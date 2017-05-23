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Главная Лента новостей Жительница Змеиногорска с двумя малолетними детьми погибли после падения автомобиля в реку

Жительница Змеиногорска с двумя малолетними детьми погибли после падения автомобиля в реку

29.05.2017 10:51

Автомобиль упал в реку в районе Змеиногорска
Автомобиль упал в реку в районе Змеиногорска

26 мая днем в Змеиногорске произошла смертельная авария, жертвами которой стали трое. По версии свидетелей ДТП, взрослые, находящиеся в машине, были пьяны. Из детей спасти удалось лишь трехлетнего мальчика, который якобы  остался сиротой, пишут участники сообщества Barnaul22.

Как уточняют правоохранители, инцидент случился около 15:00 в 4 км от Змеиногорска. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и допустил съезд с дороги в реку. В результате ДТП пассажиры автомобиля — 26-летняя женщина, а также двое детей шести и двух лет - скончались на месте до приезда «скорой помощи». В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Barnaul22

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Комментарий

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Комментариев 1
кум

29.05.2017 12:36

За пьянку за рулем давно пора ввести уголовку. С конфискацией автомобиля. 30 тысяч трупов ежегодно на дорогах России - неужели все еще мало думским пердунам?