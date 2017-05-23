Двоих приятелей из Барнаула осудили за «спектакль» для полицейских на дороге

В Барнауле двоим автомобилистам вынесли обвинительный приговор за мошенничество в сфере страхования. Мужчины решили подзаработать, инсценировав аварию на дороге, следует из сообщения ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как стало известно, в ноябре 2016 года 26-летний мужчина на своем автомобиле Honda Accord попал в аварию. Чтобы получить выплату от страховой компании, он предложил знакомому на Nissan инсценировать ДТП. Мужчины полагали, что они получат 370 тысяч рублей и поделят их пополам. Барнаульцы приехали на заранее выбранное место и расположили автомобили так, якобы у машины потерпевшего повредилось лобовое стекло, передний бампер, радиатор охлаждения, правое крыло и капот, о чем рассказали полицейским. Однако в страховой компании быстро раскрыли обман.

Подозреваемые признали в суде свою вину. Центральный районный суд Барнаула вынес им обвинительный приговор по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил «идейного вдохновителя» к 1,5 годам исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % из зарплаты, а его знакомого к 1 году 3 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % из зарплаты условно.