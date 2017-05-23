С «Билайн» и АлтГУ #можновсё: необычная лекция о вкусном бизнесе «Грильницы» пройдет на открытом воздухе

«Билайн» и факультет массовых коммуникаций филологии и политологии АлтГУ приглашают посетить необычную лекцию с Максимом Ушаковым, директором по развитию сети «Грильница». Темой выступления Максима станет: «Очереди даже ночью: как это возможно? И почему хорошие сотрудники не нужны?».

Лекция пройдет на территории Алтайского государственного университета 1 июня в 11:20. В первый летний день послушать историю о пути вкусного и популярного бизнеса в Барнауле можно будет вне стен университета, на зеленой лужайке перед корпусом «Д». Максим расскажет не только о закулисье «Грильницы», но и даст советы тем, кто планирует заняться предпринимательской деятельностью в будущем или уже делает первые шаги. Помимо ценных советов, гостей ждут подарки от «Билайн».

Проект «#можноВСЁ. От блога до блогбастера» был запущен компанией осенью прошлого года. Благодаря ему все желающие получили возможность проявить свои таланты в Интернете. Площадкой для начинающих блогеров стали популярные группы в сети «ВКонтакте», реалити-шоу на «Ю» и сайт mozhnovse.ru. Участники фотографировали, снимали видео, делились работами с друзьями и становились настоящими звездами.

Проект получил большое количество положительных отзывов от студентов, и поэтому было решено продлить в ВУЗах цикл лекций #можноВСЁ. И это не только название проекта, но и тарифный план «Билайн», включающий в себя пакеты минут звонков и sms, а также большой пакет мобильного Интернета. Пишите, фотографируйте, снимайте видео и делитесь своими работами. Делайте то, что нравится, и успех придет! С помощью Интернета можно покорить мир, и благодаря тарифу #можноВСЁ мечты станут реальностью!