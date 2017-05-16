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Главная Лента новостей «Как парное молоко»: у барнаульского «Ашана» из-под земли забил первый в 2017 году коммунальный фонтан

«Как парное молоко»: у барнаульского «Ашана» из-под земли забил первый в 2017 году коммунальный фонтан

18.05.2017 17:02

Фонтан был направлен в сторону расположенных неподалеку магазинов
Фонтан был направлен в сторону расположенных неподалеку магазинов

Днем 18 мая на улице Власихинской в Барнауле, неподалеку от ТЦ «Волна» из-под земли забил фонтан воды. Это не авария, такие инциденты неизбежны в связи с опрессовкой на сетях, подключенных к ТЭЦ-3. Без горячей воды никто не остался, уточнили ИА «Банкфакс» в пресс-службе барнаульского филиала «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Ремонт участка проведут в плановом порядке после опрессовки
Ремонт участка проведут в плановом порядке после опрессовки

Порыв трубопровода произошел после перекрестка с улицей Малахова, в районе строящегося здания по улице Власихинской, 61 «В». фонтан высотой в несколько метров бил мощной струей в направлении расположенных рядом магазинчиков. Несмотря на опасения комментаторов в соцсетях о том, что вода могла быть горячей, в филиале СГК уточнили, что это не так. «Это результат опрессовки, температура воды не превышала 30-35 градусов. На этом участке ремонт будет произведен в плановом порядке», - сообщили в пресс-службе компании.

Без горячей воды никто не остался, поскольку в этом районе она отключена с 15 мая как раз из-за опрессовки сетей. Некоторые комментаторы указали, что вода попала на провода, из-за чего сработала защита и в некоторых магазинах отключился свет, но подтверждений этому нет. «Волна» работает в обычном режиме.

Отметим, что в комментариях в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте» пользователи начали вспоминать прошлогодний «апокалипсис», также произошедший во время опрессовки. В этом году подобных инцидентов пока нет.

Фото и видео: сообщество Barnaul 22 «ВКонтакте»


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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 1
Гонец из Пензы

18.05.2017 18:36

Имени Сергея Дугина!