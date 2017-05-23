«Мы обязаны расставлять приоритеты»: Германия «поступилась» образованием алтайских немцев ради беженцев с Ближнего Востока

23-25 мая в немецком Байройте проходила XXII Межправительственная Российско-Германская комиссия по вопросам российских немцев. На ней представители власти одобрили очередной денежный транш «колониям» в Омской области (Азовский район) и в Алтайском крае (Немецкий национальный район), но отказались направлять преподавателей немецкого языка. Это связано с тем, что такие педагоги нужны в самой Германии, чтобы учить арабских мигрантов и выходцев из других стран, заявил «Российской газете» уполномоченный правительства ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств, депутат бундестага Хартмут Кошик.

По словам представителя ФРГ, число российских немцев в двух районах увеличивается, переломив многолетний тренд. «Сейчас немецкие колонии в Азово и на Алтае растут за счет эмиграции немцев из Казахстана и Киргизии. Есть примеры возвращения немецких семей из Германии. Но я бы не преувеличивал его размеры. Часто ваши бывшие соотечественники возвращаются по делам бизнеса, который тормозят санкции, но возвращаются в ФРГ из-за нерешенности вопроса статуса немцев в России», — считает г-н Кошик.

Немецкая сторона подняла тему восстановления даже не автономии, а государственности российских немцев — по примеру когда-то существовавшей в Поволжье республики. «Разумеется, реабилитация — внутреннее дело России и репрессированной этнической группы — немцев. Недавно российские немцы вновь подняли вопрос о статусе их самоорганизации. Повод — указ президента России о мерах по реабилитации репрессированных народов Крыма. Мы следим за развитием ситуации», — заявил представитель Германии.

Однако все эти процессы, судя по всему, для Германии на втором плане. На первом — внутренние проблемы и, в частности, миграция. Судя по словам Хартмута Кошика, арабы для ФРГ важнее алтайских и омских немцев. «Язык — основа сохранения национальной идентичности. В этом смысле мы много сделали и делаем для сохранения немецкого языка в России. Но у нас есть другие немецкие меньшинства. Перед ними тоже надо выполнять свои обязательства. Например, в Румынии всего 2 % немцев в немецких районах, а 98 % их населения тоже хотят учить немецкий. Подобная ситуация в Дании, Чехии и Венгрии. К тому же внутри Германии растет поток мигрантов с арабского Востока. Он тоже требует квалифицированных преподавателей немецкого языка. В этих условиях мы обязаны расставлять приоритеты», — приводит издание слова г-на Кошика.

В итоге комиссия решила вопрос деньгами — выделила российским немцам транш в размере 66,3 млн рублей от России и 9,5 млн евро от ФРГ. Причем в 2014 и 2015 годах деньги не выделялись вовсе — это связано со взаимными претензиями стран на почве санкций. Сейчас экономическое сотрудничество возрождается, несмотря на продолжающиеся противоречия. «Есть старая немецкая пословица: «Отложить не значит отменить». Комиссия именно отложила сотрудничество до лучших времен. Они, надеюсь, приближаются», — заявил изданию г-н Кошик.

Уполномоченный считает, что российские немцы — это как раз то связующее звено, которое может помочь наладить диалог между странами в нынешней сложной внешнеполитической ситуации. «Российские немцы и наши соотечественники, которых вы называете бывшими российскими немцами, а мы поздними переселенцами, — естественный мост во взаимоотношениях двух стран. Это капитал, который надо использовать. И не для «бла-бла-бла» — типа гуманитарной помощи, а для переформатирования отношений двух стран. Например, через бизнес-проекты. Я знаю, что недавно в Сочи бундесканцлер Ангела Меркель и ваш президент Владимир Путин говорили о том, что поздние переселенцы смогли в ФРГ за последние 5-7 лет создать 4000 рабочих мест. А русские немцы так «осмелели», что ведут переговоры о поставках российских комплектующих для предприятий в Германии. Это пока штучные примеры, но это вектор — через экономику укреплять межгосударственные связи», — считает Хартмут Кошик.

Отметим, что в Алтайском крае в последние годы также предпринимались неоднозначные шаги по отношению к российским немцам. Так, в начале 2015 года Алтайский краевой Российско-Немецкий дом перестал существовать как самостоятельное учреждение. Данный шаг был расценен немецкой общественностью как подчеркнуто демонстративный. Председатель Международного союза немецкой культуры Генрих Мартенс даже назвал возможное решение краевых властей «пощечиной российским немцам». Отметим, что РНД в Барнауле получает не только 7 млн рублей от крайадминистрации, но и столько же на этнокультурные и социальные проекты из Берлина. Таким образом, учреждение ведет довольно масштабную деятельность при незначительных бюджетных вливаниях.

Летом 2016 года занимавший тогда пост спикера Алтайского Заксобрания Иван Лоор заявил, что российские немцы благодарны землякам, несмотря на депортацию. «Страшная, жестокая война больно ударила по людям всех национальностей. Но при всех обидах, обвинениях, перемещенные граждане немецкого происхождения уживались с местным населением. Немцы завоевали уважение своих новых соседей своим трудолюбием и любовью к земле. И российские немцы благодарны своим землякам за сочувствие и взаимопомощь, которые проявились в эти страшные годы», — отметил Лоор.