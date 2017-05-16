×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Город-сказка» Федора Найдена

17 |
Есть мнение
Депутат Госдумы от «двух Алтаев» о культурной деградации: «Спрятались в шаткие домики из гаджетов»
38
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В Бийском районе пройдут необычные соревнования «КвадроБУМ-2017»
Переход бийского депутата из «Единой России» в КПРФ вскрыл проблемы наукограда
Мы верим, что однажды Вы вернетесь домой…
В Бийске презентовали вторую часть фильма «Нити Шамбалы», снятую на Алтае


Резонанс
Темы недели
«Сетевые соратники» взялись отстаивать мать двоих детей, стрелявшую в мужа в Барнауле
156
Американский эпилог: глава администрации Бийска назвал причину своей отставки
43
В блогах
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

29
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

15
Владислав Вакаев

04.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

По поводу появившихся вчера слухов о возможной отставке...

7
Loading...
Главная Лента новостей Барнаульского вора осудят за похищение грузовика планшетов, предназначавшихся для Всероссийской сельхозпереписи

Барнаульского вора осудят за похищение грузовика планшетов, предназначавшихся для Всероссийской сельхозпереписи

19.05.2017 11:00

Прокуратура Ленинского района Барнаула направила в суд уголовное дело по обвинению гражданина в хищении компьютеров на сумму более 1,5 млн рублей. Преступление было совершено еще летом прошлого года, однако задержать мужчину удалось, только зимой, когда он начал сбывать товар, информирует прокуратура Алтайского края.

По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый взломал кузов грузового автомобиля Isuzu Elf, припаркованного у одного из домов по улице Георгия Исакова и похитил 49 планшетных компьютеров на сумму более 1,5 млн рублей. Они были изготовлены по спецзаказу и предназначались для Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Похищенное барнаулец спрятал в лесу и только в октябре начал сбывать случайным прохожим, а также в комиссионные магазины города и в Новосибирск. Примечательно, что в ходе следствия обнаружили всего четыре компьютера, покупатели которых указали на обвиняемого как на продавца похищенного.

Кроме того, горожанин успел проявить свои недюжинные криминальные способности еще и в конце декабря 2016 года, совершив ограбление ломбарда на улице Антона Петрова. Женщина-директор пыталась остановить злоумышленника и выстрелила ему по ногам из травматического пистолета. Однако преступник все же разбил молотком витрину и похитил ювелирные изделия из серебра с золочением: 15 цепей, 11 браслетов, 27 колец на сумму более 35 тысяч рублей. Их изъяли при обыске его места жительства.

Теперь барнаулец предстанет перед судом. За совершение кражи в особо крупном размере и грабежа ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0