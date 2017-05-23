С «Билайн» и АлтГУ #можновсё: необычная лекция о вкусном бизнесе «Грильницы» пройдет на открытом воздухе

31.05.2017 12:33
«Билайн» и факультет массовых коммуникаций филологии и политологии АлтГУ приглашают посетить необычную лекцию с Максимом Ушаковым, директором по развитию сети «Грильница». Темой выступления Максима станет: «Очереди даже ночью: как это возможно? И почему хорошие сотрудники не нужны?».
Лекция пройдет на территории Алтайского государственного университета 1 июня в 11:20. В первый летний день послушать историю о пути вкусного и популярного бизнеса в Барнауле можно будет вне стен университета, на зеленой лужайке перед корпусом «Д». Максим расскажет не только о закулисье «Грильницы», но и даст советы тем, кто планирует заняться предпринимательской деятельностью в будущем или уже делает первые шаги. Помимо ценных советов, гостей ждут подарки от «Билайн».
Проект «#можноВСЁ. От блога до блогбастера» был запущен компанией осенью прошлого года. Благодаря ему все желающие получили возможность проявить свои таланты в Интернете. Площадкой для начинающих блогеров стали популярные группы в сети «ВКонтакте», реалити-шоу на «Ю» и сайт mozhnovse.ru. Участники фотографировали, снимали видео, делились работами с друзьями и становились настоящими звездами.
Проект получил большое количество положительных отзывов от студентов, и поэтому было решено продлить в ВУЗах цикл лекций #можноВСЁ. И это не только название проекта, но и тарифный план «Билайн», включающий в себя пакеты минут звонков и sms, а также большой пакет мобильного Интернета. Пишите, фотографируйте, снимайте видео и делитесь своими работами. Делайте то, что нравится, и успех придет! С помощью Интернета можно покорить мир, и благодаря тарифу #можноВСЁ мечты станут реальностью!
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31.05.2017 13:48
31.05.2017 14:20
31.05.2017 14:54
А в России, с лёгкой руки ПОЛИТОЛОГОВ с корочками от АлтГУ, разрешается изготавливать пельмени из КЕНГУРУ, из СОИ и.т.д. и безжалостно оскорблять предков, которые например делали пельмени из рубленного мяса, а не отжатого и.т.д. и.т.п. Так, что представляет сия ГРИЛЬНИЦА ?? Возможно, что это очередная провокация национальной КУХНИ?? И для АлтГУ подобное не удивительно !! Стоит только вспомнить их выпускника Рыжкова !!