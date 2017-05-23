В Барнауле продают квартиру с отделкой из «православного» кирпича

24.05.2017 16:07
В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру, часть стен в которой выложена кирпичом с разбора храмовых построек начала XX века. Объявление уже вызвало обсуждение в соцсетях. О необычной квартире информирует портал «Недвижимость Алтай».
Площадь объекта — 126 кв. м, она расположена на Змеиногорском тракте. Собственник определил стиль интерьера как «шебби-шик», который сочетает в себе лофт-дизайн и винтажность. Часть стен выложили кирпичом с разбора храмовых хозяйственных построек начала ХХ века. Другая часть декорирована «крокелюром» – золотыми трещинами. Шкафы и кухня изготавливались на заказ по дизайн-проекту. В гостиной убран подоконник и сделано панорамное остекление. Внутри также имеется утепленная лоджия и балкон-кладовка. Входная дверь бронирована, межкомнатные двери – из дуба. В подъезде установлены две камеры безопасности. В квартире сделана приточная система вентиляции, есть три кондиционера. В ремонте, как подчеркивает продавец, использовались «дорогие стройматериалы», что, по всей видимости, объясняет ее немалую стоимость - 6,9 млн рублей.
Что интересно, на квартиру уже обратили внимание сайты из других регионов. Так, портал mos.news опубликовал новость с подзаголовком «В будущем Путинграде собственники жилья рискуют стать фигурантами дела об оскорблении чувств верующих». Вероятно, такое внимание СМИ к Барнаулу связано как раз с резонансом, вызванным предложением о его переименовании.
Пресс-секретарь Алтайской митрополии Владимир Матусов рассказал ИА «Банкфакс», что для начала нужно выяснить, действительно ли использованные в отделке кирпичи находились в хозяйственных постройках или все же в самой церкви. До этих пор говорить что-либо о мнении церкви преждевременно.
Фото: «Недвижимость Алтай»
24.05.2017 16:19
За своими грешками-брёвнами бы так же следили, как по чужим соринкам оскорбляться.
С педерастией в своих рядах разобрались бы лучше.
Или она их не оскорбляет?
24.05.2017 16:56
24.05.2017 17:04
Кирпич, мол, церковный. значит, и квартира церковная.
С них станется, Мамона им превыше всего, хотя и сказано:
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.» (Мф. 6:24).
24.05.2017 18:49
24.05.2017 20:20
Член не движеться и мож движеться,в эти летние вечера!
24.05.2017 20:35
24.05.2017 21:56
пошелнахерпадальпригожинская
25.05.2017 00:16
А впрочем сейчас модно дизайнеров нанимать, а потом для воплощения идей дензнаков не хватает. И вот получается черте-что из-за ограниченного бюджета.