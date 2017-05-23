Барнаульская пенсионерка больше четырех лет жила в развалюхе из-за «забывчивости» властей

Барнаульская прокуратура решила жилищный вопрос пожилой горожанки, которая более четырех лет ожидала, что ее переселят из полуразрушенного дома. У муниципалитета все это время не было для нее «лишних» средств, следует из сообщения прокуратуры Алтайского края.

74-летняя пенсионерка, будучи уже не в силах терпеть условия своего существования, обратилась за помощью в надзорное ведомство. Прокуратура провела проверку и установила, что заявительница является собственницей жилого помещения по улице Витебской в Железнодорожном районе Барнаула. Еще в 2013 году межведомственная комиссия по оценке жилых помещений признала ее дом аварийным и подлежащим сносу. Причиной тому стали фактический износ конструкций, инженерных сетей, а также угроза обрушения. По распоряжению администрации Барнаула пенсионерку должны были переселить до 28 марта 2015 года. Однако по прошествии этого времени женщина продолжала в нем проживать, поскольку муниципалитет не выкупил принадлежащее ей аварийное жилье.

В связи с этим прокурор Барнаула направил в суд исковое заявление к комитету жилищно-коммунального хозяйства и администрации города с целью обязать их выплатить денежное возмещение за принадлежащую ей квартиру. Его рассмотрели и удовлетворили. Суд взыскал в счет выкупа аварийного жилья более 1,6 млн рублей. В настоящее время пенсионерка рассматривает варианты по приобретению нового помещения.