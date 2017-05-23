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Барнаул предложили переименовать в Путинград

53
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Разговор
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Главная Лента новостей Иномарка с Алтая сбила на трассе лося и улетела под колеса грузовика

Иномарка с Алтая сбила на трассе лося и улетела под колеса грузовика

24.05.2017 15:39

Иномарка после аварии на "Чуйском тракте"
Иномарка после аварии на "Чуйском тракте"

24 мая ночью на трассе М-52 произошла серьезная авария из-за выскочившего на трассу лося. В результате одну из участниц происшествия с тяжелыми травмами увезли в больницу, а само животное погибло на месте, информирует группа «ДПС. Контроль» «ВКонтакте».

Очевидцы происшествия утверждают, что женщина за рулем автомобиля Toyota Echo двигалась по автодороге М-52 со стороны Алтайского края. Около 2:00 у границы с Новосибирской областью на трассу выбежал лось, водитель не успела среагировать и допустила столкновение с ним. От удара машину отбросило под колеса грузового автомобиля Fuso. В результате аварии от иномарки практически ничего не осталось, а ее владелица получила серьезные переломы, с которыми ее увезли в больницу. Животное спасти не удалось, оно погибло на месте ДТП.

Фото: «ДПС. Контроль» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 4
Гринпис

24.05.2017 15:48

А животное даже пытались реанимировать?!
Вот так вот

24.05.2017 17:28

С каких пор Трасса около "Б" или "П"....аула в Новосибирск стала Чуйским трактом? Редакторы! Исправьте!
Не ругайтесь!

24.05.2017 18:08

...ну , ежели хотела овца под лосём побывать!
УВЫ ... стала!

24.05.2017 21:04

Вот так вот писал(а):
стала Чуйским трактом?


Исторически построенный путь в Монголию от БИЙСКОГО моста через р Бию до п Ташанта именовался ЧУЙСКИЙ ТРАКТ - 600 км
С ПРОКЛАДКОЙ автодороги от Новосибирска до Бийска и далее в горы получил единое наименование М-52 "Чуйский тракт" 900 с небольшим километров. Есть дороги "Иртыш" -М-51... М-53 "Байкал"
Русо-туристо.