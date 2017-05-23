Страшная авария в пригороде Барнаула унесла жизни пяти человек

ДТП в пригороде Барнаула

Вечером 26 мая на автодороге Барнаул - Новоалтайск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли пять человек. Информация об этом была опубликована на сайте Barnaul22.

Как сообщили очевидцы событий, автомобили в результате ДТП превратились в груду металла, а люди в салонах машин получили смертельные травмы. Из-за аварии образовалась огромная «пробка», поэтому полицейские приняли решение перекрыть движение. По официальной информации ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля Honda Stream не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой ехал автомобиль «ГАЗ-3110» под управлением 58-летнего мужчины. В результате автомобили столкнулись.

Водитель и пассажиры Honda Stream (четыре человека), а также 56-летняя пассажирка «Волги» скончались на месте происшествия. Второй водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в городскую больницу №1 Барнаула.