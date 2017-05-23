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Главная Лента новостей Жительнице алтайского села грозит тюремный срок за рукопашную с главой сельсовета

Жительнице алтайского села грозит тюремный срок за рукопашную с главой сельсовета

30.05.2017 15:32

Жительница Улаганского района Республики Алтай предстанет перед судом за нападение на главу администрации села Чибит Аркадия Тебекова. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, конфликт между сельчанкой и управленцем назревал уже давно.

Следствие установило, что гражданке не нравилось, как глава сельсовета исполняет свои должностные полномочия. Из-за этого между ними возникли разногласия, которые вылились в неприязненные отношения. 22 февраля текущего года сельчанка не выдержала и набросилась на чиновника с кулаками. Мужчина получил несколько ударов по лицу.

На данный момент прокуратура Улаганского района уже утвердила обвинительное заключение в отношении сельчанки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 5
Переживающий

30.05.2017 16:26

Не понимаю наше законодательство…
Женщина набросилась с кулаками на мужчину…
Мужчина не смог (не захотел) увернуться от этих кулаков…
Из-за своей нерасторопности мужчина получил несколько ударов по лицу…
А женщине грозит до 5 лет лишения свободы….
А если бы мужчина – чиновник своими действиями не довел женщину до рукоприкладства…
А если бы мужчина не был чиновником….
Аврора

30.05.2017 16:43

Может, у них там какие ролевые игры? Надо проверить версию с/м. Чиновник не отошел в сторону, не убежал, с удовольствием принимал пощечины.
P.S. Современные тетки должны знать, что это в советских фильмах гордые героини давали подлецам пощечины. Времена кардинально переменились. Теперь это расценивается как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
По моде сегодняшнего дня, те фильмы надо запретить как демонстрирующие насилие.
Алтайпьянь

30.05.2017 16:57

Прекратите спаивать народности степно-горные алтайские. Запретите туда водку возить. Они ведь пьяные все постоянно. Или отправьте их в степи монгольские и калмыцки, на генетическую родину! Не понимаю они закона.
Власть народу

30.05.2017 18:15

ч. 1 ст. 318 УК РФ? Глава сельсовета не является представителем власти. При чём здесь эта статья? Если работяга набьёт харю директору, то это тоже будет преступление против власти?
Света

30.05.2017 19:44

я вчера фельдману наваляла, пока заявление не писал, хотя знатно его с ноги уработала, что-то разозлил меня