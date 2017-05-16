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Главная Лента новостей Владельцу интернет-магазинов для алтайских наркоманов грозит пожизненное лишение свободы

Владельцу интернет-магазинов для алтайских наркоманов грозит пожизненное лишение свободы

18.05.2017 14:15

В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело преступного сообщества наркодилеров, которые сбывали наркотики в Алтайском крае и Новосибирской области посредством интернет-магазинов. Его предполагаемым создателем следствие считает 32-летнего Егора Ерохина. За руководство криминальной организацией, наркоторговлю и отмывание почти 50 млн рублей ему грозит пожизненный тюремный срок, информирует «Коммерсантъ».

Согласно обвинительному заключению, осенью 2013 года в Новосибирской области и Алтайском крае обвиняемый открыл три интернет-магазина Siblabs по продаже синтетических наркотиков. Их работой дистанционно управляли его доверенные лица. В каждом таком интернет-магазине числились фасовщик, курьеры-закладчики и оператор. Последний через мессенджеры принимал заказы от покупателей и, убедившись, что деньги за товар поступили на Qiwi-кошелек, называл место закладки наркотиков. Как говорится в деле, в криминальной организации имелась своя бухгалтерия и служба безопасности.

По версии следствия, зарплатный фонд распределялся соответственно роли каждого. Оклад фасовщиков составлял примерно 60 тысяч рублей в месяц, курьерам-закладчикам и операторам полагался процент с продаж (от 10 до 15 %). При этом участникам ОПС компенсировали затраты на аренду жилья и покупку гаджетов, в организации действовала система штрафов и поощрений. Курьера-закладчика могли наказать рублем за найденный кем-то тайник с наркотиками. Согласно разработанным в ОПС мерам безопасности, его рядовые участники устанавливали на свои смартфоны приложения, позволяющие определить местонахождение абонента.

В феврале 2015 года силовики одновременно провели крупномасштабную операцию по задержанию подозреваемых в Барнауле и Новосибирске. Всего следователи отправили в СИЗО 16 человек, включая предполагаемого создателя преступной организации Егора Ерохина. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, у подследственных были изъяты свыше 5 кг концентрата синтетических наркотиков и оборудование для их фасовки, тетради с записями. По ходатайству полиции суд наложил арест на 200 тысяч рублей наличными, найденные в ходе обысков, а также принадлежавшие фигурантам дела три дорогостоящих автомобиля: Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser-200 и BMW.

Г-ну Ерохину предъявили обвинение сразу по трем статьям УК: создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), сбыте наркотиков (ст. 228.1) и отмывании денег криминального происхождения (ст. 174). Полицейские выяснили, что участники ОПС легализовали почти 50 млн рублей. В конце апреля 2017 года дело поступило в Новосибирский областной суд. В первый день начавшегося процесса представитель прокуратуры доложил суть дела. Предполагаемый создатель ОПС Ерохин заявил, что не согласен ни с одним пунктом обвинения. Одни его помощники признали вину частично, другие заявили, что выскажут отношение к инкриминируемым им преступлениям в ходе судебного следствия.

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Комментарий

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Комментариев 1
Трезвый взгляд

18.05.2017 14:16

Да, только пожизненное заключение. Замуровать его в стену!