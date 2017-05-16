В Алтайском крае определились с размером «налога на отпуск» для гостей региона

Размер так называемого курортного сбора в Алтайском крае не превысит 30 рублей в сутки с человека. Власти региона рассчитывают, что ежегодно собираемой за счет этого нового налога суммы примерно хватит на содержание и развитие такого курорта, как, например, Белокуриха. Уже подготовлен соответствующий законопроект, сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на управление края по внешним связям, туризму и курортному делу.

В ведомстве отметили, что в Алтайском крае уже сформирована рабочая группа по вопросу введению курортного сбора с участием представителей санаторно-курортного и туристического бизнеса, общественности и заинтересованных региональных органов власти. Они участвовали в подготовке законопроекта. Отметим, что предлагаемая схема аккумуляции средств сбора не самая прозрачная. «С учетом предложений членов рабочей группы сформирован проект закона Алтайского края о введении курортного сбора. На первоначальном этапе ответственность по взиманию и перечислению сбора в бюджет региона (Фонд развития курортной инфраструктуры) предполагается закрепить за средствами размещения, оказывающими услуги на территории действия сбора», — уточняют в ведомстве.

«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, курортный сбор не должен превышать 100 рублей за сутки пребывания. В Алтайском крае планируется ограничить эту сумму 30 рублями.

Предполагается, что собранные средства будут направляться исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. В управлении подчеркивают, что на текущее содержание и развитие курорта Белокуриха необходимо ежегодно направлять не менее 48 млн рублей. «С учетом реализации проекта «Белокуриха-2» объем необходимых средств значительно возрастет. По нашим предварительным расчетам, размер ежегодно получаемого курортного сбора должен составить порядка 50 млн рублей», — заключили в ведомстве.

Добавим, что из списка пилотных регионов для проведения эксперимента может выпасть Крым. В частности, министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий поставил ультиматум: регион должен получить собственные условия взимания сбора. По его мнению курортный сбор должен быть единоразовым, не зависящим от количества дней, и оправданным с точки зрения финансовой нагрузки на туриста. По словам министра, за курортным сбором может скрываться большая проблема – повышение цен. «Еще одна принципиальная позиция Крыма состоит в том, что такой сбор должен вводиться на какой-то определенный период – месяц или два, но ни в коем случае не на год. В то время, которое мы называем межсезоньем, должна действовать нулевая ставка», – сказал он и добавил, что эти предложения Крыма включены в законопроект, который будет утверждаться в Госдуме.

Отметим, что по признанию коммерческого директора компании «Профкурорт» Марины Розановой, сама идея курортного сбора противоречит политике повышения доступности отдыха. «Основная проблема – это низкий уровень доступности отдыха для широких слоев россиян. Согласно опросу, 6,5 млн жителей страны хотели бы приехать в Кавминводы, а приезжает меньше 1 млн. Курортный сбор только усугубит эту проблему», – сказала г-жа Розанова. При этом специалистам непонятно также, куда будут потрачены деньги от сбора. Любой губернатор будет в первую очередь стараться закрыть социальные вопросы, а санаторно-курортной отрасли в итоге мало что достанется, уверены они. В ряде СМИ и в соцсетях распространилось мнение, что курортный сбор можно назвать «налогом на передвижения по России».