Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова

29.05.2017 14:18
Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова по итогам XVII съезда партии вошла в Центральный комитет, который возглавляет лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Нельзя исключать, что вхождение персека в руководящий орган обеспечил ее протеже — молодой депутат Госдумы Юрий Афонин, который традиционно поддерживает алтайского персека в ее внутрипартийной борьбе с «раскольниками». Информация о новом статусе г-жи Прусаковой опубликована в сообществе «Красный угол» в Facebook.
Ранее г-н Афонин высказывал предположение о том, что г-жа Прусакова войдет в состав ЦК. Тем самым федеральное руководство недвусмысленно заявляло о поддержке курса персека. На XVII съезде партии, который проходил 27 мая в Москве, доверие было подтверждено. При этом сам Юрий Афонин по итогам съезда стал зампредом ЦК, «вытеснив» известного и опытного думца Валерия Рашкина. Всего же ЦК обновился на треть — за счет молодежных лидеров и рабочих.
Столь серьезное омоложение руководящих органов является прецедентом для КПРФ, которая в массовом сознании часто воспринимается как «партия пенсионеров». Это может быть связано со стремлением коммунистов перехватить протестную повестку у либеральных сил, которые в последние месяцы отметились множеством массовых акций с участием молодежи. Об этом говорил и сам г-н Зюганов. «В повестке дня партии — активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально», — сказал он. Лидер партии добавил, что «коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами», а «особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи; она показала готовность к активным уличным выступлениям», приводит «Интерфакс» его слова.
В этой связи стоит отметить, что наиболее массовые и успешные акции коммунистов последних лет прошли весной 2017 года в Рубцовске, их курировала депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина. Г-жа Лапина также побывала на съезде КПРФ в Москве. Нельзя исключать, что по возвращении со съезда коммунисты анонсируют новые митинги, пикеты и сходы.
Отметим также, что Юрий Афонин заявлял в начале апреля, что после того, как летом 2018 года партийцы изберут персека, крайком КПРФ задумается о том, чтобы официально объявить о кандидатуре от партии на выборы губернатора Алтайского края, намеченных на сентябрь 2019 года. Учитывая крайне высокие шансы г-жи Прусаковой сохранить за собой кресло персека, а также тот факт, что по признанию г-на Афонина, он всегда симпатизировал именно женщинам-руководителям, есть немалая вероятность, что впервые за пост главы региона через два года поборется представительница слабого пола.
Наблюдатели уже длительное время обращают внимание на безоговорочную поддержку г-жи Прусаковой со стороны федерального руководства партии. В качестве возможной причины называется в том числе якобы установившийся между персеком и г-ном Афониным близкий личный контакт. Существует ряд косвенных подтверждений этому предположению.
29.05.2017 14:35
29.05.2017 15:12
По итогам голосования делегатов Съезда, членами ЦК КПРФ от Новосибирской партийной организации стали первый секретарь областного комитета, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов, который ранее был кандидатом в члены ЦК. От Новосибирского областного комитета КПРФ кандидатами в члены ЦК стали депутат Законодательного собрания, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов, секретарь по агитации и пропаганде областного комитета, депутат Совета депутатов города Новосибирска Иван Конобеев и первый секретарь Новосибирского областного комитета ЛКСМ, депутат Законодательного собрания Роман Яковлев.
На первом организационном Пленуме Председателем ЦК КПРФ вновь был избран Геннадий Зюганов, что показывает его несомненный авторитет среди партийных организаций. Первым заместителем вновь избрали Ивана Мельникова, заместителями — Дмитрия Новикова, Владимира Кашина и Юрия Афонина.
Состав Президиума ЦК был расширен. Среди новых лиц в Президиуме — Анатолий Локоть. Комментируя перемены в руководстве партии, Дмитрий Новиков подчеркнул важность той работы, которую делает руководитель крупнейшего муниципалитета страны. Кроме этого, в Президиум вновь был избран «красный» губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Таким образом, одним из итогов XVII Съезда партии стало увеличение представительства новосибирских коммунистов — как количественное, так и качественное.
29.05.2017 15:17
29.05.2017 15:20
соплями своими начал захлёбываться ВЫ ""гражданин" ...)))
29.05.2017 15:20
29.05.2017 15:38
не, проглотит)))
29.05.2017 15:44
29.05.2017 15:49
- А чего это там за проститутка в короткой юбке (ток ноги показаны)? Или взяла мандат - можно не скрывать вторую древнейшую?
- Прусакова, на трансляции видно было.
и вот уже наверх пошла))) видать там тож понравилась...
29.05.2017 16:24
29.05.2017 16:27
29.05.2017 16:51
вы: викторы, бгг - троцкие и прочая шелупонь антикомми так напрягаетесь ???)))
Ну и хрень с ней, с Марьей Николаевной и Геной ЗЮ ... вам что, с ними детей крестить? Ан нет вибрируете... Значит сцыте чего-то...)))
Адольф Шикльгрубер тоже коммуняк у себя запретил в первую очередь , а потом пошёл и повёл своих хайль -штурмавиков дранг нах остен... ВЫ ИЗ ТЕХ ШТУРМОВИКОВ АДоЛЬФА коммуно-ненавистника фашиста?
29.05.2017 17:23
29.05.2017 17:36
29.05.2017 17:43
Ты НОД олигафренка когда последний раз свои колготки меняла?
29.05.2017 17:48
Деревянная головка с пулей в затылке к вечеру тоже чёнить сбуровит, скажем, как костлявый или витёк графоман вместе с нод-дурочкой...
29.05.2017 17:52
29.05.2017 17:58
это понятно, но вы так и не ответили на вопрос: какой богатый опыт провидца Вы накопили, работая в одной из малокомплектных школ в Бурлинском районе....
29.05.2017 18:13
29.05.2017 18:17
Та сдери с себя одервеневшее и протухшее подобие интимной одежды ниже пояса -дурочка... потом графомань
29.05.2017 19:42
Коммунистам ясна цель-достаток народа и суверинитет России,а очевидсы пусть сосут у Коха,причмокивая!
29.05.2017 20:04
29.05.2017 20:10
А ты деревянная колодка шершебки, а не рубанка))) к кому прилобунился и причмокиваешь???