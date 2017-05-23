Полуторогодовалая девочка выжила после падения с восьмого этажа в Бийске

В Бийске проводят доследственную проверку по факту падения маленького ребенка из окна высотки. Девочке удалось выжить, с травмами ее госпитализировали, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 30 мая в многоквартирном доме по улице Советской. Мать ребенка находилась в квартире, но вышла в другую комнату и оставила дочь без должного внимания. Кроме того, около окна с открытой настежь створкой женщина оставила кухонный табурет. В результате полторогодовалая девочка упала с высоты восьмого этажа. С травмами ее доставили в городскую больницу, в настоящее время ребенок находится в палате интенсивной терапии.

Следственный отдел по Бийску СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.