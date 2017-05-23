Сергей Тепляков попросил денег у алтайского думца на доптираж «богоугодной» книги

Обложка книги

Член Союза писателей России, журналист Сергей Тепляков на пару с иереем Олегом Голубитских 30 мая пришли на прием к депутату Госдумы от Алтайского края Николаю Герасименко. Посетители обратились к народному избраннику с просьбой помочь со сбором средств на новую книгу «Полковая церковь», изданную ограниченным тиражом еще в декабре 2016 года.

Как сказано на офсайте реготделения «Единой России», Николай Герасименко провел личный прием граждан в Барнауле. Среди прочих к нему пожаловали писатель Сергей Тепляков, а также настоятель Никольского храма, благочинный Барнаульского округа Олег Голубитских. В конце прошлого года они на пару закончили книгу «Полковая церковь», однако найти денег на полноценный тираж до сих пор соавторам не удалось. «Дело в том, что собранные материалы очень важны именно в цвете, поэтому издавать книгу нужно полноцветной, а это - дороже», - уведомил думца Сергей Тепляков.

Одна из глав издания

В настоящее время авторы ищут спонсоров для издания книги, в том числе через соцсети. Сам Николай Герасименко, бывая в Барнауле в дни больших православных праздников, обычно посещает как раз этот храм, посвященный его небесному покровителю - святителю Николаю Чудотворцу, говорится в сообщении партийной пресс-службы. Выслушав Олега Голубитских и Сергея Теплякова, просмотрев сигнальный экземпляр книги, депутат пообещал оказать посильную помощь в издании, а также поговорить с другими людьми, кто мог бы, по его мнению, помочь «литераторам». О том, сколько именно готов пожертвовать лично г-н Герасименко, не сообщается.

Фотоматериалы

Как утверждают авторы «Полковой церкви», более чем вековая история храма передается через уникальные документы, воспоминания очевидцев, редкие архивные фотографии. В декабре 2016 года было сделано несколько пилотных экземпляров. По словам г-на Теплякова, он намерен издать книгу тиражом как минимум в 1000 экземпляров. «При меньшем тираже книги на всех не хватит. Книга получилась красивая – с цветными фотографиями, буквицами, такой и хотелось бы ее издать, а это немалые деньги», - пояснил журналист. Кстати, периодически запись о сборе средств на полноценный тираж «Полковой церкви» писатель размещает в своем аккаунте на Facebook, а также в популярных барнаульских группах в FB.

Сергей Тепляков, писатель: В 2013 году вышла в свет моя книга «Следы 1812 года» – о том, как территория нынешнего Алтайского края связана с наполеоновской эпохой и Отечественной войной. В числе прочих сюжетов, я описал историю храма. С этой книгой я приехал к отцу Олегу Голубитских, ключарю Никольской церкви, и предложил написать историю церкви. Отец Олег сказал, что о храме собирался писать Александр Родионов, и даже по просьбе отца Михаила Капранова, настоятеля храма в 1996-2007 годах, изучал архивы. Но где эти материалы – неизвестно. Вскоре после этого совершенно неожиданно нашлась папка с копиями архивных документов, ксероксами статей Родионова, старыми фотографиями - словно кто-то вынул ее из самого темного угла и положил на видном месте. Почти наверняка это и есть те материалы, которые собрал Александр Родионов. Мы с отцом Олегом поняли, что это очевидный знак – история барнаульской церкви Святого Николая Чудотворца должна быть написана.