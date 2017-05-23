Жительнице алтайского села грозит тюремный срок за рукопашную с главой сельсовета

30.05.2017 15:32
Жительница Улаганского района Республики Алтай предстанет перед судом за нападение на главу администрации села Чибит Аркадия Тебекова. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, конфликт между сельчанкой и управленцем назревал уже давно.
Следствие установило, что гражданке не нравилось, как глава сельсовета исполняет свои должностные полномочия. Из-за этого между ними возникли разногласия, которые вылились в неприязненные отношения. 22 февраля текущего года сельчанка не выдержала и набросилась на чиновника с кулаками. Мужчина получил несколько ударов по лицу.
На данный момент прокуратура Улаганского района уже утвердила обвинительное заключение в отношении сельчанки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
30.05.2017 16:26
Женщина набросилась с кулаками на мужчину…
Мужчина не смог (не захотел) увернуться от этих кулаков…
Из-за своей нерасторопности мужчина получил несколько ударов по лицу…
А женщине грозит до 5 лет лишения свободы….
А если бы мужчина – чиновник своими действиями не довел женщину до рукоприкладства…
А если бы мужчина не был чиновником….
30.05.2017 16:43
P.S. Современные тетки должны знать, что это в советских фильмах гордые героини давали подлецам пощечины. Времена кардинально переменились. Теперь это расценивается как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
По моде сегодняшнего дня, те фильмы надо запретить как демонстрирующие насилие.
30.05.2017 16:57
30.05.2017 18:15
30.05.2017 19:44