Срезала: Евгения Боровикова «огорошила» алтайского министра вопросом про двухметровый подорожник

Депутат Алтайского Заксобрания от ЛДПР Евгения Боровикова в ходе традиционного «правительственного часа» решила «проверить» министра образования региона Александра Жидких на соответствие занимаемой должности. При этом г-жа Боровикова отчего-то выбрала вопрос из курса биологии, хотя общеизвестен факт, что чиновник имеет ученую степень по экономике.

24 мая накануне очередной сессии АКЗС в Парламентском центре прошел «правительственный час» с участием министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких. Мероприятие в таком формате проводится во второй раз. Ранее ответ перед народным избранниками держал министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. В ходе мероприятия г-н Жидких вкратце рассказал парламентариям об актуальных проблемах функционирования и развития системы образования, после чего перешел к ответу на вопросы — как переданные заранее, так и задаваемые экспромтом.

До определенного времени все шло довольно размеренно, как вдруг слово взяла зампредседателя фракции ЛДПР Евгения Боровикова. Новоявленная казачка решила протестировать министра на глубину познаний в некоторых областях науки. «Скажите, пожалуйста, где в мире произрастает подорожник высотой 2 м», - к полному удивлению собравшихся поинтересовалась у Жидких Боровикова. «Что-что, простите, не расслышал», - переспросил опешивший министр. Тогда г-жа Боровикова еще раз повторила свой вопрос. Поняв, что это не шутка, министр дал довольно банальный ответ: «Видимо, возле дороги». Евгения Боровикова, кажется, ждала чего-то подобного. «Вообще-то это уровень 9-го класса, спасибо за ответ», - иронично заметила она в лучших традициях Глеба Капустина из рассказа Шукшина «Срезал».

Председатель АКЗС Александр Романенко и его заместитель Сергей Серов попробовали нейтрализовать досадный конфуз, буквально рассыпавшись в комплиментах Александру Жидких и похвалив того за ответ. При этом г-н Серов сделал недвусмысленный жест рукой, означавший конец этой непродуктивной дискуссии.

Интересно, что вначале февраля министр образования Алтайского края принял участие в эксперименте по сдаче единого госэкзамена, остановив свой выбор на ЕГЭ по русскому языку. Экзамен прошел в укороченном варианте, на решение заданий отводилось 20 минут. Точное количество баллов, которое получил за тест Александр Жидких, неизвестно. Сообщалось лишь, что все экзаменуемые преодолели минимальный порог по предмету. Напомним также, что быший замначальника Главэкономики, неожиданно для многих ставший чиновником от образования, имеет ученую степень кандидата экономических наук.