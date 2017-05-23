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Главная Лента новостей Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова

Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова

29.05.2017 14:18

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова по итогам XVII съезда партии вошла в Центральный комитет, который возглавляет лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Нельзя исключать, что вхождение персека в руководящий орган обеспечил ее протеже — молодой депутат Госдумы Юрий Афонин, который традиционно поддерживает алтайского персека в ее внутрипартийной борьбе с «раскольниками». Информация о новом статусе г-жи Прусаковой опубликована в сообществе «Красный угол» в Facebook.

Ранее г-н Афонин высказывал предположение о том, что г-жа Прусакова войдет в состав ЦК. Тем самым федеральное руководство недвусмысленно заявляло о поддержке курса персека. На XVII съезде партии, который проходил 27 мая в Москве, доверие было подтверждено. При этом сам Юрий Афонин по итогам съезда стал зампредом ЦК, «вытеснив» известного и опытного думца Валерия Рашкина. Всего же ЦК обновился на треть — за счет молодежных лидеров и рабочих.

Столь серьезное омоложение руководящих органов является прецедентом для КПРФ, которая в массовом сознании часто воспринимается как «партия пенсионеров». Это может быть связано со стремлением коммунистов перехватить протестную повестку у либеральных сил, которые в последние месяцы отметились множеством массовых акций с участием молодежи. Об этом говорил и сам г-н Зюганов. «В повестке дня партии — активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально», — сказал он. Лидер партии добавил, что «коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами», а «особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи; она показала готовность к активным уличным выступлениям», приводит «Интерфакс» его слова.

В этой связи стоит отметить, что наиболее массовые и успешные акции коммунистов последних лет прошли весной 2017 года в Рубцовске, их курировала депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина. Г-жа Лапина также побывала на съезде КПРФ в Москве. Нельзя исключать, что по возвращении со съезда коммунисты анонсируют новые митинги, пикеты и сходы.

Отметим также, что Юрий Афонин заявлял в начале апреля, что после того, как летом 2018 года партийцы изберут персека, крайком КПРФ задумается о том, чтобы официально объявить о кандидатуре от партии на выборы губернатора Алтайского края, намеченных на сентябрь 2019 года. Учитывая крайне высокие шансы г-жи Прусаковой сохранить за собой кресло персека, а также тот факт, что по признанию г-на Афонина, он всегда симпатизировал именно женщинам-руководителям, есть немалая вероятность, что впервые за пост главы региона через два года поборется представительница слабого пола.

Наблюдатели уже длительное время обращают внимание на безоговорочную поддержку г-жи Прусаковой со стороны федерального руководства партии. В качестве возможной причины называется в том числе якобы установившийся между персеком и г-ном Афониным близкий личный контакт. Существует ряд косвенных подтверждений этому предположению.


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Комментарий

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Комментариев 22
Горыныч

29.05.2017 14:35

Интересно будет если выдвинется в губеры
ДЛЯ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОГО зло-смакование уря-коммуняк + "кураторов" всех мастей

29.05.2017 15:12

27 мая завершил свою работу XVII Съезд КПРФ, главная задача которого — избрание нового состава Центрального комитета партии. Как отметил в перерыве Съезде Геннадий Зюганов, необходимо, чтобы состав ЦК был сильным и боеспособным, для этого будут учитываться все пожелания региональных партийных организаций.
По итогам голосования делегатов Съезда, членами ЦК КПРФ от Новосибирской партийной организации стали первый секретарь областного комитета, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов, который ранее был кандидатом в члены ЦК. От Новосибирского областного комитета КПРФ кандидатами в члены ЦК стали депутат Законодательного собрания, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов, секретарь по агитации и пропаганде областного комитета, депутат Совета депутатов города Новосибирска Иван Конобеев и первый секретарь Новосибирского областного комитета ЛКСМ, депутат Законодательного собрания Роман Яковлев.
На первом организационном Пленуме Председателем ЦК КПРФ вновь был избран Геннадий Зюганов, что показывает его несомненный авторитет среди партийных организаций. Первым заместителем вновь избрали Ивана Мельникова, заместителями — Дмитрия Новикова, Владимира Кашина и Юрия Афонина.
Состав Президиума ЦК был расширен. Среди новых лиц в Президиуме — Анатолий Локоть. Комментируя перемены в руководстве партии, Дмитрий Новиков подчеркнул важность той работы, которую делает руководитель крупнейшего муниципалитета страны. Кроме этого, в Президиум вновь был избран «красный» губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Таким образом, одним из итогов XVII Съезда партии стало увеличение представительства новосибирских коммунистов — как количественное, так и качественное.
Гражданин

