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Главная Лента новостей «Леруа Мерлен» с подачи барнаульских чиновников отказался от «пропутинского» угля?

«Леруа Мерлен» с подачи барнаульских чиновников отказался от «пропутинского» угля?

31.05.2017 17:54

Патриотичная марка угля
Патриотичная марка угля

Барнаульский «Леруа Мерлен» снял с продажи древесный уголь под торговыми марками «Обамавуд — кривое дерево» и «Россия — президент». Об этом со ссылкой на директора новосибирского предприятия «Жарики» Дмитрия Демина (выпускает данный товар), пишет «Алтапресс».

Антипутинские лозунги от имени Обамы
Антипутинские лозунги от имени Обамы

«По моей информации, в сеть поступила жалоба от чиновников администрации Индустриального района Барнаула. Пока я не получил объяснений от «Леруа Мерлен», но сейчас выясняю, что произошло», - уведомил о случившемся г-н Демин. Как пояснил собеседник, уголь «Обамавуд» посвящен бывшему президенту США Бараку Обаме. На упаковке указаны высказывания о России, названные «обамавудки». Среди них: «Путин — плохой стратег», «Россия — главная угроза миру» и т. д. Предприниматель считает, что это могло стать причиной недовольства чиновников, однако возражает, что подобные надписи как раз осуждают политику экс-президента США. «Кривое дерево — это потому что Обама криво говорит», - объясняет Дмитрий Демин.

Уголь «Россия — президент» выпущен в честь российского лидера Владимира Путина. На упаковке изображена карта России и перечислены достижения страны за время правления Путина. Среди них: «прекращение войны в Чечне», «возрождение армии», «Крым — наш». «Никто кроме Путина и суда не может снять мой уголь с продажи», - заявил в заключение бизнесмен. По словам г-на Демина, его уголь появился в продаже сети «Леруа Мерлен» осенью 2016 года.

Добавим, компания «Жарики» известна и другими «политическими» марками угля. Например, «Дональд Трамп» со слоганом «Шпион» холода — президент заката». Также фабрика выпускает уголь «Грязная фрау Меркель».

Фото: altapress.ru

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Комментарий

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Комментариев 4
Ru.банок

31.05.2017 18:50

Никогда не покупаю уголь!
Пару полех из березы расжечь-и будя всем счастье!
Во вражеском магазине ничего не покупаю,и вам не советую!
Директор СССР

31.05.2017 19:04

Ru.банок писал(а):
Во вражеском магазине ничего не покупаю,и вам не советую!


Ну и переплачивай в родном, дурачок))
Ru.банок

31.05.2017 19:44

Два полена в лесу скоко стоят, дирехтор?
Ха

01.06.2017 07:22

Он их как и три четверти страны ворует. Называют только это по другому. Типа все им должны.