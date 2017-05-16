Маугли наоборот: в Барнауле ребенок прожил несколько месяцев в подсобке небольшого магазинчика

В Барнауле следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о 13-летнем мальчике, которого отец поселил в тесном помещении, не приспособленном для жизни, и кормил просроченными и сырыми продуктами. Сейчас его передали органам опеки. О ситуации сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Как сообщается, мальчик в течение длительного времени жил с отцом в арендуемом административном помещении малой площади, где отсутствовали необходимые условия проживания. Кроме того, ребенок не был обеспечен теплой одеждой, надлежащим питанием и медицинским обслуживанием.

О ситуации стало известно по результатам проверки надзорного ведомства, сообщила ИА «Банкфакс» пресс-секретарь прокуратуры Алтайского края Мария Антошкина. После того, как мать мальчика скончалась, отец поселил его в подсобном помещении магазина, где не было даже возможности помыться. Основной рацион составляли полуфабрикаты и рупы.

По данным следкома, ребенка уже забрали у отца. В социальном учреждении у него был диагностирован ряд заболеваний. В настоящее время отец ребенка по требованию отдела по охране прав детства ограничен в родительских правах.