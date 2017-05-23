Жители улицы Жасминной прервали перемирие с администрацией Барнаула ради «выхода из тупика»

Улицу Жасминную снова перегородили - на этот раз комьями земли

24 мая жители улицы Жасминной в Барнауле в очередной раз совершили «диверсию»: они перегородили проезжую часть землей, как уже случалось ранее. Однако на этот раз неизвестные жители коттеджей выдвинули требования к ГИБДД и администрации города об обеспечении обещанного сквозного проезда по улице Солнечная поляна. Фотографии опубликованы в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте».

Судя по сообщению, на дорогу с помощью экскаватора или самосвала неизвестные вывалили кучу земли. Неподалеку установлен самодельный баннер, составленный из распечаток на листах формата А4. «ГИБДД, установи уже дорожные знаки», — написано на баннере. Несколькими днями ранее над проезжей частью появилась растяжка, сообщение на которой было обращено напрямую в администрацию Барнаула. «Мэр, дострой дорогу! Разгрузи, наконец-то, поселок!» — написали жители Жасминной.

Обращение к Сергею Дугину появилось над проезжей частью 20 мая

Судя по реакции барнаульцев, их такая самодеятельность уже не удивляет. Большинство комментаторов в сообществе Barnaul 22 знакомы с ситуацией: улица Солнечная поляна прерывается после пересечения с улицей Энтузиастов и далее продолжается только в районе Жасминной. Соединить два участка как раз и требуют жители коттеджного поселка, которые, как они утверждают, сам отремонтировали свои улицы, но теперь вынуждены наблюдать, как их разбивают большегрузы.

Вместе с тем, даже если жители Жасминной действительно сами ремонтировали полотно, перекрывать дорогу они не имеют права. ИА «Банкфакс» еще в начале мая направлял в пресс-службу администрации Барнаула, куда журналистов перенаправляют в ГИБДД, запрос о ситуации, возможных мерах воздействия на нарушителей порядка и планах соединения двух отрезков Солнечной поляны. Ответ до настоящего времени не поступил. В пресс-службе уточнили, что вовремя «не увидели» запрос.

Ранее сообщалось, что надзор за состоянием дороги осуществляет комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула. «Администрация города будет следить за тем, чтобы подобных нарушений в будущем не происходило», — уточняли «Банкфаксу» в ГИБДД.

Отметим, что таким же образом в январе 2017 года жители улицы перегородили проезд глыбами снега. После того как конфликтный отрезок осенью стал соединяться с построенной с нуля магистралью «Солнечная Поляна», здесь резко вырос трафик. Опрошенные журналистами хозяева коттеджей не сознавались, кто воздвиг баррикаду, но в большинстве одобрили инициативу. «Автомобилисты будут говорить, что им неудобно. Но пусть каждый представит, что у них во дворе пустят магистраль вроде улицы Попова и станет некуда выйти поиграть ребенку, покататься на велосипеде. Уже были случаи, когда идет пешеход, а машина его сзади чуть ли не бампером подпирает. Были даже конфликты с драками», — рассказывал телеканалу «Наши новости» местный житель Константин.

В администрации Барнаула называли действия незаконными. «Дороги общего пользования доступны для всех и их нельзя перекрывать. Если поступают сообщения о куче снега, мы выезжаем и демонтируем заграждение. Но через какое-то время оно появляется снова», — рассказывал телеканалу специалист комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Иван Гармат.