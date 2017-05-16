Барнаульского вора осудят за похищение грузовика планшетов, предназначавшихся для Всероссийской сельхозпереписи

Прокуратура Ленинского района Барнаула направила в суд уголовное дело по обвинению гражданина в хищении компьютеров на сумму более 1,5 млн рублей. Преступление было совершено еще летом прошлого года, однако задержать мужчину удалось, только зимой, когда он начал сбывать товар, информирует прокуратура Алтайского края.

По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый взломал кузов грузового автомобиля Isuzu Elf, припаркованного у одного из домов по улице Георгия Исакова и похитил 49 планшетных компьютеров на сумму более 1,5 млн рублей. Они были изготовлены по спецзаказу и предназначались для Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Похищенное барнаулец спрятал в лесу и только в октябре начал сбывать случайным прохожим, а также в комиссионные магазины города и в Новосибирск. Примечательно, что в ходе следствия обнаружили всего четыре компьютера, покупатели которых указали на обвиняемого как на продавца похищенного.

Кроме того, горожанин успел проявить свои недюжинные криминальные способности еще и в конце декабря 2016 года, совершив ограбление ломбарда на улице Антона Петрова. Женщина-директор пыталась остановить злоумышленника и выстрелила ему по ногам из травматического пистолета. Однако преступник все же разбил молотком витрину и похитил ювелирные изделия из серебра с золочением: 15 цепей, 11 браслетов, 27 колец на сумму более 35 тысяч рублей. Их изъяли при обыске его места жительства.

Теперь барнаулец предстанет перед судом. За совершение кражи в особо крупном размере и грабежа ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.