16-летняя школьница оказалась администратором крупной «группы смерти» для алтайских детей

Прокуратура Мордовии установила личность девушки, которая администрировала и развивала в соцсетях «группы смерти» с тысячами участников-подростков. На ее след удалось выйти благодаря коллегам из Республики Алтай, где заблокированное ныне сообщество активно «вербовало» детей и склоняло их к суицидальному поведению. Девушка избежит наказания, поскольку ей сейчас всего 16 лет, сообщает портал «Pro город» из Саранска.

Источник издания в прокуратуре Мордовии сообщил, что изначально тревожный сигнал поступил от алтайских правоохранителей. «Из прокуратуры Республики Алтай поступили сведения, что жители Мордовии вовлекают детей в «группу смерти». Мы выяснили, что группа привязана к мобильному телефону взрослого мужчины. Он пояснил, что давно отдал sim-карту своей племяннице», — рассказали в ведомстве.

Стражи порядка выяснили, что девочка живет в Саранске, ей 16 лет и она учится в одной из школ. В «группе смерти» школьница и сама состояла с 13 лет. Зарегистрировавшись, она получала разные задания от создателей и кураторов ресурса, и так их впечатлила, что ей предложили стать администратором.

В разговоре с правоохранителями свою роль в группе девушка пыталась отрицать. Она утверждала, что была «просто редактором» — якобы размещала изображения, в которых про смерть ничего не было. Но правоохранители достоверно установили, что девушка занималась пропагандой смерти.

Впоследствии выяснилось, что классный руководитель школьницы знал о ее занятиях в соцсетях. «Педагог рассказала, что знала и о том, что ее ученики увлекаются книгой Стейса Крамера «50 дней до моей смерти». Но никаких действий не приняла, а потом и вовсе забыла об этом», — рассказал сотрудник прокуратуры.

Сейчас «группа смерти» в соцсети заблокирована по требованию Роскомнадзора. Из-за возраста девушки к ответственности ее привлечь нельзя. Прокуратура вынесла представление в школу и в инспекцию по делам несовершеннолетних. Сколько детей могли пострадать от действий девушки, достоверно не известно.