Клиенты «Билайн» в Барнауле предпочли общение в интернете звонкам по телефону

«Билайн» подвел итоги использования мобильной связи на майских праздниках. Клиенты компании увеличили использование мобильного Интернета, стали разговаривать дольше, однако совершать звонки стали реже.

В период с 29 апреля по 9 мая 2017 года клиенты в Барнауле разговаривали по телефону практически также активно, как и в аналогичный период прошлого года. Суммарное время общения всех барнаульских клиентов «Билайн» за эти 11 дней составило более 500 лет. При этом средняя продолжительность одного разговора увеличилась на 5 секунд. Однако сократилось общее количество звонков в Алтайском крае. За год снижение составило 4 %.

Частично использование голосовой связи перешло в мессенджеры и социальные сети. В этом году использование мобильного Интернета в дни майских праздников выросло на 74 % по сравнению с прошлым. Общий трафик, пропущенный через сеть компании, можно было бы использовать на загрузку 584 миллионов фотографий в Инстаграме, или на просмотр более миллиона серий любимого сериала, или на прослушивание 200 миллионов музыкальных треков. Клиенты, предпочитающие копать грядки, могли делать это 2,8 миллиарда минут в онлайн-игре «Веселая ферма».

Увеличение использования мобильного Интернета нашло отражение в новой тарифной линейке компании. В обновленные тарифы «ВСЁ!» «Билайн» включил в 2 раза больше Интернета. Каждый пакет включает увеличенный объем Интернета на 2 месяца. Начиная с 3-го месяца, удваивать пакет можно ежемесячно просто при пополнении счета на сумму абонентской платы.

Подробнее о тарифах можно узнать на сайте beeline.ru.