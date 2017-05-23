Минфин «задолжал» бывшему алтайскому политарестанту Ильдару Дадину 2 млн рублей

Единственный в России осужденный за нарушения правил проведения митингов политактивист Ильдар Дадин, который был свобожден в феврале 2017 года из Рубцовской исправительной колонии № 5 по решению Верховного суда, получит компенсацию за незаконное преследование. Железнодорожный суд Московской области 31 мая присудил ему чуть более 2 млн, компенсацию ему должно выплатить Министерство финансов России, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что сам Ильдар Дадин требовал выплатить ему 5 млн рублей. Судья Ольга Петухова в итоге решила удовлетворить иск частично. Ему присудили 2 млн и 200 рублей за 759 дней заключения, начиная с момента его задержания 30 января 2015 года и выхода на свободу из рубцовской колонии 26 февраля 2017 года. В совокупности Дадину присудили чуть более 2900 рублей за каждый день за решеткой.

Отметим, что недавно политактивист оказался замешан еще в одном скандале, причем касающемся его личной жизни. На своей странице в Facebook он заявил об изменах жены Анастасии Зотовой, которая добивалась его вызволения из колонии, чем вызвал недоумение сотен подписчиков. О неверности жены ему сообщил некий человек, судя по всему, предполагаемый любовник. Его слова не вызвали подозрений, так как он сообщил «специфические подробности», который может знать только тот, кто очень близко общался с Анастасией, подчеркнул Ильдар Дадин.

Из сообщений «доброжелателя» следует, что девушка якобы неоднократно изменяла мужу - «не менее десяти раз» - причем начала это делать сразу после свадьбы. «Все, кому не нравится правда, можете удалять меня из друзей. Я готов остаться один. Но с лжецами мне не по пути», — закончил свою исповедь г-н Дадин. Впрочем, вскоре он опубликовал еще одну запись. В ней он пояснил причины, по которым вынес семейный скандал в публичную плоскость. По словам Дадина, «нормальные люди подлость обличают, а не покрывают».

Через некоторое время он, осознав реакцию подписчиков, удалил публикации. Сейчас на странице есть лишь одна запись, напоминающая об инциденте — видимо, комментарий одного из его сторонников, поддержавших обнародование сведений о жене. «Л-лицемерие. Чуваку насовали полную панамку в комментах за «вынос сора из избы». Ну да, можно же все, главное не палиться, ага. Мещане чертовы», — сказано в сообщении. В комментариях продолжают обсуждать ситуацию.

Отметим, что ранее ряд российских СМИ называл Ильдара Дадина ЛГБТ-активистом и представителем гей-лобби. Также звучали предположения о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Подтверждений этому, впрочем, нет.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. 22 февраля президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было возбуждено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности. При этом за активистом было оставлено право на реабилитацию.

Реабилитация предусмотрена ст. 18 УПК РФ: гражданин может рассчитывать на получение извинений от прокурора, а также компенсацию морального и материального вреда, если только его уголовное дело не было прекращено в результате амнистии или истечения сроков давности. Интересно, что прокурорской реакции активист так и не дождался: перед ним был вынужден извиняться начальник Рубцовской исправительной колонии № 5 Иван Ламтюгин. Правил, как высчитывается компенсация, в России нет. «В нашей практике назначались компенсации за моральный вред от 1 млн рублей за один год за решеткой до 100 тысяч рублей. Хотя бывало и по 15 тысяч рублей за сутки. Это сильно зависит от региона. Кстати, в Москве порой присуждают копейки», — прокомментировал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В последние годы суммы снижаются, отмечает г-н Чиков. Суды, по его мнению, «получили указания экономить бюджетные средства».

Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы Ильдару Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Защита г-на Дадина также пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.

Освободившись, Ильдар Дадин продолжил проводить акции и пикеты. Так, 12 мая он был задержан с другими активистами на Красной площади. «Мы читали Конституцию РФ. Каждый читал одну статью и передавал следующему», — пояснил активист.