Алтайский бизнесмен осужден на шесть лет колонии по делу сотни обманутых дольщиков

23 мая Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай вынес приговор генеральному директору ООО «Горно-Алтайская строительная кампания» Вячеславу Борщеву. Его признали виновным в совершении всех предъявленных ему обвинений по делу об обманутых дольщиках. Бизнесмен отправится в колонию, следует из сообщения СУ СКР по РА.

Следствием и судом установлено, что г-н Борщев с 2014 года по 2015 год привлекал граждан для участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Горно-Алтайске. Заключая договоры, он устанавливал стоимость квадратного метра жилья значительно ниже рыночной, но при этом не собирался строить жилые объекты. В результате его действий 78 граждан потеряли более 134 млн рублей. Кроме того, осужденный при ведении процедуры банкротства всячески препятствовал деятельности арбитражного управляющего. В ходе следствия Вячеслав Борщев поспешил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, согласившись с обвинением в полном объеме.

Суд назначил алтайскому бизнесмену наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Кроме того, Борщеву придется возместить потерпевшим материальный ущерб.

Стоит отметить, что буквально три месяца назад в отношении Вячеслава Борщева возбудили еще два уголовных дела по признакам крупного и особо крупного мошенничества. Преступления вновь связаны с недвижимостью. По версии следствия, в 2015 году г-н Борщев, не являясь собственником либо застройщиком квартиры, расположенной в жилом доме в селе Майма по улице Карьерная, 10, продал ее, получив путем обмана от покупателя 500 тысяч рублей. Кроме того, в том же году Борщев аналогичным образом поступил с двумя квартирами, расположенными в жилом доме в селе Майма по улице Климкина, 20. Он сообщил покупателям, что продает указанное жилье и в последующем заключит с ними договоры купли-продажи. Подозреваемый получил от обманутых людей более 1,9 млн рублей.