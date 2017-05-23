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Главная Лента новостей Главное коммунальное предприятие Камня-на-Оби из-за долгов пришло к самобанкротству

Главное коммунальное предприятие Камня-на-Оби из-за долгов пришло к самобанкротству

31.05.2017 13:26

25 мая текущего года МУП «Теплосеть Камня-на-Оби» направило в Арбитражный суд Алтайского края исковое заявление с требованием признать предприятие банкротом. Информация об этом опубликована на сайте суда. В то же время в районной администрации пока не видят причин для беспокойства и заявили «Банкфаксу» о готовности к предстоящему отопительному сезону.

Как следует из материалов арбитража, пока иск каменских коммунальщиков оставлен без движения. Между тем в судебных документах содержатся заявления других сторон, которые требуют МУП «Теплосеть» вернуть задолженность за предоставленные услуги. Так, в конце апреля текущего года в суд обратилось АО «Алтайэнергосбыт» с требованием взыскать с муниципального унитарного предприятия «Теплосеть Камень-на-Оби» и районной администрации 505 тысяч рублей задолженности и пеней по договору энергоснабжения для муниципальных нужд за февраль 2017 года. Кроме того, в мае претензии к каменской «Теплосети» появились и у АО «Алтакрайэнерго». Общество пытается взыскать с предприятия долг в размере 50 тысяч рублей.

Как пояснила ИА «Банкфакс» заместитель главы администрации Каменского района Евгения Гордиенко, решение инициировать процедуру самобанкротства предприятие приняло в связи с большой задолженностью перед поставщиками и налоговой инспекцией. Сумму долгов чиновница назвать не смогла, однако подчеркнула, что никаких задержек заработной платы перед работниками предприятия в текущем году не было. По ее словам, в настоящее время рассматриваются варианты концессионных соглашений с инвесторами для решения назревших проблем. В то же время она заверила, что на качестве предстоящего отопительного сезона проблемы «Теплосети» никак не отразятся. Уже сейчас в районе ведется активная подготовка к подаче тепла жителям муниципалитета осенью.

Напомним, 25 января 2017 года в Камне-на-Оби произошла кадровая перестановка в главном коммунальном предприятии муниципалитета. Последователя Олега Руденка, бывшего директора МУП «Теплосеть Камень-на-Оби» Александра Бородулина уволили по соглашению сторон. На должность руководителя данного предприятия с 25 января назначили Николая Бельтикова. В кулуарах данное решение связывали с задолженностью по зарплате в 6 млн рублей перед 525 работниками предприятия, которую удалось погасить только в январе текущего года после вмешательства прокуратуры. Оказалось, что нарушения продолжались с сентября по ноябрь прошлого года. В итоге в суд было направлено 129 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму более 2 млн рублей. В свою очередь в адрес руководителя предприятия внесли четыре представления, по постановлению прокурора он трижды привлекался к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). 28 декабря в его отношении возбудили дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ — повторное совершение аналогичного правонарушения. Ему грозила ответственность в виде дисквалификации.

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Комментарий

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Комментариев 2
егор

31.05.2017 14:01

Работники АУП Теплосетей переведены на 4-х дневную рабочую неделю, руководителя на предприятии нет, так, что понятно, какая ведется активная работа по подготовке к отопительному сезону. Глава района ищет инвесторов, но пока дураков нет. Поэтому и комментирует ситуацию работающая без году неделю замом бывший преподаватель техникума Гордиенко. В самый раз ей рассуждать на эти темы, хотя есть непосредственный зам, отвечающий за эту сферу Корнилов. Правда замом его назвать сложно, говоря словами сатирика: "это не мясо, это мсяо", а не зам. Труба Камню, труба!
Гость

31.05.2017 15:01

СГК вам в помощь!