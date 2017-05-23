Жительница Змеиногорска с двумя малолетними детьми погибли после падения автомобиля в реку

Автомобиль упал в реку в районе Змеиногорска

26 мая днем в Змеиногорске произошла смертельная авария, жертвами которой стали трое. По версии свидетелей ДТП, взрослые, находящиеся в машине, были пьяны. Из детей спасти удалось лишь трехлетнего мальчика, который якобы остался сиротой, пишут участники сообщества Barnaul22.

Как уточняют правоохранители, инцидент случился около 15:00 в 4 км от Змеиногорска. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и допустил съезд с дороги в реку. В результате ДТП пассажиры автомобиля — 26-летняя женщина, а также двое детей шести и двух лет - скончались на месте до приезда «скорой помощи». В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.