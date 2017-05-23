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Главная Лента новостей Барнаульский «тимуровец» до смерти избил пассажира, не пожелавшего уступать место пенсионерке

Барнаульский «тимуровец» до смерти избил пассажира, не пожелавшего уступать место пенсионерке

30.05.2017 09:20

20-летнего жителя Барнаула обвиняют в убийстве пассажира общественного транспорта. Воспитание юноши не позволило пустить на самотек хамскую ситуацию в автобусе, что в результате привело к трагедии, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, 17 марта текущего года юный барнаулец ехал в маршрутном автобусе. По пути он услышал, что одного из пассажиров граждане уговаривают уступить место престарелой женщине, но тот отвечает отказом. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и тоже предложил мужчине уступить пенсионерке место, на что последний никак не отреагировал. В дальнейшем оба пассажира вышли на одной остановке общественного транспорта. На улице конфликт между ними продолжился, в ходе чего обвиняемый два раза ударил потерпевшего по лицу, а после  скрылся с места происшествия.

Избитого 26-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Молодого человека заключили под стражу. В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 20
ФигВам

30.05.2017 09:29

Нд-а. Человек хотел творить добро - или ему так казалось... А вышло - зло. Диалектика? Или судьба у парня такая? Очень жаль. Один умер, другой - совсем молодым - перечеркнул свои надежды в жизни...
ЧУКЧА В ЧУМЕ

30.05.2017 10:03

Тимуровес. однако, внук Егора Тимуровича или какой опять внебырачный дитёгайдаровец.

КЫРАСИВЫЙ ЗАГОЛОВОК, ОДНАКО.
Ну что сказать

30.05.2017 10:16

издержки воспитания в спортивных клубах культивирующих восточные единоборства . Дуракам и воды нельзя досыта давать , меры не знают ни в чем
Ветеран МВД

30.05.2017 10:21

Дадут лет 7, вести себя хорошо будет выйдет года через 3,5 ... Клеймо конечно останется на всю жизнь.
кум

30.05.2017 10:24

Хренассе тимуровцы пошли. Он же и бабушку изнасиловать сможет поди. Павлики морозовы явно безобиднее, всего лишь на папиков стучали.
Вот так

30.05.2017 10:39

кум писал(а):
Он же и бабушку изнасиловать сможет поди

больная фантазия. Кум , вы сошли с ума? Чего чушь такую пороть? Или что-то по Фрейду вылазит?
Их

30.05.2017 11:02

Ветеран МВД писал(а):
выйдет года через 3,5

ещё тоже надо отбыть - не так просто "откинуться".
яд

30.05.2017 11:07

Да это чушь пишут не имён ни маршрута автобуса и как они там нашли если он у шёл бред иной раз пишут ! ПИСАТЬ УЖЕ НЕЧЕГО БРЕД !!!
другк кума: НЕТ, НЕ СОШЁЛ!

30.05.2017 11:10

Вот так писал(а):
Кум , вы сошли с ума?


ОН ЕЩЁ ПРИ Б.Н. ЕЛЬЦИНЕ СЕБЕ ЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ СКОЛОТИЛ. ТЕПЕРЬ ОН ХОЗЯИН ЖИЗНИ, ЧТО ХОЧЕТ, ТО И ГОВОРИТ.
Директор СССР

30.05.2017 11:12

Надо было ему самому башку проломить!
Ru.банок

30.05.2017 11:34

Уступайте места в общественном транспорте старшим по возрасту!
Куму,и его недорощенному уму, это неподвластно!
В годы СССР,было нормой,уступать место пожилым людям!
Изнасиловать бабушку-это в традициях гейропейстнутых лейборастов!
Так держать,хе,хе,хе!
Зри в корень

30.05.2017 14:57

Проблемы бы не возникло, если бы людей с детства воспитывали. И места старшим они бы уступали автоматически. А то они про это даже не в курсе. Школа не воспитывает, а предоставляет образовательные услуги. А родители или пашут или пьют или то и другое одновременно
пассажирка

30.05.2017 15:06

Отдельные персонажи в автобусах вызывают реальное желание распустить руки. Как-то в автобусе видела фею, перед которой еле стоял старикан. Весь пенсионерский состав автобуса бросал на нее осуждающие взгляды. Которые девушка воспринимала как восхищенные, и бесконечно прихорашивалась. Даже перед бабками. Обстановка была очень накаленная, потому что деда было жалко. Наконец одна из старух пошла на выход и дедок присел. А девица так и ехала очень собой довольная. Так бы и врезала ей, чесслово!
ОЛЕГ

30.05.2017 15:53

Я бы на месте этого парня поступил также , таких даунов только могила исправит
Сергей

30.05.2017 16:48

Был очевидцем. Ехали на автобусе, водитель, лет 50, закрыл дверь прямо перед старушкой. Один из парней, побольше 20 лет, с волосами с зади собранными резинкой, делает замечание водителю, на что водитель этому парню: закрой рот!!! В ответ парень ему, если я закрою, то тебе водить нечем будет. Водила заткнулся, а парень говорит, это он уже не первый раз так закрывает дверь перед пожилыми людьми.
Сергею

30.05.2017 17:19

В старости этому водителю молодые хамы стопудово ответят тем же
Ольга

30.05.2017 18:30

кроме этого парня уступить место в автобусе некому было чтоле? И все были бы живы и здоровы.
Ольга

30.05.2017 18:39

Кстати, пенсионеры и родители с детьми должны помнить, что для них передние места. Часто вижу, как сидит мужик после трудового дня такой на дальнем месте, видимо, в надежде отдохнуть до дома, но нет, заходит резвая тетка с ребенком или не менее резвая бабка, и ему вставать приходится, хотя на передних местах студентики расселись с телефонами. Сама уже ближе к бабке, почти на пенсии, никогда так не поступаю, хоть одна, хоть с внуком когда захожу в автобус.
бабке-пенсионерке

30.05.2017 19:42

ну что старая довольна, один на кладбище, второй на15 лет в тюряге, зато твоя жопа сидя проехала
Алёна

30.05.2017 20:18

Парень правильно рассердился на хама. А убийство то ведь по неосторожности, судя по всему. Почему такой большой срок? Сколько же быдло-хамов развелось: одни бабушек в автобусе обижают, другие - пишут про бабулек всякую хрнь. А третьи - избивают или насилуют женщин, а за самозащиту те в тюрьму садятся. Далеко ходить не надо - у всех на слуху история Оксаны Ткаченко (вчерашняя новость про пикет в ее защиту).