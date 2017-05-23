Сергей Тепляков попросил денег у алтайского думца на доптираж «богоугодной» книги

31.05.2017 12:57
Член Союза писателей России, журналист Сергей Тепляков на пару с иереем Олегом Голубитских 30 мая пришли на прием к депутату Госдумы от Алтайского края Николаю Герасименко. Посетители обратились к народному избраннику с просьбой помочь со сбором средств на новую книгу «Полковая церковь», изданную ограниченным тиражом еще в декабре 2016 года.
Как сказано на офсайте реготделения «Единой России», Николай Герасименко провел личный прием граждан в Барнауле. Среди прочих к нему пожаловали писатель Сергей Тепляков, а также настоятель Никольского храма, благочинный Барнаульского округа Олег Голубитских. В конце прошлого года они на пару закончили книгу «Полковая церковь», однако найти денег на полноценный тираж до сих пор соавторам не удалось. «Дело в том, что собранные материалы очень важны именно в цвете, поэтому издавать книгу нужно полноцветной, а это - дороже», - уведомил думца Сергей Тепляков.
В настоящее время авторы ищут спонсоров для издания книги, в том числе через соцсети. Сам Николай Герасименко, бывая в Барнауле в дни больших православных праздников, обычно посещает как раз этот храм, посвященный его небесному покровителю - святителю Николаю Чудотворцу, говорится в сообщении партийной пресс-службы. Выслушав Олега Голубитских и Сергея Теплякова, просмотрев сигнальный экземпляр книги, депутат пообещал оказать посильную помощь в издании, а также поговорить с другими людьми, кто мог бы, по его мнению, помочь «литераторам». О том, сколько именно готов пожертвовать лично г-н Герасименко, не сообщается.
Как утверждают авторы «Полковой церкви», более чем вековая история храма передается через уникальные документы, воспоминания очевидцев, редкие архивные фотографии. В декабре 2016 года было сделано несколько пилотных экземпляров. По словам г-на Теплякова, он намерен издать книгу тиражом как минимум в 1000 экземпляров. «При меньшем тираже книги на всех не хватит. Книга получилась красивая – с цветными фотографиями, буквицами, такой и хотелось бы ее издать, а это немалые деньги», - пояснил журналист. Кстати, периодически запись о сборе средств на полноценный тираж «Полковой церкви» писатель размещает в своем аккаунте на Facebook, а также в популярных барнаульских группах в FB.
Сергей Тепляков, писатель:
В 2013 году вышла в свет моя книга «Следы 1812 года» – о том, как территория нынешнего Алтайского края связана с наполеоновской эпохой и Отечественной войной. В числе прочих сюжетов, я описал историю храма. С этой книгой я приехал к отцу Олегу Голубитских, ключарю Никольской церкви, и предложил написать историю церкви. Отец Олег сказал, что о храме собирался писать Александр Родионов, и даже по просьбе отца Михаила Капранова, настоятеля храма в 1996-2007 годах, изучал архивы. Но где эти материалы – неизвестно.
Вскоре после этого совершенно неожиданно нашлась папка с копиями архивных документов, ксероксами статей Родионова, старыми фотографиями - словно кто-то вынул ее из самого темного угла и положил на видном месте. Почти наверняка это и есть те материалы, которые собрал Александр Родионов. Мы с отцом Олегом поняли, что это очевидный знак – история барнаульской церкви Святого Николая Чудотворца должна быть написана.
Фото: zolotoslovo.ru
31.05.2017 13:24
эта была одной из них . но не смог обеспечить порт -артур пушками , не достроил ур итд итп .
в итоге - бесславное поражение с "япошками , которых он грозил шапками закидать ." самое смешное
что тот министр высмеивал японцев , что они храмы не строят , а служат стране и императору .
то же повторилось и в империалистическую .. куропаткин не смог провести наступление и привёл
к катастрофе армию после брусиловского прорыва , а как молился ...... так и теперь . храм есть ,
а училища лётчиков нет , как нет у нас и авиации , а от китая нас бережёт одна жалкая бригада .
приехали из 21 века в 19 .
31.05.2017 13:29
А Герасименко скорее одобрит брошюру о вреде табакокурения.
31.05.2017 14:40
- 24 апреля 1899 г. Государь Император разрешил на бесплатный отвод земельного участка в г. Барнауле Военному Ведомству под постройку казарм.
образцом для строительства послужили типовые проекты, опубликованные в «Военном сборнике» №№ 11-12 за 1900 г. По аналогичному проекту в 1913-1917 гг. были построены, например, казармы Новониколаевского (Новосибирского) военного городка.
В 1924-1925 гг. политработники 63-го Шуйского стрелкового полка ходатайствовали перед Алтгубисполкомом о передаче полку по культклуб здания Николаевской (полковой) церкви. Свое ходатайство они обосновывали тем, что до 1919 г. церковь была исключительно гарнизонной и никогда – приходской. Административный отдел также находил возможным использовать здание храма в культурно-просветительном отношении и поддерживал просьбу полка о его передаче, за исключением культового имущества. Алтгубисполком ответил на эту просьбу отказом.
31.05.2017 15:43