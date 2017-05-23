Администрация Рубцовска спешно сняла с сессии горсовета скандальный вопрос о своих премиях и надбавках

Глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман буквально в последний момент отозвал из горсовета резонансный законопроект о резком повышении премий, доплат и надбавок городским чиновникам, который вызвал широкое обсуждение общественности. Его должны были вынести на голосование 26 мая.

На сайте горсовета сказано, что законопроект обсуждался на заседаниях комитетов 23 мая и «вызвал у депутатов ряд вопросов». В чем конкретно они заключались, не сообщается. В тексте раскрывается, что цель инициативы — «сделать оплату труда дифференцированной для каждого в зависимости от личного вклада, уровня трудоспособности и профессионализма работника». Окончательное решение по данному вопросу будет принято на майской сессии горсовета, утверждается в сообщении. Вопрос включен в официально опубликованную повестку под номером шесть.

Однако на заседаниях фракций 24 мая Дмитрий Фельдман после бурного обсуждения и претензий со стороны депутатов решил отозвать законопроект с формулировкой «для дальнейшей проработки». Как рассказал ИА «Банкфакс» зампредседателя горсовета Сергей Пчеляков, депутаты успели ознакомиться с предложениями администрации в рассылке документов к сессии и, несмотря на то, что комитеты в целом поддержали инициативу, единодушия не было даже в стане единороссов.

Некоторые народные избранники и вовсе раскритиковали предложение чиновников. «На заседании фракции позиция была доведена до руководства города. В частности, депутаты спрашивали, что подразумевается под эффективной работой, где критерии такой оценки. То, что человек задержался до 20:00, а не ушел из кабинета в 18:00? мы посоветовали администрации проработать конкретные критерии. Потому что сейчас это выглядит очень субъективно: я могу считать, что человек работает хорошо, а кто-то — что плохо. А на самом деле он как работал всегда, так и продолжает», — пояснил суть претензий г-н Пчеляков.

Сейчас сложно сказать, что Дмитрий Фельдман подразумевал под «дальнейшей проработкой» законопроекта. Не могут этого точно сказать и депутаты. Не исключено, что инициатива в итоге ляжет под сукно и не будет вноситься на рассмотрение горсовета в ближайшие месяцы. В качестве причины может выступать не только позиция депутатов, но и повышенное внимание общественности, которая явно возмущена столь резким ростом благосостояния чиновников в кризисном городе, или мнение краевых властей, вероятно, отрицательно оценивающих последствия повышения чиновничьих надбавок для исхудавшего бюджета Рубцовска.

Напомним, администрация вынесла на сессию горсовета законопроект «О денежном содержании муниципальных служащих Администрации города Рубцовска Алтайского края». В соответствии с ним предельные надбавки по всем должностям муниципальной службы вырастут более чем в два раза. Доплаты полагаются «за особые условия муниципальной службы», которые включают «сложность, напряженность, высокие достижения в труде и усиленный режим работы». К примеру, лимит надбавки главе администрации должен был вырасти с нынешних 80 % до 190 % от оклада, заместителям сити-менеджера — с 60 % до 180 % и т. д. Чиновники хотели увеличить и ежемесячное денежное поощрение. Для главы администрации — с 1,8 до 2,8 оклада, для замглав — с 1,6 до 2,6 оклада и т. д. Вырастет и предельный размер премий — по всем должностям прибавка составит 50 % от оклада.