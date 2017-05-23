Барнаульский «тимуровец» до смерти избил пассажира, не пожелавшего уступать место пенсионерке

30.05.2017 09:20
20-летнего жителя Барнаула обвиняют в убийстве пассажира общественного транспорта. Воспитание юноши не позволило пустить на самотек хамскую ситуацию в автобусе, что в результате привело к трагедии, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, 17 марта текущего года юный барнаулец ехал в маршрутном автобусе. По пути он услышал, что одного из пассажиров граждане уговаривают уступить место престарелой женщине, но тот отвечает отказом. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и тоже предложил мужчине уступить пенсионерке место, на что последний никак не отреагировал. В дальнейшем оба пассажира вышли на одной остановке общественного транспорта. На улице конфликт между ними продолжился, в ходе чего обвиняемый два раза ударил потерпевшего по лицу, а после скрылся с места происшествия.
Избитого 26-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Молодого человека заключили под стражу. В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
30.05.2017 09:29
30.05.2017 10:03
КЫРАСИВЫЙ ЗАГОЛОВОК, ОДНАКО.
30.05.2017 10:16
30.05.2017 10:21
30.05.2017 10:24
30.05.2017 10:39
больная фантазия. Кум , вы сошли с ума? Чего чушь такую пороть? Или что-то по Фрейду вылазит?
30.05.2017 11:02
ещё тоже надо отбыть - не так просто "откинуться".
30.05.2017 11:07
30.05.2017 11:10
ОН ЕЩЁ ПРИ Б.Н. ЕЛЬЦИНЕ СЕБЕ ЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ СКОЛОТИЛ. ТЕПЕРЬ ОН ХОЗЯИН ЖИЗНИ, ЧТО ХОЧЕТ, ТО И ГОВОРИТ.
30.05.2017 11:12
30.05.2017 11:34
Куму,и его недорощенному уму, это неподвластно!
В годы СССР,было нормой,уступать место пожилым людям!
Изнасиловать бабушку-это в традициях гейропейстнутых лейборастов!
Так держать,хе,хе,хе!
30.05.2017 14:57
30.05.2017 15:06
30.05.2017 15:53
30.05.2017 16:48
30.05.2017 17:19
30.05.2017 18:30
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30.05.2017 19:42
30.05.2017 20:18