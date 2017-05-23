Антимонопольная служба запретила сети алтайских заправок делать скидки по «чужим» картам

Управление ФАС по Алтайскому краю вынесло предупреждение сети автозаправок «Газнефтепродукт», которая по «чужим» картам «Роснефти» и «Газпромнефти» давала покупателям более выгодную скидку, чем на оригинальных АЗС этих брендов. УФАС посчитало, что именитые компании могут понести убытки от такой акции конкурента, поэтому нарушитель должен устранить признаки недобросовестной конкуренции до 1 июня 2017 года, сказано на сайте ведомства.

Антимонопольщики провели проверку по заявлению ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт», в результате которой выяснилось, что с 15 марта на заправках «Газнефтепродукта» действует акция: скидка в 5 % предоставляется всем покупателям, предъявившим карты «Газпромнефти» и «Роснефти». Объявление об этом размещено прямо у кассы. При этом АЗС «Газнефтепродукта» не имеют никакого отношения к указанным брендам.

УФАС посчитало, что таким образом продавец стимулирует отток клиентов с заправок более именитых конкурентов. Дополнительным аргументом стало то, что по этим картам на авторизованных АЗС можно лишь копить бонусы, и в итоге выгода для покупателей могла оказаться меньше, чем на заправках «Газнефтепродукта». По выводам антимонопольщиков, эти действия направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности путем использования репутации конкурента за счет средств его индивидуализации.

УФАС в своем решении ссылается на Конвенцию по охране промышленной собственности от 1883 года, в которой указано, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Кроме того, действия были квалифицированы как нарушающие законы России в части противоречия обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

В связи с выявленными нарушениями ведомство решило, что «Роснефть» и «Газпромнефть» могут понести убытки, поэтому нарушитель должен устранить признаки недобросовестной конкуренции до 1 июня 2017 года.