Иномарка с Алтая сбила на трассе лося и улетела под колеса грузовика

24.05.2017 15:39
24 мая ночью на трассе М-52 произошла серьезная авария из-за выскочившего на трассу лося. В результате одну из участниц происшествия с тяжелыми травмами увезли в больницу, а само животное погибло на месте, информирует группа «ДПС. Контроль» «ВКонтакте».
Очевидцы происшествия утверждают, что женщина за рулем автомобиля Toyota Echo двигалась по автодороге М-52 со стороны Алтайского края. Около 2:00 у границы с Новосибирской областью на трассу выбежал лось, водитель не успела среагировать и допустила столкновение с ним. От удара машину отбросило под колеса грузового автомобиля Fuso. В результате аварии от иномарки практически ничего не осталось, а ее владелица получила серьезные переломы, с которыми ее увезли в больницу. Животное спасти не удалось, оно погибло на месте ДТП.
Фото: «ДПС. Контроль» «ВКонтакте»
24.05.2017 15:48
24.05.2017 17:28
24.05.2017 18:08
24.05.2017 21:04
Исторически построенный путь в Монголию от БИЙСКОГО моста через р Бию до п Ташанта именовался ЧУЙСКИЙ ТРАКТ - 600 км
С ПРОКЛАДКОЙ автодороги от Новосибирска до Бийска и далее в горы получил единое наименование М-52 "Чуйский тракт" 900 с небольшим километров. Есть дороги "Иртыш" -М-51... М-53 "Байкал"
Русо-туристо.