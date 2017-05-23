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Барнаул предложили переименовать в Путинград

58
Есть мнение
Известные барнаульцы о переименовании города в Путинград: «Такое название сначала принесет пользу, а потом — один лишь вред»
20
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

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Главная Лента новостей Партию «Парнас» в Республике Алтай «вычеркнули» из реестров из-за налоговой декларации

Партию «Парнас» в Республике Алтай «вычеркнули» из реестров из-за налоговой декларации

25.05.2017 14:28

Алтайское республиканское отделение партии «Парнас» лишено статуса юридического лица во внесудебном порядке. Речь может идти о его полной ликвидации. Руководитель местного отделения Сергей Михайлов планирует обжаловать данное решение, сообщает «Коммерсантъ».

Как пояснил г-н Михайлов, он узнал о том, что республиканский «Парнас» более не является юрлицом, когда в очередной раз подавал в избирком региона документы о проведении референдума по возврату всенародных выборов мэра и глав районов. Тогда выяснилось, что Минюст региона принял решение об исключении реготделения из реестра еще в марте. «Я как руководитель, узнал об этом случайно. Суть претензий в том, что не был сдан нулевой отчет в налоговую инспекцию, и налоговая воспользовалась нормой, которая предусматривает ликвидацию обычных неработающих юрлиц», – сообщил изданию Сергей Михайлов.

Однако для региональных отделений политических партий предусмотрена только ликвидация регионального отделения через суд и не за эти нарушения, утверждает лидер реготделения. «Но, видимо, если нельзя, но очень хочется, то можно. Понятно, почему нас тайно незаконно ликвидировали — мы — серьезный раздражитель. Тут и референдумы и предстоящие выборы в городской совет депутатов, в которых наше реготделение намерено участвовать», — указал г-н Михайлов на своем сайте.

Он уточнил, что немедленно составит иск об отмене решения о ликвидации регионального отделения партии.


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Комментарий

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Комментариев 4
Падаль Савушкинская

25.05.2017 16:21

Голосуйте за ПОРНАС,что бы все имели нас!
Из Суртайки

25.05.2017 16:27

Кум, ты как это всё пережил? И переживёшь.
Вроде "Постскритум" и "Листок" -антиподы
ПРОЩАЙ ПАРНАС и ПОРНОс!! ВЫПИСКУ ИЗ РЕЕСТРА В СТУДИЮ !?

25.05.2017 16:33

ВЫПИСКУ представить в ГОСДЕП...
нашли кому отделение партии поручить

25.05.2017 17:21

палаумному Михайлову. Он уже во всех возможных партиях отметился и отовсюду с треском вылетел. ЩщательнЕЕ надо к подбору кадров подходить, господа парнасовцы.