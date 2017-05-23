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Главная Лента новостей Жители улицы Жасминной прервали перемирие с администрацией Барнаула ради «выхода из тупика»

Жители улицы Жасминной прервали перемирие с администрацией Барнаула ради «выхода из тупика»

24.05.2017 14:25

Улицу Жасминную снова перегородили - на этот раз комьями земли
Улицу Жасминную снова перегородили - на этот раз комьями земли

24 мая жители улицы Жасминной в Барнауле в очередной раз совершили «диверсию»: они перегородили проезжую часть землей, как уже случалось ранее. Однако на этот раз неизвестные жители коттеджей выдвинули требования к ГИБДД и администрации города об обеспечении обещанного сквозного проезда по улице Солнечная поляна. Фотографии опубликованы в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте».

Судя по сообщению, на дорогу с помощью экскаватора или самосвала неизвестные вывалили кучу земли. Неподалеку установлен самодельный баннер, составленный из распечаток на листах формата А4. «ГИБДД, установи уже дорожные знаки», — написано на баннере. Несколькими днями ранее над проезжей частью появилась растяжка, сообщение на которой было обращено напрямую в администрацию Барнаула. «Мэр, дострой дорогу! Разгрузи, наконец-то, поселок!» — написали жители Жасминной.

Обращение к Сергею Дугину появилось над проезжей частью 20 мая
Обращение к Сергею Дугину появилось над проезжей частью 20 мая

Судя по реакции барнаульцев, их такая самодеятельность уже не удивляет. Большинство комментаторов в сообществе Barnaul 22 знакомы с ситуацией: улица Солнечная поляна прерывается после пересечения с улицей Энтузиастов и далее продолжается только в районе Жасминной. Соединить два участка как раз и требуют жители коттеджного поселка, которые, как они утверждают, сам отремонтировали свои улицы, но теперь вынуждены наблюдать, как их разбивают большегрузы.

Вместе с тем, даже если жители Жасминной действительно сами ремонтировали полотно, перекрывать дорогу они не имеют права. ИА «Банкфакс» еще в начале мая направлял в пресс-службу администрации Барнаула, куда журналистов перенаправляют в ГИБДД, запрос о ситуации, возможных мерах воздействия на нарушителей порядка и планах соединения двух отрезков Солнечной поляны. Ответ до настоящего времени не поступил. В пресс-службе уточнили, что вовремя «не увидели» запрос.

Ранее сообщалось, что надзор за состоянием дороги осуществляет комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула. «Администрация города будет следить за тем, чтобы подобных нарушений в будущем не происходило», — уточняли «Банкфаксу» в ГИБДД.

Отметим, что таким же образом в январе 2017 года жители улицы перегородили проезд глыбами снега. После того как конфликтный отрезок осенью стал соединяться с построенной с нуля магистралью «Солнечная Поляна», здесь резко вырос трафик. Опрошенные журналистами хозяева коттеджей не сознавались, кто воздвиг баррикаду, но в большинстве одобрили инициативу. «Автомобилисты будут говорить, что им неудобно. Но пусть каждый представит, что у них во дворе пустят магистраль вроде улицы Попова и станет некуда выйти поиграть ребенку, покататься на велосипеде. Уже были случаи, когда идет пешеход, а машина его сзади чуть ли не бампером подпирает. Были даже конфликты с драками», — рассказывал телеканалу «Наши новости» местный житель Константин.

В администрации Барнаула называли действия незаконными. «Дороги общего пользования доступны для всех и их нельзя перекрывать. Если поступают сообщения о куче снега, мы выезжаем и демонтируем заграждение. Но через какое-то время оно появляется снова», — рассказывал телеканалу специалист комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Иван Гармат.

Фото: сообщество Barnaul 22 «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 13
Вопрос

24.05.2017 14:48

"В администрации Барнаула называли действия незаконными. «Дороги общего пользования доступны для всех и их нельзя перекрывать." Дорога - это объект недвижимого имущества. У Администрации есть документы на эту дорогу и доказательства её "общественности"?
раньше это называлось вредительство

24.05.2017 15:08

и существовала статья в УК. Попытка нарушить транспортную инфраструктуру города. Впаяли бы "инициаторам" по червонцу на рыло. А сейчас безвластие полное. Дугин! Тебе завтра кучу дерьма высыпят самосвалом прямо в кабинет, доиграешься в демократию.
СОВЕТ

24.05.2017 15:50

Дорога построена на средства жителей улицы и, следовательно, их собственность построенная на земле принадлежащей народу? Так говорил В.И. Ленин? Если не так, тогда пусть жильцы разберут "свою" дорогу (например бульдозером) и все ездят, как хотят!
111

24.05.2017 16:25

Где менты? Пусть поймают зачинщика-вредителя и в тюрьму его сколько это будет продолжаться. что хотят то и делают.
совету

24.05.2017 17:15

СОВЕТ писал(а):
Дорога построена на средства жителей улицы и, следовательно, их собственность


Вот когда эти клоуны зарегистрируют в Росреестре право собственности на дорогу, тогда и пускай перекапывают ее и засыпают хоть говном! А до тех пор это - преступление, жаль что власть смотрит на эти безобразия сквозь пальцы. Под моими окнами тоже КАМАЗы с зерном на элеватор ездят круглый год. И что, я теперь могу дорогу перегородить? Идиоты.
горожанин

24.05.2017 17:54

совету писал(а):
зарегистрируют в Росреестре право собственности на дорогу

А что, муниципалитет на все городские дороги уже зарегистрировал право на собственность? Осталось только жителям этого поселка оформить бумаги на свою дорогу?
Денис

24.05.2017 18:05

Товарищи полиционеры проверьте хозяина хундая 444 с этой улицы.
Александра

24.05.2017 18:06

Существуют же какие-то правила. Дорога должна быть определенной ширины, по обе стороны тротуары для пешеходов. Если стандарты соблюдаются, то можно ездить большегрузам . А если ширина дороги меньше, то такое движение опасно, аварийная ситуация создается умышленно. Почему власти не устанавливают запрещающие знаки?
Жителям поселка надо просмотреть законодательство в этом направлении и обратиться в суд.
на Ваш дурацкий вопрос дам свой дурацкий ответ

24.05.2017 18:19

горожанин писал(а):
А что, муниципалитет на все городские дороги уже зарегистрировал право на собственность?


курите законодательство о муниципальных органах управления, там все разжевано
Гость

24.05.2017 20:09

В одном месте совместились две извечные проблемы дураки и дороги.
комментатору 18:19, который дает дурацкий ответ

24.05.2017 20:45

Сама, жертва элеваторная, изучи сначала законодательство о муниципальных органах управления, про Гражданский кодекс не забудь, а потом советуй барнаульцам зарегистрировать в Росреестре право собственности на дорогу,
жертва элеваторная -

24.05.2017 22:00

комментатору 18:19, который дает дурацкий ответ писал(а):
Сама, жертва элеваторная


- это твоя мамка-алкашка, из-за которой у тебя проблемы с даунизмом. Под себя до сих пор ходишь поди
Директор СССР

24.05.2017 23:39

Смиритесь и покайтесь - это дорога общего пользования и ничего вы не добьетесь. А вот скорая помощь к кому-нибудь не проедет, человек кеды склеит, тогда махом найдут того, кто дорогу перекрыл. И посадят. Как ту телку, которая не пропустила скорую помощь.