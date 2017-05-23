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Главная Лента новостей «Стыд-позор! Оценка «два»: начальник Сибирского центра МЧС устроил разнос чиновникам в Бийске

«Стыд-позор! Оценка «два»: начальник Сибирского центра МЧС устроил разнос чиновникам в Бийске

24.05.2017 15:00

Сергей Диденко в Бийске
Сергей Диденко в Бийске

24 мая Бийск с рабочим визитом посетил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко. Он остался крайне недоволен тем, как в наукограде организована Единая дежурная диспетчерская служба. Как выразился генерал, состояние ее просто позорно, следует из сюжета «Бийского телевидения».

Одной из целей визита генерала Диденко в Алтайский край была проверка работы и оснащения ЕДДС. Во время последнего посещения Бийска, полтора года назад, начальник Сибирского регцентра МЧС указал на имеющиеся недочеты в работе и распорядился их исправить. Однако повторная проверка выявила, что положение дел в Бийске осталось на прежнем уровне. 

Сергей Диденко, начальник Сибирского регионального центра МЧС России:

Надо строить систему реагирования и управления, находящихся на территории города, и тогда у вас что-то сдвинется с места. А если у вас будет подход «мы шторку открываем во время совещаний», ну, открывайте шторку дальше! Переходите и в XXII век с открываемой шторкой, только она будет уже на пультике, возможно. Вжик, - и она будет отъезжать у вас автоматически, не вручную, а на пультике, вот тогда вы достигнете серьезного уровня развития! Стыд-позор, оценка «два»! Где буду с визитом, буду везде представлять Бийск как самое позорное состояние ЕДДС у города с населением свыше 100 тысяч человек.

Представители ЕДДС спешно попытались оправдаться. Однако Сергей Диденко оборвал все поползновения и пригрозил открытым выступлением перед журналистами. «Прекращайте отбиваться, а то если я сейчас начну завать вопросы и вытягивать на конкретику по направлениям деятельности, по организации служб, по оснащению, по взаимодействию, ты вы поплывете здесь так, что автобус со СМИ, который мы отправили на другой объект, мы сейчас развернем. Я дам им хороший комментарий на весь Алтайский край, что у вас тут происходит в Бийске, и как вы палец о палец не ударили, чтобы сделать дежурный зал с определенным функциональным предназначением», - пригрозил главный сибирский спасатель. В конце встречи генерал МЧС все же предложил бийчанам найти специалистов с современными подходами к работе, которые организуют информационное обеспечение ЕДДС.

Фото: Printscreen сюжета «Бийского телевидения»

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Комментарий

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Комментариев 15
1

24.05.2017 15:25

то есть безопасность людей в городе зависит кто как в кабинете сидит (за шторкой или без)? дурдом!
2

24.05.2017 15:27

Садитесь двойка - уважаемый начальник управления ГО и ЧС А.Д. Мякшин. Стыд позор!!!!!
бийчанин

24.05.2017 15:31

Точно! У бюрократов- генералов совсем мозги поломались. Хотел же спосить "....я сейчас начну завать вопросы и вытягивать на конкретику по направлениям деятельности, по организации служб, по оснащению, по взаимодействию, ты вы поплывете здесь.... " и почему не спросил?
Вредный

24.05.2017 15:55

Повадились наши начальники, в том числе и паркетные генералы актерствовать на публику "Стыд" "Позор" "Да я Вас". Кому она вообще нужна эта Единая дежурная служба, в советское время ее не было, а сейчас на эту мизансцену для генеральских спектаклей очередные государственные расходы
Рома

24.05.2017 16:04

Вредный писал(а):
Кому она вообще нужна эта Единая дежурная служба, в советское время ее не было, а сейчас на эту мизансцену для генеральских спектаклей


Предполагаю, для отмывания "глонасс", туда гос.бабла больше закачано чем во все жкх.
Михалвыч

24.05.2017 16:17

так в этой ЕДДС муж Громогласовой начальник. Она его туды пристроила на 484,4 тысячи рублей в год. Они еще за дамбу не отчитались, нонко маладец вовремя смылся
Адвокад

24.05.2017 16:31

Пережив генеральский разнос подчиненный Мякшин молча вышел из кабинета. Достал из сейфа наградной пистолет. Всю жизнь верой, правдой....сопляки, щ-щенки... и ..... положил оружие в сейф. Еще послужим! устало подумал дементьич, косясь на строгий портрет генерала армии Шойгу . Херои не вмырають
кум

24.05.2017 16:59

Дык для того и хенералы в Роисси чтоб выволочки и разносы устраивать. "Не потерплю! Разорю!"(с) А вы что подумали? Ну еще чтоб папахи носить.
ЕДДС

24.05.2017 17:26

Ну так а что Вы хотели? Руководитель стар и немощен, а его заместитель муж Главы Города. Побалякаем на совещаниях и всё на том. На что ума хватило то и организовали.
Человек

24.05.2017 17:26

МЧС в крае- это сборище цирковых артистов. По большей части клоуны. Набрали в систему "своих", которые рогом не шевелят и хотят результат.
Карташов

24.05.2017 19:10

Человек писал(а):
МЧС в крае- это сборище цирковых артистов. По большей части клоуны. Набрали в систему "своих", которые рогом не шевелят и хотят результат.

Не МЧС а ЕДДС куча клоунов. ЕДДС не являются МЧС.
Массаж мозга

24.05.2017 20:23

Кум,ты опять пропил ум,завязывай бухать!
рубанку

24.05.2017 21:58

Массаж мозга писал(а):
Кум,ты опять пропил ум,завязывай бухать!


пошланахерпадальпригожинская, отсосник обтруханый, вытри жопу своим "юмором" контрацептив савушкинский
а вывод

24.05.2017 22:10

один...кому нужна единая и неповторимая вместе с губернатором и его прислужниками)))Вова,сделай выводы по нашему краю..может пора сменить верхушку и их жополизов.
Хай так

24.05.2017 23:16

Этому генералу реально на людей наплевать ,даже береговую дамбу осмотреть не пожелал ,приехал в Бийск и скорей в ресторан, а после давай шашкой махать, критиковать каждый может, а финансирование оставил себе, да и судя по комментам где бы не визитировал-всюду его что-то не устраивает-за то его и держат, хамство и тоько