Жительнице алтайского села грозит тюремный срок за рукопашную с главой сельсовета

Жительница Улаганского района Республики Алтай предстанет перед судом за нападение на главу администрации села Чибит Аркадия Тебекова. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, конфликт между сельчанкой и управленцем назревал уже давно.

Следствие установило, что гражданке не нравилось, как глава сельсовета исполняет свои должностные полномочия. Из-за этого между ними возникли разногласия, которые вылились в неприязненные отношения. 22 февраля текущего года сельчанка не выдержала и набросилась на чиновника с кулаками. Мужчина получил несколько ударов по лицу.

На данный момент прокуратура Улаганского района уже утвердила обвинительное заключение в отношении сельчанки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.