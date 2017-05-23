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Главная Лента новостей Срезала: Евгения Боровикова «огорошила» алтайского министра вопросом про двухметровый подорожник

Срезала: Евгения Боровикова «огорошила» алтайского министра вопросом про двухметровый подорожник

24.05.2017 17:18

Депутат Алтайского Заксобрания от ЛДПР Евгения Боровикова в ходе традиционного «правительственного часа» решила «проверить» министра образования региона Александра Жидких на соответствие занимаемой должности. При этом г-жа Боровикова отчего-то выбрала вопрос из курса биологии, хотя общеизвестен факт, что чиновник имеет ученую степень по экономике.

24 мая накануне очередной сессии АКЗС в Парламентском центре прошел «правительственный час» с участием министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких. Мероприятие в таком формате проводится во второй раз. Ранее ответ перед народным избранниками держал министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. В ходе мероприятия г-н Жидких вкратце рассказал парламентариям об актуальных проблемах функционирования и развития системы образования, после чего перешел к ответу на вопросы — как переданные заранее, так и задаваемые экспромтом.

До определенного времени все шло довольно размеренно, как вдруг слово взяла зампредседателя фракции ЛДПР Евгения Боровикова. Новоявленная казачка решила протестировать министра на глубину познаний в некоторых областях науки. «Скажите, пожалуйста, где в мире произрастает подорожник высотой 2 м», - к полному удивлению собравшихся поинтересовалась у Жидких Боровикова. «Что-что, простите, не расслышал», - переспросил опешивший министр. Тогда г-жа Боровикова еще раз повторила свой вопрос. Поняв, что это не шутка, министр дал довольно банальный ответ: «Видимо, возле дороги».  Евгения Боровикова, кажется, ждала чего-то подобного. «Вообще-то это уровень 9-го класса, спасибо за ответ», - иронично заметила она в лучших традициях Глеба Капустина из рассказа Шукшина «Срезал».

Председатель АКЗС Александр Романенко и его заместитель Сергей Серов попробовали нейтрализовать досадный конфуз, буквально рассыпавшись в комплиментах Александру Жидких и похвалив того за ответ. При этом г-н Серов сделал недвусмысленный жест рукой, означавший конец этой непродуктивной дискуссии.

Интересно, что вначале февраля министр образования Алтайского края принял участие в эксперименте по сдаче единого госэкзамена, остановив свой выбор на ЕГЭ по русскому языку. Экзамен прошел в укороченном варианте, на решение заданий отводилось 20 минут. Точное количество баллов, которое получил за тест Александр Жидких, неизвестно. Сообщалось лишь, что все экзаменуемые преодолели минимальный порог по предмету. Напомним также, что быший замначальника Главэкономики, неожиданно для многих ставший чиновником от образования, имеет ученую степень кандидата экономических наук.


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Комментарий

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Комментариев 17
ФигВам

24.05.2017 17:39

Хм... Что безразмерно в этом мире? Похоже, глупость...
Вася Васин

24.05.2017 17:40

Козачество головного мозга...
Солнце

24.05.2017 17:43

А все-таки жаль, что в депутаты да еще "при портфелях" попадает черт знает кто! тратится и время государственных мужей и денежки государственные
Я там был

24.05.2017 18:00

А что такого, задала вопрос из экзамена ГО, там много странных вопросов, если министр не знает ответа, то почему их задают детям, речь шла о там, что этим вопросом лдпр хотела показать, что против таких экзаменов, где очень много странных и при чем тупых вопросов
нууу

24.05.2017 18:02

понятно, что сходу вспомнить программу за девятый класс спустя столько лет да еще про какой-то папоротник сложновато... Но можно было бы дать ответ поинтереснее, на юмор всё свести как-нибудь
Трезвый взгляд

