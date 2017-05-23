16-летняя школьница оказалась администратором крупной «группы смерти» для алтайских детей

25.05.2017 11:14
Прокуратура Мордовии установила личность девушки, которая администрировала и развивала в соцсетях «группы смерти» с тысячами участников-подростков. На ее след удалось выйти благодаря коллегам из Республики Алтай, где заблокированное ныне сообщество активно «вербовало» детей и склоняло их к суицидальному поведению. Девушка избежит наказания, поскольку ей сейчас всего 16 лет, сообщает портал «Pro город» из Саранска.
Источник издания в прокуратуре Мордовии сообщил, что изначально тревожный сигнал поступил от алтайских правоохранителей. «Из прокуратуры Республики Алтай поступили сведения, что жители Мордовии вовлекают детей в «группу смерти». Мы выяснили, что группа привязана к мобильному телефону взрослого мужчины. Он пояснил, что давно отдал sim-карту своей племяннице», — рассказали в ведомстве.
Стражи порядка выяснили, что девочка живет в Саранске, ей 16 лет и она учится в одной из школ. В «группе смерти» школьница и сама состояла с 13 лет. Зарегистрировавшись, она получала разные задания от создателей и кураторов ресурса, и так их впечатлила, что ей предложили стать администратором.
В разговоре с правоохранителями свою роль в группе девушка пыталась отрицать. Она утверждала, что была «просто редактором» — якобы размещала изображения, в которых про смерть ничего не было. Но правоохранители достоверно установили, что девушка занималась пропагандой смерти.
Впоследствии выяснилось, что классный руководитель школьницы знал о ее занятиях в соцсетях. «Педагог рассказала, что знала и о том, что ее ученики увлекаются книгой Стейса Крамера «50 дней до моей смерти». Но никаких действий не приняла, а потом и вовсе забыла об этом», — рассказал сотрудник прокуратуры.
Сейчас «группа смерти» в соцсети заблокирована по требованию Роскомнадзора. Из-за возраста девушки к ответственности ее привлечь нельзя. Прокуратура вынесла представление в школу и в инспекцию по делам несовершеннолетних. Сколько детей могли пострадать от действий девушки, достоверно не известно.
25.05.2017 11:30
Всё это-проект Годепа,по внедрению в россиян вируса геймократии и лейборизма!
У нормальных родителей,дети не не лезут на фонарные столбы!
ИМХО.
25.05.2017 13:01
25.05.2017 14:15
Хм... И этот в "группу" попал? Дела....
25.05.2017 16:55