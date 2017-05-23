«Билайн» продолжает увеличивать емкость сети 4G в Барнауле

«Билайн» в рамках очередного этапа развития сети установил дополнительные базовые станции в Барнауле. Емкость была увеличена в сети LTE в частотных диапазонах 1800 и 2600 MHz. Благодаря выполненным работам вырос комфорт использования мобильного Интернета внутри помещений и на улицах города.

Новые базовые станции установлены в районе улиц Власихинской, Солнечной Поляны, Кутузова, Павловского тракта и проспекта Энергетиков, Северного Власихинского проезда, а также в селе Власиха и городе Новоалтайск. Теперь клиенты «Билайн» могут еще быстрее открывать интернет-страницы и загружать тяжелые HD-видео, играть в онлайн-игры и вести прямые трансляции без помех и задержек.

Ранее «Билайн» в рамках развития сети поставил дополнительные базовые станции в районах малоэтажных домов Барнаула, в высших и средних учебных заведениях, жилых районах многоэтажной застройки и на крупных промышленных объектах.

До этого компания провела масштабную модернизацию оборудования, которая позволила включить сеть LTE на частоте 1800 MHz. Эта сеть обладает большей площадью покрытия и лучшим приемом сигнала внутри помещений. Использование второго диапазона вместе с существующей сетью LTE 2600 MHz усиливает уровень сигнала, скорости мобильного Интернета, увеличит емкость.

Использование сети LTE растет с каждым годом. Благодаря постоянному увеличению емкости мобильным Интернетом могут комфортно пользоваться как старые, так и новые клиенты.