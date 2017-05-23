Барнаульский «тимуровец» до смерти избил пассажира, не пожелавшего уступать место пенсионерке

20-летнего жителя Барнаула обвиняют в убийстве пассажира общественного транспорта. Воспитание юноши не позволило пустить на самотек хамскую ситуацию в автобусе, что в результате привело к трагедии, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, 17 марта текущего года юный барнаулец ехал в маршрутном автобусе. По пути он услышал, что одного из пассажиров граждане уговаривают уступить место престарелой женщине, но тот отвечает отказом. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и тоже предложил мужчине уступить пенсионерке место, на что последний никак не отреагировал. В дальнейшем оба пассажира вышли на одной остановке общественного транспорта. На улице конфликт между ними продолжился, в ходе чего обвиняемый два раза ударил потерпевшего по лицу, а после скрылся с места происшествия.

Избитого 26-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Молодого человека заключили под стражу. В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.