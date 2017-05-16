В Новоалтайске молодой мужчина выпал из окна высотки после ссоры с супругой?

Врачи "скорой помощи" прибыли на место происшествия

17 мая жильцы дома № 19 по улице Космонавтов обнаружили под окнами своего 27-летнего соседа без признаков жизни . Оказалось, что мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на десятом этаже, сообщили очевидцы событий в группе «Новоалтайск» «ВКонтакте».

В Новоалтайском межрайонном следственном отделе факт гибели горожанина после падения ИА «Банкфакс» подтвердили, однако раскрыть подробности случившегося отказались. Между тем жильцы дома утверждают, что накануне трагедии погибший сильно поссорился со своей супругой и, вполне вероятно, таким образом решил завершить конфликт. По словам соседей, тело мужчины пролежало на месте происшествия продолжительное время, его даже успело запорошить выпавшим снегом. На месте работали сотрудники полиции и «скорой помощи».