29.05.2017 15:17

Ох, сейчас кое что ударит в голову М.Н. Она и до этого была - амбиций хоть отбавляй, а теперь уж сосем "захлебнётся".
Ну пока... по сему...

29.05.2017 15:20

Гражданин писал(а):
"захлебнётся".


соплями своими начал захлёбываться ВЫ ""гражданин" ...)))
Виктор

29.05.2017 15:20

Я не сторонник КПРФ, Коммунисты и демократия вещи трудно совместимые, но рядовые коммунисты должны дать понять, что не рядовые члены зависят от руководства, а руководство зависит от рядовых членов. Рядовые члены должны понять, что Зюганов ни какой ни оппозиционер действующей власти, оппозиционеры не получают ордена из рук тех против кого они выступают. Настоящих оппозиционеров власть не награждает, а те ни когда эту награду не примут.
бгг

29.05.2017 15:38

а теперь уж совсем "захлебнётся".

не, проглотит)))
ТРОЦКИЙ

29.05.2017 15:44

Если был жив сейчас Петр1 он бы назвал компартию "потешной". Из старого сундука понадоставали пересыпанные нафталином анахронизмы - Центральный комитет, Президиум, Первые секретари. А на деле марионетки Кремля действующие по его указке. Побойтесь Бога,- какой "боеспособный" состав "ЦК" ваш паровоз вместе с Лениным давно ушел и догнивает в тупике! Почуяв это, что инициатива находится не в их продажных руках, резко пытаются активизироваться. Уймитесь, ушло ваше время и не голосите, -тошно от этого!
бгг

29.05.2017 15:49

тут недавно при обсуждении дресс-кода в КЗС прочитал:

- А чего это там за проститутка в короткой юбке (ток ноги показаны)? Или взяла мандат - можно не скрывать вторую древнейшую?

- Прусакова, на трансляции видно было.

и вот уже наверх пошла))) видать там тож понравилась...
Житель Славгорода

29.05.2017 16:24

Уважаемая Мария Прусакова ! Наш глава города вышел из состава партии Единой России, так возьмите его к себе в коммунистическую , а то он 28 мая собрал ШОУ-СБОРИЩЕ( крестный ход) возле недостроенной церкви на глпавной улице Ленина и начал вопить , что в него вселились БЕСЫ А длинногривые подтвердили , кивая головами. Витька-глава наверное перепил и у него началась белая горячка , но собравшийся народ он посемешил и даже очень здорово .Посмеялись все вдоволь.И непосаженный в своё время депутат -директор лицея № 17 ( крал у учителей деньги) тоже малёхо ТЮ-ТЮ .Начал ахинею нести. Слёзно просим Мария Николаевна возьмите его на поруки .Уже по пьяни закрыли дело за избиение жены , за изнасилование или повытку , а сейчас разворовал Славгород и совсем галюники посетили. Уже за все свои коррупционные делишки на БЕСА свалил и длинногривые своими гривами махали так же И самый главный поп Сергий согласился с таким предположением А разве может бесноватый человек возглавлять город ? Вот собралась парочка -гусак ,да ярочка , у одного бесы в голове , а у другой муж наркоман и наркоторговец , вот такой у нас ширпотреб в администрации города.Такая хохма только может произойти в Славгороде. Спасай быстрей его грешного пусть в атеисты записывается , может и честным станет.
кость

29.05.2017 16:27

Какая разница, старый или молодой будут аккумулировать протестные настроения и "сливать" их Кремлю, восхвалять Пу и проявлять агрессию против действительных противников воровской власти? И самое поганое, что эти прихвостни дискредитируют идею коммунизма, идею справедливости, которая всегда существовала на Руси.
И самое поганое, то что

29.05.2017 16:51

кость писал(а):
И самое поганое, что


вы: викторы, бгг - троцкие и прочая шелупонь антикомми так напрягаетесь ???)))

