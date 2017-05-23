Десятки тысяч барнаульцев и сотни организаций остались без газа из-за повреждения на трубопроводе

Место повреждения газопровода

В Барнауле обнаружена утечка газа на одном из крупных газопроводов, из-за которого оперативные службы вынуждены отключить целую газораспределительную станцию. Без «голубого топлива» на время аварийных работ останутся потребители в трех барнаульских районах, сообщается на сайте администрации Барнаула.

По данным оперативных служб, утечка природного газа обнаружена в районе врезки трубы газопровода диаметром 57 мм у здания по проспекту Космонавтов, 48 «е», который обслуживает ООО «Газсервис». По данным справочника 2ГИС, по этому адресу находится «Мясной комбинат № 1» ООО ПТК «Гермес». Как уточнил ИА «Банкфакс» начальник отдела эксплуатации «Газсервиса» Дмитрий Ковтуненко, предприятие является потребителем природного газа. В момент начала утечки никаких работ, в том числе строительных, на месте залегания газопровода не велось. «Сейчас наши специалисты раскапывают трубу, чтобы выяснить причину ситуации. Внешне никаких повреждений на участке нет», - уточнил г-н Ковтуненко.

В непосредственной близости жилых домов не расположено, примерно в 100 м начинается частный сектор. Для выявления и устранения причин повреждения специалисты отключили газораспределительную станцию № 1, которая находится в районе поселка Землянуха. С 9:00 30 мая приостановлена подача газа потребителям Индустриального, Железнодорожного, Ленинского районов Барнаула. Без топлива остались около 40 тысяч жителей и 230 организаций краевого центра. Специалисты считают, что аварийные работы удастся завершить до 16:00.