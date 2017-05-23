«Стыд-позор! Оценка «два»: начальник Сибирского центра МЧС устроил разнос чиновникам в Бийске

Сергей Диденко в Бийске

24 мая Бийск с рабочим визитом посетил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко. Он остался крайне недоволен тем, как в наукограде организована Единая дежурная диспетчерская служба. Как выразился генерал, состояние ее просто позорно, следует из сюжета «Бийского телевидения».

Одной из целей визита генерала Диденко в Алтайский край была проверка работы и оснащения ЕДДС. Во время последнего посещения Бийска, полтора года назад, начальник Сибирского регцентра МЧС указал на имеющиеся недочеты в работе и распорядился их исправить. Однако повторная проверка выявила, что положение дел в Бийске осталось на прежнем уровне.

Сергей Диденко, начальник Сибирского регионального центра МЧС России: Надо строить систему реагирования и управления, находящихся на территории города, и тогда у вас что-то сдвинется с места. А если у вас будет подход «мы шторку открываем во время совещаний», ну, открывайте шторку дальше! Переходите и в XXII век с открываемой шторкой, только она будет уже на пультике, возможно. Вжик, - и она будет отъезжать у вас автоматически, не вручную, а на пультике, вот тогда вы достигнете серьезного уровня развития! Стыд-позор, оценка «два»! Где буду с визитом, буду везде представлять Бийск как самое позорное состояние ЕДДС у города с населением свыше 100 тысяч человек.

Представители ЕДДС спешно попытались оправдаться. Однако Сергей Диденко оборвал все поползновения и пригрозил открытым выступлением перед журналистами. «Прекращайте отбиваться, а то если я сейчас начну завать вопросы и вытягивать на конкретику по направлениям деятельности, по организации служб, по оснащению, по взаимодействию, ты вы поплывете здесь так, что автобус со СМИ, который мы отправили на другой объект, мы сейчас развернем. Я дам им хороший комментарий на весь Алтайский край, что у вас тут происходит в Бийске, и как вы палец о палец не ударили, чтобы сделать дежурный зал с определенным функциональным предназначением», - пригрозил главный сибирский спасатель. В конце встречи генерал МЧС все же предложил бийчанам найти специалистов с современными подходами к работе, которые организуют информационное обеспечение ЕДДС.