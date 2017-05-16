«Случайные лица отсеются»: алтайские депутаты вернутся к теме социальных стипендий студентам

Участники совещания

Проект закона «О стипендиальном обеспечении студентов ссузов» Алтайского края, скорее всего, будет включен в повестку майской сессии регионального Заксобрания. Предполагается, что депутаты примут его во втором, окончательном чтении. Между тем в марте данный законопроект стал одним из самых дискуссионных. Тогда парламентская оппозиция прямо заявила, что оптимизация расходов на денежные выплаты студентам больно ударит по некоторым категориям учащихся.

Согласно тексту документа, социальная стипендия с 1 сентября 2017 года будет назначаться студентам, уже получившим государственную социальную помощь. Таким образом далеко не все учащиеся из малообеспеченных семей смогут рассчитывать на материальную поддержку, так как ранее для выплат требовалось только предоставить соответствующую справку из соцзащиты. По данным министра образования Алтайского края Александра Жидких, всего социальные стипендии в регионе получают 9405 студентов ссузов, из них 2020 являются сиротами, а 486 — инвалидами, остальные — это те, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума. Таким образом получается, что в «группу риска» входят около 6900 человек. Скольким из них секвестируют начисления неизвестно, но ранее факт того, что не все учащиеся из этого числа с нового учебного года продолжат получать выплаты, подтверждала председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

17 мая рабочая группа, созданная для подготовки ко второму чтению законопроекта, приняла решение передать его на рассмотрение народных избраннников уже на ближайшей сессии, 25 мая. Татьяна Ильюченко напомнила, что региональный закон о стипендиальном обеспечении учащихся ссузов нуждается в корректировке из-за изменений в федеральном законодательстве, а также «в связи с накопившимися сложностями в существующей правоприменительной практике». «В рамках подготовки документа ко второму чтению было получено несколько предложений по его доработке. Так, представители прокуратуры настаивают, и мы со своей стороны их поддерживаем, на отмене действующей нормы, ограничивающей финансирование выплаты краевой социальной стипендии», - отметила г-жа Ильюченко.

В настоящее время по действующим нормативам на выплату социальных стипендий может направляться не более половины от общего стипендиального фонда ссуза. Остальные 50 % должны тратиться на стимулирование успеваемости, то есть на академические стипендии. «В результате сложившейся практики сегодня в крае порядка 1600 учащихся среднеспециальных учебных заведений - с уже подтвержденным статусом нуждающихся в материальной поддержке - не могут получить социальную стипендию, объема средств в 50 % фонда на это не хватает. Чем быстрее мы примем закон, тем раньше эти ребята начнут получать положенные им выплаты», - констатировала замначальника отдела профобразования Минобрнауки Алтайского края Наталья Дмитриева.

В ходе обсуждения некоторые депутаты АКЗС высказали опасения по поводу того, что в результате принятия изменений в краевой закон могут пострадать студенты из неблагополучных семей, чьи родители в силу разных причин никогда не обращались за государственной соцпомощью. Начальник управления по социальной политике, заместитель главы регионального Минтрудсоцзащиты Наталья Оськина заверила, что все действительно нуждающиеся в помощи получат ее в полном объеме. «Даже если родители студента никогда не обращались за соцпомощью, он сам может обратится за ее назначением, предоставив заявление, справку о составе семьи и доходах родителей за последние три месяца. В результате этого не только учащийся получит право на государственную социальную помощь и на соцстипендию, но и его семья будет поставлена на учет как нуждающаяся, и органы соцзащиты смогут в полной мере оказывать ей все положенные по закону услуги. Таким образом будет сформирован конкретный круг семей, действительно нуждающихся в государственной защите и поддержке, а случайные лица отсеются», - резюмировала г-жа Оськина.

Расклад по голосам при первом чтении законопроекта «О стипендиях»

Замминистра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко подчеркнула, что социальные выплаты студентам-сиротам, инвалидам и другим категориям, предусмотренным федеральным законом об образовании, были и будут выплачиваются без каких-либо изменений. В результате рабочая группа большинством голосов приняла решение о том, что все поступившие ко второму чтению поправки рассмотрены и законопроект может быть передан на рассмотрение депутатам краевого парламента. Пока в предварительной повестке сессии на сайте АКЗС законопроект не фигурирует.

Между тем с таким раскладом не согласились в ЛДПР. Во фракции напомнили: когда закон принимали в первом чтении, было оговорено, что перед окончательным рассмотрением документа будут прояснены все нюансы. Однако заседание рабочей группы каждый раз переносили. Сначала с 12-го на 19 апреля, а потом и вовсе на 17 мая – перед самой сессией. «Времени на изучение вопроса снова не оставили, а власть опять не услышала оппозицию – не были внесены никакие корректировки», - уверяют «жириновцы».

Евгения Боровикова, замруководителя фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании: Категория малоимущих из закона так и осталась вычеркнута. Представители «партии власти» уверяют, что нам достаточно нормы федерального закона. Однако там она звучит так: «получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи». Не «являются», а «могут быть!» Как вы понимаете, эта формулировка оставляет все на совести регионального законодателя, и после исключения пункта из региональной нормы – уже ничего никому не гарантирует. Сегодня 1600 человек в крае недополучают положенные стипендии. И весьма вероятно, что с этого учебного года эта цифра станет еще больше.

Кстати, в марте фракция ЛДПР, несмотря на критику и несогласие с рядом формулировок в законе, в полном составе воздержалась при голосовании.