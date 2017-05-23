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Главная Лента новостей Двоих приятелей из Барнаула осудили за «спектакль» для полицейских на дороге

Двоих приятелей из Барнаула осудили за «спектакль» для полицейских на дороге

30.05.2017 08:28

В Барнауле двоим автомобилистам вынесли обвинительный приговор за мошенничество в сфере страхования. Мужчины решили подзаработать, инсценировав аварию на дороге, следует из сообщения ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как стало известно, в ноябре 2016 года 26-летний мужчина на своем автомобиле Honda Accord попал в аварию. Чтобы получить выплату от страховой компании, он предложил знакомому на Nissan инсценировать ДТП. Мужчины полагали, что они получат 370 тысяч рублей и поделят их пополам. Барнаульцы приехали на заранее выбранное место и расположили автомобили так, якобы у машины потерпевшего повредилось лобовое стекло, передний бампер, радиатор охлаждения, правое крыло и капот, о чем рассказали полицейским. Однако в страховой компании быстро раскрыли обман.

Подозреваемые признали в суде свою вину. Центральный районный суд Барнаула вынес им обвинительный приговор по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил «идейного вдохновителя» к 1,5 годам исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % из зарплаты, а его знакомого к 1 году 3 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % из зарплаты условно.

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Комментарий

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Комментариев 3
Ну если мужчина в свои 26 уже ездит на Хонде и причем своей

30.05.2017 10:13

то наверно его достаток позволял это сделать ....а вот на халяву срубить бабок не получилось . Как раз в силу возраста - глуп еще со взрослыми дяденьками во взрослые игры играть...
Ru.банок

30.05.2017 11:40

Сударь,с Вами сложно не согласиться!
Сергей

30.05.2017 16:40

Что интересно, а действительно ведь много получают по фиктивным авариям.