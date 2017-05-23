Партию «Парнас» в Республике Алтай «вычеркнули» из реестров из-за налоговой декларации

Алтайское республиканское отделение партии «Парнас» лишено статуса юридического лица во внесудебном порядке. Речь может идти о его полной ликвидации. Руководитель местного отделения Сергей Михайлов планирует обжаловать данное решение, сообщает «Коммерсантъ».

Как пояснил г-н Михайлов, он узнал о том, что республиканский «Парнас» более не является юрлицом, когда в очередной раз подавал в избирком региона документы о проведении референдума по возврату всенародных выборов мэра и глав районов. Тогда выяснилось, что Минюст региона принял решение об исключении реготделения из реестра еще в марте. «Я как руководитель, узнал об этом случайно. Суть претензий в том, что не был сдан нулевой отчет в налоговую инспекцию, и налоговая воспользовалась нормой, которая предусматривает ликвидацию обычных неработающих юрлиц», – сообщил изданию Сергей Михайлов.

Однако для региональных отделений политических партий предусмотрена только ликвидация регионального отделения через суд и не за эти нарушения, утверждает лидер реготделения. «Но, видимо, если нельзя, но очень хочется, то можно. Понятно, почему нас тайно незаконно ликвидировали — мы — серьезный раздражитель. Тут и референдумы и предстоящие выборы в городской совет депутатов, в которых наше реготделение намерено участвовать», — указал г-н Михайлов на своем сайте.

Он уточнил, что немедленно составит иск об отмене решения о ликвидации регионального отделения партии.