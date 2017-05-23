Торнадо «проредил» деревья и крыши в Алтайском крае

Торнадо в Немецком национальном районе

30 мая жители Алтайского края стали свидетелями сильного урагана с градом, который срывал крыши со зданий, а также повалил большое количество крупных деревьев. В Немецком национальном районе вихрь закружил пыль и поднялся на высоту нескольких метров. Однако наибольший урон ураган принес краевому центру, где помимо зданий и автомобилей пострадали люди, сообщают участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Как рассказали в Сети жители Немецкого национального района, сильный ветер поднялся здесь около 21:00. В считанные минуты он принял вид торнадо и высоко поднялся над землей. Больше других испугались жители села Гришковка, где столб достигал высоты более 10 м. По свидетельству очевидцев, он вырвал несколько изгородей и собрал крыши с домов, которые располагаются на окраине, но в само село не зашел.

Также один из самых сильных ураганов за последние 10-15 лет прошел в селе Нижний Кучук Благовещенского района. Там ветер сломал изгороди и вырвал несколько деревьев. «Все началось с ужасающего вида туч на небе. Затем прогремел гром, и показалась молния. Показалось огромное пыльное облако, которое накрыло весь поселок. Мощнейшая пыльная буря, которая сопровождалась сильным ураганным ветром, быстро сменилась настоящим тропическим ливнем! Шторм продолжался около 15-20 минут», - поделились впечатлениями от пыльной бури сельчане.

Однако больше всего происшествий ураган принес в Барнаул. Горожане в течение нескольких часов публиковали в Сети фото и сравнивали случившееся с концом света. Так, в поселке Власиха на улице Мамонтова возле магазина «Мария-Ра» упало большое дерево, которое полностью перегородило дорогу. На улице Панфиловцев, 3 упавшее дерево придавило несколько автомобилей, а на улице Малахова, 116 машина «скорой помощи» не могла в течение нескольких минут выехать из двора. Падение деревьев также привело к большой трамвайной «пробке» на пересечении проспекта Калинина и улицы Северо-Западной из-за повреждения проводов, а на пересечении улицы Попова и Энтузиастов перестали работать светофоры. На улице Малахова от падения дерева пострадали двое горожан. По сведениям подписчиков, у мужчины было сильно рассечена голова, его спутница отделалась ушибами. Также по фото из соцсетей видно, что на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора смерч на несколько метров отбросил остановку общественного транспорта, а на заправке «Газпром» на Павловском тракте у здания сорвало крышу. Также из-за сильного ветра пострадало большое количество автомобилей, припаркованных во дворах многоквартирных домов.

Отметим, что по прогнозам синоптиков и МЧС, 31 мая штормовая обстановка в Алтайском крае по-прежнему сохраняется. В регионе пройдут сильные ливни, грозы с градом и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, местами 29-34 м/с.

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