Жители двух барнаульских поселков пять лет не могут избавиться от смрадного соседства

Барнаульцы, проживающие в поселках Центральный и Ягодное, жалуются на зловоние и антисанитарию со стороны соседствующего с ними предприятия. С их слов, уже пятый год рядом с жилыми домами завод по производству костной муки создает невыносимые для жизни условия. Сырье тоннами завозят на неогражденную территорию и вываливают прямо на улице, что привлекает собак, птиц и насекомых. Однако избавить граждан от этого не могут даже надзорные ведомства, информируют «Наши новости».

Как выяснилось, едкий запах и дым отравляют жизнь почти 6 тысяч жителей двух поселков. По словам одной из обратившихся, проблема не только в самом неприятном запахе, но и в последствиях, к которым приводит его распространение. «Мухи тут такие, больше пчел, нас облепляют, коршуны-падальщики все кости нам разносят в огород и везде. Собаки бродячие одолевают, сколько раз наших козочек рвали и на людей кидаются, бродячие собаки все бегут на эти кости. Мы здесь живем и уже принюхались, а кто приедет с города или откуда, говорят: как вы здесь живете, что за могильники, запахи такие?» - рассказала женщина. Другая горожанка считает, что от веществ в воздухе, которыми ее семье приходится дышать, несколько лет назад смертельно заболела ее дочь.

Впрочем, сотрудники самого предприятия утверждают, что проблемы никакой нет. Сырье якобы всего неделю хранят на улице по неким техническим причинам, и в ближайшие дни костяные горы обещают убрать с открытой местности. По их мнению, жители поселков жалуются абсолютно безосновательно.

Инициативная группа уже обращалась с жалобами на антисанитарию в Роспотребнадзор и местную администрацию. Сотрудники первой инстанции, по словам жителей, выписали нарушителям предупреждение, а власти даже оштрафовали владельцев бизнеса на крупную сумму. Однако в корне это проблему не решило. Жители рассказывают, что предприниматели в свою очередь даже пытались выселить людей с территории, которую якобы считают промзоной. Но суд оказался на стороне сельчан. «Мы здесь живем более 20 лет. А они арендаторы с 2012 года. Требуем, чтобы отсюда их выселили подальше от поселка, просто невозможно здесь жить так, почему мы должны этим дышать?» - возмущаются граждане.

После многочисленных обращений горожан проблемой все же заинтересовались специалисты Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Они согласились, что бизнесмены явно нарушают правила утилизации и переработки биологических отходов. «Биологические отходы хранятся в ненадлежащем состоянии, есть возможность доступа птиц, животных, попадания атмосферных осадков, попадания в почву. В связи с этим управлением будут приняты меры. Совместно с органами прокуратуры постараемся провести проверку и привлечь нарушителей», - пообещал заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора Владимир Машкин. Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура также отреагировала на жалобы поселковых жителей и организовала собственную проверку. Кроме того, сотрудники ведомства уже направили запросы о выделении специалистов и лаборатории для отбора проб воздуха на границе с жилой зоной.