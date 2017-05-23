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Главная Лента новостей В алтайском селе мужчина дотла спалил продуктовый магазин из-за накопившихся долгов

В алтайском селе мужчина дотла спалил продуктовый магазин из-за накопившихся долгов

31.05.2017 09:58

Пожарные тушат магазин в Троицком районе
Пожарные тушат магазин в Троицком районе

В Троицком районе Алтайского края сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля и продуктового магазина. Сельчанин надеялся с помощью пожара избавиться от непосильного для него долга, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, 30 мая днем в селе Тюмень Троицкого района 51-летний местный житель облил бензином помещение продуктового магазина и припаркованный рядом автомобиль хозяйки стоимостью более 1 млн рублей, после чего поджег их. Так он решил поступить, чтобы не возвращать женщине долг. В результате здание и машина полностью сгорели. Сумму ущерба потерпевшей оценили более чем в 2 млн рублей. При этом задолженность покупателя составляла около 10 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции, после чего его заключили под стражу. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 168 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

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Комментарий

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Комментариев 3
Гонец из Пензы

31.05.2017 11:37

И в этом, тоже явно Путин виноват!
Евгений

31.05.2017 11:59

А ещё есть вариант что виновен хозяин магазина , который не обеспечил надлежащим образом противопожарные мероприятия.
Комментатор

31.05.2017 13:37

Сельчанин надеялся с помощью пожара избавиться от непосильного для него долга, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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Десять тысяч - непосильный долг. Так живут в селе. И даже иронизировать вместе с Гонцом не хочется. Потому что просто страшно жить.