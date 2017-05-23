На Алтае водитель сбил пьяного пешехода и с горя приложился к бутылке прямо на обочине

В селе Яконур Усть-Канского района Республики Алтай произошло курьезное дорожное происшествие, которое вынудило полицейских оштрафовать обоих участников аварии. Водитель на Lada сбил пьяного пешехода, а дожидаясь полицейских напился сам. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

По данным полиции, 47-летний житель Усть-Кана ехал по Яконуру на автомобиле «ВАЗ-2115». В районе улицы Гагарина, 28 на дорогу внезапно вышел пьяный 45-летний местный житель, избежать столкновения с которым не удалось. После аварии водитель вызвал полицию и сам начал выпивать вместе с пострадавшим. Прибывшие на место полицейские констатировали, что оба участника ДТП пьяны.

В итоге пешеход с полученными травмами обратился в районную больницу, но госпитализация ему не потребовалась. В отношении водителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, до проведения освидетельствования в целях установления состояния опьянения). Пешеход привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом, совершенное в состоянии опьянения). По факту ДТП возбуждено административное расследование.