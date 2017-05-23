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Главная Лента новостей «Билайн» продолжает увеличивать емкость сети 4G в Барнауле

«Билайн» продолжает увеличивать емкость сети 4G в Барнауле

29.05.2017 12:26

«Билайн» в рамках очередного этапа развития сети установил дополнительные базовые станции в Барнауле. Емкость была увеличена в сети LTE в частотных диапазонах 1800 и 2600 MHz. Благодаря выполненным работам вырос комфорт использования мобильного Интернета внутри помещений и на улицах города.

Новые базовые станции установлены в районе улиц Власихинской, Солнечной Поляны, Кутузова, Павловского тракта и проспекта Энергетиков, Северного Власихинского проезда, а также в селе Власиха и городе Новоалтайск. Теперь клиенты «Билайн» могут еще быстрее открывать интернет-страницы и загружать тяжелые HD-видео, играть в онлайн-игры и вести прямые трансляции без помех и задержек. 

Ранее «Билайн» в рамках развития сети поставил дополнительные базовые станции в районах малоэтажных домов Барнаула, в высших и средних учебных заведениях, жилых районах многоэтажной застройки и на крупных промышленных объектах.

До этого компания провела масштабную модернизацию оборудования, которая позволила включить сеть LTE на частоте 1800 MHz. Эта сеть обладает большей площадью покрытия и лучшим приемом сигнала внутри помещений. Использование второго диапазона вместе с существующей сетью LTE 2600 MHz усиливает уровень сигнала, скорости мобильного Интернета, увеличит емкость. 

Использование сети LTE растет с каждым годом. Благодаря постоянному увеличению емкости мобильным Интернетом могут комфортно пользоваться как старые, так и новые клиенты.

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Комментарий

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Комментариев 1
Fractals

29.05.2017 19:03

Использование второго диапазона вместе с существующей сетью LTE 2600 MHz усиливает уровень сигнала, скорости мобильного Интернета, увеличит емкость.
Диапазон 2600МГц не увеличивает сигнал, так как частота выше, чем 1800МГц, могут увеличиться максимальные скорости (LTE cat 6), и/или емкость сети, но не сигнал.