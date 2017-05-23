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Главная Лента новостей Дело о мошенничестве возбудили на одном из ключевых промпредприятий Бийска

Дело о мошенничестве возбудили на одном из ключевых промпредприятий Бийска

30.05.2017 12:32

На предприятии «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») прошли оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых были выявлены финансовые нарушения. По результатам возбуждено уголовное дело, сообщается «Бийский рабочий» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердили инсайдеры в силовых ведомствах. Дата проверок не уточняется.

По данным издания, по итогам визита силовиков возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Основанием якобы стали мошеннические действия неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Алтайская строительная компания». Предполагается, что в результате этих действий были похищены денежные средства в размере нескольких десятков миллионов рублей, принадлежащие предприятию «Сибприбормаш». Информацию ИА «Банкфакс» подтвердили собственные источники. По их сведениям, операция проводилась совместно сразу несколькими силовыми ведомствами.

По имеющейся у «Бийского рабочего» информации, «Сибприбормаш» заключил договор с «Алтайской строительной компанией» в рамках инвестиционного проекта «Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей» (речь идет о вывозе и утилизации промышленных отходов). По данным ЕГРЮЛ, гендиректором и единственным учредителем второй компании является Алексей Дзех.

На сайте Госзакупок удалось обнаружить сведения о двух договорах между двумя компаниями, заключенными в августе и сентябре 2016 года. Первый предполагает рекультивацию земельного участка за 46,9 млн рублей (начальная цена составляла 82 млн рублей). В условиях оговорено, что исполнение завершается 30 мая 2017 года. Второй оговаривает демонтаж оборудования и освобождение трех зданий предприятия за 3,6 млн рублей, работы завершены в ноябре 2016 года.

Напомним, в 2015 году предприятие объявило тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по реконструкции своих промышленных мощностей. Задачу оценили в сумму чуть более 1 млрд рублей, деньги в качестве беспроцентного займа выделила госкорпорация «Ростех». Закупка в итоге была разбита на части.

Справка:

«Сибприбормаш» специализируется на выпуске спецтехники (85 % от общего объема производства) и гражданской продукции, в том числе запасных частей к мотопиле «Дружба», корпусов для подшипников, использующихся на шахтах Кузбасса, режущего, мерительного инструмента, нестандартного оборудования, детских игровых развлекательных комплексов (изготовление, монтаж, благоустройство площадок), материалов стройиндустрии.

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Комментарий

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Комментариев 10
Как в воду

30.05.2017 13:33

В комментариях 2015 года кто то из комментаторов предполагал что "ЭТО РАСПИЛ". Так и вышло. ЭТО РАСПИЛ.
А кому непонятно?

30.05.2017 13:48

Умные единороссы с палатой мозгов рулят....
Фреза

30.05.2017 14:21

А Дзех это же зять покойного Мосиевского или я ошибаюсь ?
Фрезе

30.05.2017 14:29

Нет это не зять Мосиевского. Это протеже Громогласовой.
оборонец

30.05.2017 15:33

очередной подставной зиц громосасовой. Так вот почему за этот мильярд директора сделали почётным гражданином города.
вода, вода, кругом вода

30.05.2017 15:48

Алексей Дзех - это тот херой, который спас убийск от наводнения в 2014 г?
виталя по

30.05.2017 16:04

Вы врете. Бийск от наводнения спасала Лидия Афанасьевна. Я рядом стоял и видел ее белые трико напротив Ленты
Рабочий

30.05.2017 16:30

Оборонцу --долбанутому,       Александр Яковлевич , наш уважаемый директор, которого мы заводчани .ценим, уважаем, и он по праву заслужил звание Почетного гражданина нашего города,не подавитесь своим ядом... [удалено модератором] злопыхатели.
Бубылев

30.05.2017 19:54

Завод с ними заодно бабки распилили , на работы с прибором положили
Бубылев

30.05.2017 19:56

Рабочему обращаюсь , бедных трудяг в угол загнал и церкви строит , и тд завод с ними в связке