Бийская пенсионерка обварилась, провалившись в аварийную теплотрассу

Утром 30 мая в Бийске из-за коммунальной аварии пострадала пожилая женщина. Пенсионерка провалилась в ров, образованный порывом на теплотрассе. Бийчанка получила множественные ожоги, но прохожие смогли ее спасти, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным управления, инцидент случился около одного из домов Бийска по улице Мерлина. Из-за прорыва подземной теплотрассы, расположенной в 3 м от проезжей части, произошло обрушение грунта. Проходившая мимо пожилая женщина провалилась в образовавшийся ров. Выбраться из ямы ей помогли прохожие, которые вызвали сотрудников «скорой помощи». Горожанку с обширными ожогами тела доставили в городскую больницу.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего. Следствию предстоит выяснить, насколько качественно энергетическая компания оказывала услуги, и отвечали ли они требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.