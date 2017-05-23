«Леруа Мерлен» с подачи барнаульских чиновников отказался от «пропутинского» угля?

Патриотичная марка угля

Барнаульский «Леруа Мерлен» снял с продажи древесный уголь под торговыми марками «Обамавуд — кривое дерево» и «Россия — президент». Об этом со ссылкой на директора новосибирского предприятия «Жарики» Дмитрия Демина (выпускает данный товар), пишет «Алтапресс».

Антипутинские лозунги от имени Обамы

«По моей информации, в сеть поступила жалоба от чиновников администрации Индустриального района Барнаула. Пока я не получил объяснений от «Леруа Мерлен», но сейчас выясняю, что произошло», - уведомил о случившемся г-н Демин. Как пояснил собеседник, уголь «Обамавуд» посвящен бывшему президенту США Бараку Обаме. На упаковке указаны высказывания о России, названные «обамавудки». Среди них: «Путин — плохой стратег», «Россия — главная угроза миру» и т. д. Предприниматель считает, что это могло стать причиной недовольства чиновников, однако возражает, что подобные надписи как раз осуждают политику экс-президента США. «Кривое дерево — это потому что Обама криво говорит», - объясняет Дмитрий Демин.

Уголь «Россия — президент» выпущен в честь российского лидера Владимира Путина. На упаковке изображена карта России и перечислены достижения страны за время правления Путина. Среди них: «прекращение войны в Чечне», «возрождение армии», «Крым — наш». «Никто кроме Путина и суда не может снять мой уголь с продажи», - заявил в заключение бизнесмен. По словам г-на Демина, его уголь появился в продаже сети «Леруа Мерлен» осенью 2016 года.

Добавим, компания «Жарики» известна и другими «политическими» марками угля. Например, «Дональд Трамп» со слоганом «Шпион» холода — президент заката». Также фабрика выпускает уголь «Грязная фрау Меркель».