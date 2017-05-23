Иномарка с Алтая сбила на трассе лося и улетела под колеса грузовика

Иномарка после аварии на "Чуйском тракте"

24 мая ночью на трассе М-52 произошла серьезная авария из-за выскочившего на трассу лося. В результате одну из участниц происшествия с тяжелыми травмами увезли в больницу, а само животное погибло на месте, информирует группа «ДПС. Контроль» «ВКонтакте».

Очевидцы происшествия утверждают, что женщина за рулем автомобиля Toyota Echo двигалась по автодороге М-52 со стороны Алтайского края. Около 2:00 у границы с Новосибирской областью на трассу выбежал лось, водитель не успела среагировать и допустила столкновение с ним. От удара машину отбросило под колеса грузового автомобиля Fuso. В результате аварии от иномарки практически ничего не осталось, а ее владелица получила серьезные переломы, с которыми ее увезли в больницу. Животное спасти не удалось, оно погибло на месте ДТП.