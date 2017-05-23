Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова по итогам XVII съезда партии вошла в Центральный комитет, который возглавляет лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Нельзя исключать, что вхождение персека в руководящий орган обеспечил ее протеже — молодой депутат Госдумы Юрий Афонин, который традиционно поддерживает алтайского персека в ее внутрипартийной борьбе с «раскольниками». Информация о новом статусе г-жи Прусаковой опубликована в сообществе «Красный угол» в Facebook.

Ранее г-н Афонин высказывал предположение о том, что г-жа Прусакова войдет в состав ЦК. Тем самым федеральное руководство недвусмысленно заявляло о поддержке курса персека. На XVII съезде партии, который проходил 27 мая в Москве, доверие было подтверждено. При этом сам Юрий Афонин по итогам съезда стал зампредом ЦК, «вытеснив» известного и опытного думца Валерия Рашкина. Всего же ЦК обновился на треть — за счет молодежных лидеров и рабочих.

Столь серьезное омоложение руководящих органов является прецедентом для КПРФ, которая в массовом сознании часто воспринимается как «партия пенсионеров». Это может быть связано со стремлением коммунистов перехватить протестную повестку у либеральных сил, которые в последние месяцы отметились множеством массовых акций с участием молодежи. Об этом говорил и сам г-н Зюганов. «В повестке дня партии — активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально», — сказал он. Лидер партии добавил, что «коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами», а «особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи; она показала готовность к активным уличным выступлениям», приводит «Интерфакс» его слова.

В этой связи стоит отметить, что наиболее массовые и успешные акции коммунистов последних лет прошли весной 2017 года в Рубцовске, их курировала депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина. Г-жа Лапина также побывала на съезде КПРФ в Москве. Нельзя исключать, что по возвращении со съезда коммунисты анонсируют новые митинги, пикеты и сходы.

Отметим также, что Юрий Афонин заявлял в начале апреля, что после того, как летом 2018 года партийцы изберут персека, крайком КПРФ задумается о том, чтобы официально объявить о кандидатуре от партии на выборы губернатора Алтайского края, намеченных на сентябрь 2019 года. Учитывая крайне высокие шансы г-жи Прусаковой сохранить за собой кресло персека, а также тот факт, что по признанию г-на Афонина, он всегда симпатизировал именно женщинам-руководителям, есть немалая вероятность, что впервые за пост главы региона через два года поборется представительница слабого пола.

Наблюдатели уже длительное время обращают внимание на безоговорочную поддержку г-жи Прусаковой со стороны федерального руководства партии. В качестве возможной причины называется в том числе якобы установившийся между персеком и г-ном Афониным близкий личный контакт. Существует ряд косвенных подтверждений этому предположению.