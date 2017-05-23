Алтайский думец получил должность при штабе «юных милитаристов»

Флаг и эмблема движения

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова была избрана в состав главного штаба (ГШ) «Юнармии». Речь идет о новом военно-патриотическом общероссийском движении, созданном в конце 2015 года. Организация появилась по инициативе Минобороны, она должна объединить все структуры, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Наталья Кувшинова с юнармейцами

На втором всероссийском слете юнармейцев, который прошел в Подмосковье 28 мая, в главный штаб вошли новые несколько новых человек. Среди них - Елена Исинбаева, Ксения Шойгу, Тина Канделаки, Борис Добродеев и Наталья Кувшинова. Начальником ГШ переизбран Дмитрий Труненков. «Движение за первый год работы хорошо себя зарекомендовало среди школьников, став востребованным. Теперь мальчишки и девчонки со всей страны хотят принимать активное участие в военно-патриотической работе, это деятельность школьных поисковых отрядов, физическая подготовка и развитие творческого потенциала. Задача движения - гармонично развивать потенциал школьников, прививая любовь к Родине. В Алтайском крае мы продолжим поддерживать юнармейцев, данная тема будем обсуждаться и в рамках ближайшего форума АТР, где планируется проведение посвящения в юнармейцы. Очень важно создание соответствующей инфраструктуры. Мы совместно с правительством региона, коллегой из Госдумы Виктором Зобневым, администрацией города и воинскими частями ведем работу над созданием пилотной площадки для военно-патриотического парка в Рубцовске», - прокомментировала свое появление в ГШ г-жа Кувшинова.

Евгения Туравинина

Добавим, на слете в Подмосковье была утверждена программа развития движения до 2020 года. В регионах юные патриоты будут создавать специальные смены в летних лагерях, проводить этапы военно-спортивных состязаний, а также участвовать в «Армейских международных играх». До 2020 года на территории России планируется создать более 100 центров военно-патриотического воспитания, часть из них станут специализированными, где будут подготавливать отряды юных десантников, летчиков и танкистов.

Начальником регионального штаба «Юнармии» в Алтайском крае является Евгения Туравинина, до этого она работала специалистом по патриотическому воспитанию в общественной организации «За добрые дела». Всего в Алтайский штаб входит около 10 человек. По признанию г-жи Туравининой, все активисты работают на безвозмездной основе. В дальнейшем финансировать патриотов, возможно, будет региональное Минобразования.

Экипировка юных патриотов

К слову, юнармейцами могут считаться дети, официально прошедшие обряд посвящения и присяги. В Алтайском крае присягу (по состоянию на март 2017 года) приняли три отряда: школьники из ЗАТО «Сибирский» (военно-патриотический клуб «Тигр»), отряд из бийского ВПК «Вымпел» и отряд из Павловского района (Комсомольская СОШ), над которым взяла шефство воинская часть. В основном, это ученики 7-9-го классов. Общая численность юнармейцев в регионе к началу весны составляла 90 человек. Ожидается, что к осени эта цифра возрастет до 400. Планируется, что занятия отрядов юнармецев будут проходить на базе военно-патриотических клубов или в школах под руководством учителей ОБЖ. Речь идет об углубленном изучение истории и географии, отдельное внимание будет уделено навыкам туризма.

29 июля 2016 года «Юнармия» была официально зарегистрирована в качестве юрлица и с этого момента получила собственный флаг и эмблему, также у юных патриотов есть собственная газета и журнал. Отличительным знаком юнармейца является ярко-красный берет. Региональные штабы «Юнармии» открыты в 85 субъектах РФ. На апрель 2017 года общая численность движения составляла примерно 70 тысяч человек.