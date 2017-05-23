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Барнаул предложили переименовать в Путинград

53
Есть мнение
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6
Разговор
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Главная Лента новостей В Барнауле продают квартиру с отделкой из «православного» кирпича

В Барнауле продают квартиру с отделкой из «православного» кирпича

24.05.2017 16:07

Стена, выложенная из «церковного» кирпича
Стена, выложенная из «церковного» кирпича

В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру, часть стен в которой выложена кирпичом с разбора храмовых построек начала XX века. Объявление уже вызвало обсуждение в соцсетях. О необычной квартире информирует портал «Недвижимость Алтай».

В комментариях к объявлению на сайте «Недвижимость Алтай» назвали отделку безвкусицей
В комментариях к объявлению на сайте «Недвижимость Алтай» назвали отделку безвкусицей

Площадь объекта — 126 кв. м, она расположена на Змеиногорском тракте. Собственник определил стиль интерьера как «шебби-шик», который сочетает в себе лофт-дизайн и винтажность. Часть стен выложили кирпичом с разбора храмовых хозяйственных построек начала ХХ века. Другая часть декорирована «крокелюром» – золотыми трещинами. Шкафы и кухня изготавливались на заказ по дизайн-проекту. В гостиной убран подоконник и сделано панорамное остекление. Внутри также имеется утепленная лоджия и балкон-кладовка. Входная дверь бронирована, межкомнатные двери – из дуба. В подъезде установлены две камеры безопасности. В квартире сделана приточная система вентиляции, есть три кондиционера. В ремонте, как подчеркивает продавец, использовались «дорогие стройматериалы», что, по всей видимости, объясняет ее немалую стоимость - 6,9 млн рублей.

Что интересно, на квартиру уже обратили внимание сайты из других регионов. Так, портал mos.news опубликовал новость с подзаголовком «В будущем Путинграде собственники жилья рискуют стать фигурантами дела об оскорблении чувств верующих». Вероятно, такое внимание СМИ к Барнаулу связано как раз с резонансом, вызванным предложением о его переименовании.

Пресс-секретарь Алтайской митрополии Владимир Матусов рассказал ИА «Банкфакс», что для начала нужно выяснить, действительно ли использованные в отделке кирпичи находились в хозяйственных постройках или все же в самой церкви. До этих пор говорить что-либо о мнении церкви преждевременно.

Фото: «Недвижимость Алтай»

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Комментарий

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Комментариев 8
Куратор

24.05.2017 16:19

Майн год, какая разница, где были кирпичи использованы?!
За своими грешками-брёвнами бы так же следили, как по чужим соринкам оскорбляться.
С педерастией в своих рядах разобрались бы лучше.
Или она их не оскорбляет?

кум

24.05.2017 16:56

Как бы узнав про такое дело квартирку Кирюха Гундяев не отжал как церковную собственность..
Куратор

24.05.2017 17:04

Впервые в жизни, наверное, соглашусь с Кумом.
Кирпич, мол, церковный. значит, и квартира церковная.
С них станется, Мамона им превыше всего, хотя и сказано:
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.» (Мф. 6:24).
барнаулец

24.05.2017 18:49

А чего не из черепов?
Дятел

24.05.2017 20:20

Кум,а у тебя проблемы с недвижкой?
Член не движеться и мож движеться,в эти летние вечера!
дизойнер

24.05.2017 20:35

Какой нафик шебби-шик, какая в ..опу винтажность с лофтом. редкостное уе..е. Подвал в хрущебе уютней выглядит.
рубанку-дятлу

24.05.2017 21:56

Дятел писал(а):
Кум,а у тебя проблемы с недвижкой?
Член не движеться и мож движеться,в эти летние вечера!


пошелнахерпадальпригожинская
гость

25.05.2017 00:16

Имя дизайнера в студию.
А впрочем сейчас модно дизайнеров нанимать, а потом для воплощения идей дензнаков не хватает. И вот получается черте-что из-за ограниченного бюджета.