Обделенные вкладчики «Тальменка-банка» попросят Юрия Чайку и Владимира Путина вернуть им деньги

Неучтенные в реестре страховых выплат вкладчики алтайского «Тальменка-Банка», который находится в процессе ликвидации, подготовили обращение в Генпрокуратуру, администрацию президента Владимира Путина и Федеральное Собрание с претензиями в адрес Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По мнению клиентов, АСВ неправомерно отказывает им в выплате страховки, в ситуации они просят разобраться первых лиц государства. Копия обращения опубликована в специализированной ветке форума «Банки.ру».

Проект обращения корректировался несколько дней, в итоговой версии говорится, что АСВ еще в феврале приняло от клиентов банка заявления с приложенными документами, подтверждающими, что они являются добросовестными вкладчиками. Однако агентство отказалось платить. «АСВ, не предоставив нам доказательств, что наши документы фальшивые и что мы являемся мошенниками, желающими необоснованно получить страховку, тем не менее, уже более трех месяцев не производит нам выплату, незаконно удерживая положенные нам деньги, нарушая требования закона. Просим срочно принять действенные меры для выполнения агентством закона», - говорится в документе.

Вкладчики высказали и другие претензии к АСВ: важная информация якобы скрывается от обратившихся, сроки выплат даже при подтвержденных вкладах затягиваются, при определении размеров выплат используются непрозрачные критерии. Кроме того, клиенты банка прямо обвинили представителей АСВ в использовании СМИ для саморекламы и распространении информации о большом количестве мошенников среди людей, пытающихся доказать агентству наличие вкладов в «Тальменка-банке».

По изложенной информации вкладчики просят провести независимую проверку деятельности АСВ и ЦБ РФ, представляющего временную администрацию, дать правовую и гражданскую оценку ситуации и поспособствовать получению страховых выплат во внесудебном порядке.

Интересно, что финальная версия была встречена критикой со стороны отдельных клиентов банка. Так, некоторые пункты они посчитали излишне конкретизированными. Вкладчики предлагали значительно сократить обращение, обрисовав в нем ситуацию лишь в общих чертах. В качестве причины они указали, что излишне детализированное обращение позволит ведомствам найти в нем неточности и на этом основании выслать формальный ответ.

Добавим, что столкнувшиеся с трудностями при получении страховки вкладчики в основном живут в Москве, где «Тальменка-банк» открыл несколько офисов в 2016 году. Проблема заключается в том, что в московских отделениях документы о привлечении вкладов оформлялись ненадлежащим образом, правоохранители подозревают существование «теневой» кассы, куда уходили все эти деньги. По сообщениям форумчан, лишь около 20 % из всех вкладчиков на данный момент смогли получить хоть какие-то выплаты.

Отметим, что на сайте АСВ опубликована смета текущих расходов на конкурсное производство в «Тальменка-банке». Из общей суммы почти в 29 млн рублей, которую планировалось потратить с 3 марта по 30 июня 2017 года, 23,4 млн рублей пошли на выплаты увольняемым работникам банка, предусмотренные трудовым законодательством. Еще 3 млн рублей планировалось потратить на аренду, содержание и охрану помещений. В соответствии со сложившейся практикой, ликвидация банка может затянуться на несколько лет.

Напомним, что «Тальменка-банк» перестал обслуживать своих клиентов в начале января текущего года, хотя его проблемы выплыли на поверхность еще в конце 2016 года после проверки ЦБ. 23 января банк лишили лицензии, а уже 8 февраля ЦБ РФ подал иск о банкротстве «Тальменка-банка».

Ряд сотрудников банка обратился к временной администрации с просьбой разобраться в неправомерных и недобросовестных, по их мнению, действиях руководства накануне отзыва лицензии. В частности, экс-руководителей обвиняли в выводе активов, сокрытии информации и действиях, ведущих к разрушению финорганизации. Временная администрация со своей стороны предположила, что банкротство банка, вероятно, было преднамеренным — сведения о многих вкладчиках действительно не фиксировались, а руководство за считанные дни до отзыва лицензии «выписало» себе кредиты на десятки тысяч долларов и евро.

2 февраля временной администрацией в следственный департамент МВД РФ направлено заявление о проведении проверки и возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).