В Барнауле продают квартиру с отделкой из «православного» кирпича

Стена, выложенная из «церковного» кирпича

В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру, часть стен в которой выложена кирпичом с разбора храмовых построек начала XX века. Объявление уже вызвало обсуждение в соцсетях. О необычной квартире информирует портал «Недвижимость Алтай».

В комментариях к объявлению на сайте «Недвижимость Алтай» назвали отделку безвкусицей

Площадь объекта — 126 кв. м, она расположена на Змеиногорском тракте. Собственник определил стиль интерьера как «шебби-шик», который сочетает в себе лофт-дизайн и винтажность. Часть стен выложили кирпичом с разбора храмовых хозяйственных построек начала ХХ века. Другая часть декорирована «крокелюром» – золотыми трещинами. Шкафы и кухня изготавливались на заказ по дизайн-проекту. В гостиной убран подоконник и сделано панорамное остекление. Внутри также имеется утепленная лоджия и балкон-кладовка. Входная дверь бронирована, межкомнатные двери – из дуба. В подъезде установлены две камеры безопасности. В квартире сделана приточная система вентиляции, есть три кондиционера. В ремонте, как подчеркивает продавец, использовались «дорогие стройматериалы», что, по всей видимости, объясняет ее немалую стоимость - 6,9 млн рублей.

Что интересно, на квартиру уже обратили внимание сайты из других регионов. Так, портал mos.news опубликовал новость с подзаголовком «В будущем Путинграде собственники жилья рискуют стать фигурантами дела об оскорблении чувств верующих». Вероятно, такое внимание СМИ к Барнаулу связано как раз с резонансом, вызванным предложением о его переименовании.

Пресс-секретарь Алтайской митрополии Владимир Матусов рассказал ИА «Банкфакс», что для начала нужно выяснить, действительно ли использованные в отделке кирпичи находились в хозяйственных постройках или все же в самой церкви. До этих пор говорить что-либо о мнении церкви преждевременно.