Ну и хрень с ней, с Марьей Николаевной и Геной ЗЮ ... вам что, с ними детей крестить? Ан нет вибрируете... Значит сцыте чего-то...)))
Адольф Шикльгрубер тоже коммуняк у себя запретил в первую очередь , а потом пошёл и повёл своих хайль -штурмавиков дранг нах остен... ВЫ ИЗ ТЕХ ШТУРМОВИКОВ АДоЛЬФА коммуно-ненавистника фашиста?
УЧИТЬСЯ МАРИЯ НУЖНО У НАВАЛЬНО - АНАЛЬНОГО , А НЕ У ТОВАРИЩА ЗЮ !! СМОТРИ!!

29.05.2017 17:23

Навально - анальный забил на 12 ИЮНЯ МИТИНГ на который ринутся и КУКИШИ ЛЕНИНА!! Окучит КУКИШЕЙ и готовы голоса на выборы.... ПРОГРЕСС ЯБЛА!! Шевелить надо МОЗГАМИ, а не КОЛГОТКАМИ.
Фреза

29.05.2017 17:36

Молодец Маша,край тебя поддерживает.а на идиотов кто пишет бред,не обращай внимания.и выборы Губера состоятся раньше,чем в 19 году,снимут его в сентябре.Об этом весь край мечтает.
Сестра -хозяйка из психушки

29.05.2017 17:43

УЧИТЬСЯ МАРИЯ НУЖНО У НАВАЛЬНО - АНАЛЬНОГО , А НЕ У ТОВАРИЩА ЗЮ !! СМОТРИ!! писал(а):
а не КОЛГОТКАМИ.


Ты НОД олигафренка когда последний раз свои колготки меняла?
Респект, "фреза"

29.05.2017 17:48

Ты там на эту тему с РКРП -Конрадием Маюновым на эту тему потолкуй.

Деревянная головка с пулей в затылке к вечеру тоже чёнить сбуровит, скажем, как костлявый или витёк графоман вместе с нод-дурочкой...
Очевидец

29.05.2017 17:52

Все, что нужно коммунякам, это бюджетное финансирование своего существования! Голоса их, конечно, тоже немало стоят, но бабло из бюджета - это важнее, потому как за голоса неучтенка идёт, а здесь все официально, для декларации сгодится!
Да, коллега

29.05.2017 17:58

Очевидец писал(а):
это бюджетное финансирование своего существования!


это понятно, но вы так и не ответили на вопрос: какой богатый опыт провидца Вы накопили, работая в одной из малокомплектных школ в Бурлинском районе....
СЕСТРЕ ХОЗЯЙКЕ ИЗ НАВАЛЬНО - АНАЛЬНОЙ ПСИХУШКИ 17. 43 !! ЗАЧЕМ ??

29.05.2017 18:13

ВЫ ВМЕСТЕ С КИРОВ ЛЕСОМ СКОМУНИЗДЕЛИ КОЛГОТКИ ДЛЯ КУКИША СОГОМОНА ??
Сестра -хозяйка из психушки

29.05.2017 18:17

СЕСТРЕ ХОЗЯЙКЕ ИЗ НАВАЛЬНО - АНАЛЬНОЙ ПСИХУШКИ 17. 43 !! ЗАЧЕМ ?? писал(а):
СКОМУНИЗДЕЛИ КОЛГОТКИ


Та сдери с себя одервеневшее и протухшее подобие интимной одежды ниже пояса -дурочка... потом графомань
Ru.банок

29.05.2017 19:42

Очевидез,это вам гейропейсом , так мерещица!
Коммунистам ясна цель-достаток народа и суверинитет России,а очевидсы пусть сосут у Коха,причмокивая!
Даша

29.05.2017 20:04

Проститутка - тоже человек.
Матроскин

29.05.2017 20:10

Ru.банок писал(а):
пусть сосут у Коха


А ты деревянная колодка шершебки, а не рубанка))) к кому прилобунился и причмокиваешь???