24.05.2017 18:07

Правильный ответ: на Гавайских островах растет подорожник высотой до 2 метров.
Но разве это преподают в школе? Может быть, в современной школе. Но раньше этого точно в школьных учебниках не было.
ВИДИМО ВОЗЛЕ ДОРОГИ)))

24.05.2017 18:16

Этапять!!! Браво, г-н министр! Лучшего варианта ответа вокозаченной балде не придумать. От дураков всегда лучше отшутиться)))
Гражданин

24.05.2017 18:17

Мне интересно, г-жа Боровикова сама смогла бы ответить на весь курс школьных предметов 9 класса. На мой взгляд, она бездарно потратила возможность вопроса, хотя, с точки зрения пиара , привлекла к себе внимание - это да. А ещё хотела в краевом Совете на постоянной должности работать. Вопрос, что бы смогла она там? Такие вот вопросы задавать?

Из выступлений лучше всего, на мой скромный взгляд, у эсеров получилось. Хотя и у них не без "крючков" выступление, поэтому В.В. Снесарь всё верно в своём заключительном слове отметил, что если есть какие либо дельные предложения по АГУ, то вносите.
гость

24.05.2017 18:19

Погуглил:
Подорожник большой - многолетнее травянистое, иногда опушенное растение, цветоносные стебли вырастают из середины небольшой розетки, округлые, гладкие, с длинными черешками и гладкими краями листьев. Всего в мире насчитывается около 260 видов подорожника. Существуют виды, растущие в горных пустынях Аргентины, Боливии, Перу. А на Гавайских островах растет подорожник высотой до 2 метров.
(Презентация к уроку по окружающему миру (2 класс))
Переживающий

24.05.2017 18:23

"Точное количество баллов, которое получил за тест Александр Жидких, неизвестно".
- - - - - - - - - -
Если бы получил максимальное или близко к максимальному, то раструбили бы об этом все СМИ….
`gntnm

24.05.2017 18:25

"иронично заметила она в лучших традициях Глеба Капустина из рассказа Шукшина «Срезал»...
Ой, смотри-ка, журналист прям тоже кааак срезал. Просто огонь остоумие и показуха знаний
Вера Петровна

24.05.2017 18:26

гость писал(а):
Презентация к уроку по окружающему миру (2 класс))

Вполне возможно, что эти сведения про подорожник хорошо известны сегодняшним второклашкам и их родителям; на соответствующих уроках изучают лекарственные растения согласно программе.
Но в мое время об этом ничего не было сказано в школьных учебниках.
Гость

24.05.2017 19:31

Вот вам и вся подготовка к следующему учебному году. А потом, за две недели до начала занятий, попросят у Прокопьева краски. Так и хочется процитировать Лаврова .......
женщина

24.05.2017 19:53

Мне Жидких очень нравится как мужчина, он стежный, но такой туповатый, ну хотя он может быть и не туповатый, а стеснительный, понятно, что он только с января и все шишки на него
Любой

24.05.2017 20:32

дурак способен задать вопрос, на который не ответят и десять умников...
McSmall

24.05.2017 21:52

Все хорошо, но в каждом комментарии полно грамматических ошибок. Это жуть!
Директор СССР

24.05.2017 23:05

Тут с ребенком к ЕГЭ эти загадки про сколько лет пьяному ёжику вместе тренировали. Сначала такое ощущение, что какой-то олень ботанический надёргал из энциклопедии тупо исторических дат и ты должен угадывать, попадая в опу пальцем. Но потом понравилось - в принципе, обладая даже минимальными познаниями в истории, можно логическим путем прийти к правильному ответу - мы почти на все вопросы правильно ответили, когда рассуждать начали. Прикольно, в общем.
А Жидких нужно было ответить, что такие растения в тропиках произрастают обычно, ближе к экватору (наверняка же был там, видел, какие там растения). Тогда Боровикова должна была предложить варианты - а там уже и до Гаваев недалеко. А Жидких так жидко пошутил... Еще бы песню спел Подорожник-трава!