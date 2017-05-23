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Главная Лента новостей Антимонопольная служба запретила сети алтайских заправок делать скидки по «чужим» картам

Антимонопольная служба запретила сети алтайских заправок делать скидки по «чужим» картам

30.05.2017 09:53

Управление ФАС по Алтайскому краю вынесло предупреждение сети автозаправок «Газнефтепродукт», которая по «чужим» картам «Роснефти» и «Газпромнефти» давала покупателям более выгодную скидку, чем на оригинальных АЗС этих брендов. УФАС посчитало, что именитые компании могут понести убытки от такой акции конкурента, поэтому нарушитель должен устранить признаки недобросовестной конкуренции до 1 июня 2017 года, сказано на сайте ведомства.

Антимонопольщики провели проверку по заявлению ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт», в результате которой выяснилось, что с 15 марта на заправках «Газнефтепродукта» действует акция: скидка в 5 % предоставляется всем покупателям, предъявившим карты «Газпромнефти» и «Роснефти». Объявление об этом размещено прямо у кассы. При этом АЗС «Газнефтепродукта» не имеют никакого отношения к указанным брендам.

УФАС посчитало, что таким образом продавец стимулирует отток клиентов с заправок более именитых конкурентов. Дополнительным аргументом стало то, что по этим картам на авторизованных АЗС можно лишь копить бонусы, и в итоге выгода для покупателей могла оказаться меньше, чем на заправках «Газнефтепродукта». По выводам антимонопольщиков, эти действия направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности путем использования репутации конкурента за счет средств его индивидуализации.

УФАС в своем решении ссылается на Конвенцию по охране промышленной собственности от 1883 года, в которой указано, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Кроме того, действия были квалифицированы как нарушающие законы России в части противоречия обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

В связи с выявленными нарушениями ведомство решило, что «Роснефть» и «Газпромнефть» могут понести убытки, поэтому нарушитель должен устранить признаки недобросовестной конкуренции до 1 июня 2017 года.

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Комментарий

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Комментариев 4
уж конечно

30.05.2017 10:22

путинско-сечинский кошелек трогать не моги
Житель края

30.05.2017 11:05

Вот под козырёк и гав, алтайская ФАС всегда готова ! А то как же лизнуть надо , потому , как хозяин выкинет из-за стола .
Евгений

30.05.2017 11:19

А что мешает давать скидку всем желающим?
Если ты вложился в рекламу или раскрутку чего либо а тут нарисовался какой то "Вася" и под твою рекламу раскрутку пихает своё фуфло У ВАС ТОЖЕ ЖЛОБА ЗАДАВИТ.
ветеран

30.05.2017 16:01

Смешно про убытки говорить. А УФАС не интересуют вопросы бесконечного роста цен на бензин. В этом году поднимали уже раз шесть.Что скажете?