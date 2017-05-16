×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Город-сказка» Федора Найдена

17 |
Есть мнение
Депутат Госдумы от «двух Алтаев» о культурной деградации: «Спрятались в шаткие домики из гаджетов»
38
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Как пройдет «Ночь музеев-2017» в Бийске?
Александр Романенко считает, что Евгений Беляев ушел из ЕР из-за приближающихся выборов
В Барнауле будут учить артистов-кукольников
Каждый пятый подросток в Алтайском крае употребляет алкоголь


Резонанс
Темы недели
«Сетевые соратники» взялись отстаивать мать двоих детей, стрелявшую в мужа в Барнауле
158
Американский эпилог: глава администрации Бийска назвал причину своей отставки
43
В блогах
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

30
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

17
Владислав Вакаев

04.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

По поводу появившихся вчера слухов о возможной отставке...

7
Loading...
Главная Лента новостей Маугли наоборот: в Барнауле ребенок прожил несколько месяцев в подсобке небольшого магазинчика

Маугли наоборот: в Барнауле ребенок прожил несколько месяцев в подсобке небольшого магазинчика

19.05.2017 17:15

В Барнауле следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о 13-летнем мальчике, которого отец поселил в тесном помещении, не приспособленном для жизни, и кормил просроченными и сырыми продуктами. Сейчас его передали органам опеки. О ситуации сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Как сообщается, мальчик в течение длительного времени жил с отцом в арендуемом административном помещении малой площади, где отсутствовали необходимые условия проживания. Кроме того, ребенок не был обеспечен теплой одеждой, надлежащим питанием и медицинским обслуживанием.

О ситуации стало известно по результатам проверки надзорного ведомства, сообщила ИА «Банкфакс» пресс-секретарь прокуратуры Алтайского края Мария Антошкина. После того, как мать мальчика скончалась, отец поселил его в подсобном помещении магазина, где не было даже возможности помыться. Основной рацион составляли полуфабрикаты и рупы.

По данным следкома, ребенка уже забрали у отца. В социальном учреждении у него был диагностирован ряд заболеваний. В настоящее время отец ребенка по требованию отдела по охране прав детства ограничен в родительских правах.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 1
Трезвый взгляд

19.05.2017 18:09

Цитата: Основной рацион составляли полуфабрикаты и рупы. Что такое "рупы"?