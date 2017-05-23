Дело о мошенничестве возбудили на одном из ключевых промпредприятий Бийска

На предприятии «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») прошли оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых были выявлены финансовые нарушения. По результатам возбуждено уголовное дело, сообщается «Бийский рабочий» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердили инсайдеры в силовых ведомствах. Дата проверок не уточняется.

По данным издания, по итогам визита силовиков возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Основанием якобы стали мошеннические действия неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Алтайская строительная компания». Предполагается, что в результате этих действий были похищены денежные средства в размере нескольких десятков миллионов рублей, принадлежащие предприятию «Сибприбормаш». Информацию ИА «Банкфакс» подтвердили собственные источники. По их сведениям, операция проводилась совместно сразу несколькими силовыми ведомствами.

По имеющейся у «Бийского рабочего» информации, «Сибприбормаш» заключил договор с «Алтайской строительной компанией» в рамках инвестиционного проекта «Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей» (речь идет о вывозе и утилизации промышленных отходов). По данным ЕГРЮЛ, гендиректором и единственным учредителем второй компании является Алексей Дзех.

На сайте Госзакупок удалось обнаружить сведения о двух договорах между двумя компаниями, заключенными в августе и сентябре 2016 года. Первый предполагает рекультивацию земельного участка за 46,9 млн рублей (начальная цена составляла 82 млн рублей). В условиях оговорено, что исполнение завершается 30 мая 2017 года. Второй оговаривает демонтаж оборудования и освобождение трех зданий предприятия за 3,6 млн рублей, работы завершены в ноябре 2016 года.

Напомним, в 2015 году предприятие объявило тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по реконструкции своих промышленных мощностей. Задачу оценили в сумму чуть более 1 млрд рублей, деньги в качестве беспроцентного займа выделила госкорпорация «Ростех». Закупка в итоге была разбита на части.