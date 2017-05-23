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Главная Лента новостей Минфин «задолжал» бывшему алтайскому политарестанту Ильдару Дадину 2 млн рублей

Минфин «задолжал» бывшему алтайскому политарестанту Ильдару Дадину 2 млн рублей

01.06.2017 10:57

Единственный в России осужденный за нарушения правил проведения митингов политактивист Ильдар Дадин, который был свобожден в феврале 2017 года из Рубцовской исправительной колонии № 5 по решению Верховного суда, получит компенсацию за незаконное преследование. Железнодорожный суд Московской области 31 мая присудил ему чуть более 2 млн, компенсацию ему должно выплатить Министерство финансов России, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что сам Ильдар Дадин требовал выплатить ему 5 млн рублей. Судья Ольга Петухова в итоге решила удовлетворить иск частично. Ему присудили 2 млн и 200 рублей за 759 дней заключения, начиная с момента его задержания 30 января 2015 года и выхода на свободу из рубцовской колонии 26 февраля 2017 года. В совокупности Дадину присудили чуть более 2900 рублей за каждый день за решеткой.

Отметим, что недавно политактивист оказался замешан еще в одном скандале, причем касающемся его личной жизни. На своей странице в Facebook он заявил об изменах жены Анастасии Зотовой, которая добивалась его вызволения из колонии, чем вызвал недоумение сотен подписчиков. О неверности жены ему сообщил некий человек, судя по всему, предполагаемый любовник. Его слова не вызвали подозрений, так как он сообщил «специфические подробности», который может знать только тот, кто очень близко общался с Анастасией, подчеркнул Ильдар Дадин.

Из сообщений «доброжелателя» следует, что девушка якобы неоднократно изменяла мужу - «не менее десяти раз» - причем начала это делать сразу после свадьбы. «Все, кому не нравится правда, можете удалять меня из друзей. Я готов остаться один. Но с лжецами мне не по пути», — закончил свою исповедь г-н Дадин. Впрочем, вскоре он опубликовал еще одну запись. В ней он пояснил причины, по которым вынес семейный скандал в публичную плоскость. По словам Дадина, «нормальные люди подлость обличают, а не покрывают».

Через некоторое время он, осознав реакцию подписчиков, удалил публикации. Сейчас на странице есть лишь одна запись, напоминающая об инциденте — видимо, комментарий одного из его сторонников, поддержавших обнародование сведений о жене. «Л-лицемерие. Чуваку насовали полную панамку в комментах за «вынос сора из избы». Ну да, можно же все, главное не палиться, ага. Мещане чертовы», — сказано в сообщении. В комментариях продолжают обсуждать ситуацию.

Отметим, что ранее ряд российских СМИ называл Ильдара Дадина ЛГБТ-активистом и представителем гей-лобби. Также звучали предположения о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Подтверждений этому, впрочем, нет.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. 22 февраля президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было возбуждено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности. При этом за активистом было оставлено право на реабилитацию.

Реабилитация предусмотрена ст. 18 УПК РФ: гражданин может рассчитывать на получение извинений от прокурора, а также компенсацию морального и материального вреда, если только его уголовное дело не было прекращено в результате амнистии или истечения сроков давности. Интересно, что прокурорской реакции активист так и не дождался: перед ним был вынужден извиняться начальник Рубцовской исправительной колонии № 5 Иван Ламтюгин. Правил, как высчитывается компенсация, в России нет. «В нашей практике назначались компенсации за моральный вред от 1 млн рублей за один год за решеткой до 100 тысяч рублей. Хотя бывало и по 15 тысяч рублей за сутки. Это сильно зависит от региона. Кстати, в Москве порой присуждают копейки», — прокомментировал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В последние годы суммы снижаются, отмечает г-н Чиков. Суды, по его мнению, «получили указания экономить бюджетные средства».

Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы Ильдару Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Защита г-на Дадина также пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.

Освободившись, Ильдар Дадин продолжил проводить акции и пикеты. Так, 12 мая он был задержан с другими активистами на Красной площади. «Мы читали Конституцию РФ. Каждый читал одну статью и передавал следующему», — пояснил активист.


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Комментарий

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Комментариев 11
Славик

01.06.2017 11:13

Что банкофаксы крахмальные бабло от АлтГТУ вкусное? Заплатил Максименко чтобы про выборы не писали вы и помалкиваете? А новость горячая! http://politsib.ru/news/95897 Облажались ваши кандидаты АлтГТУ - навозная яма
Ru.банок

01.06.2017 11:53

Да за этого пидора , теперь на всю гейропу Овальнышы молються,как на Горбачёва!
Токо с овальным проблема-опять все деньги госдепа пиндасстана просрал,как конченный лузер!
Евгений

01.06.2017 12:28

Зато соплежуи всех мастей орут о "ЖЕСТОКОСТИ РЕЖИМА ПУТИНА" ни х .... себе жестокость я за два года гораздо меньше заработал хотя работаю на 1.5 ставки .
Пускай этот педераст (литературное слово для модератора))) переведёт деньги детям нуждающимся или потратит на благотворительность .
Филодокс

01.06.2017 12:38

Евгений писал(а):
ни х .... себе жестокость

милосердие к падшему -признак силы вашей любви к свободе! больше любите падших - больше обретете свободы!
Директор СССР

01.06.2017 14:32

Бедный чувак - то его самого в тюрьме чпокнут, а теперь еще и жену чирикнули!
Виктор Евгению

01.06.2017 14:36

Евгений у тебя есть возможность заработать, 12 июня будет митинг против коррупции сходи, активно размахивай Российским флагом и держись ближе к полиции, возможно получишь по соплям, а повезет то и срок. Останется только получку получить через 2-3 года. Удачи вам.
БИЗНЕС ПРОЕКТ : ИЛЬДАРАШКА НАВАЛЬНЯШКА для ЯБЛО ВИКТОРОВЬ....

01.06.2017 14:50

по типу ЮРОДИВЫЙ ТРУДОДЕНЬ... на основании опыта ПОРНО РЫЖКОВА из Алтая.
11. 13 СЛАВИК - ЭТО НАДЕЖДА ОПОРНОЙ НАУКИ АлтГУ !?

01.06.2017 15:05

Настоящий ХАЙдаровец....
ФигВам

01.06.2017 15:33

Да, дела...
Цитаты: "неоднократно изменяла мужу - «не менее десяти раз» - причем начала это делать сразу после свадьбы" и ещё: "ряд российских СМИ называл Ильдара Дадина ЛГБТ-активистом".
Ну тут корреляцию можно, пожалуй, найти - чего она так просто ему изменяла-то?
А вот "осужденный за нарушения правил проведения митингов" он чего здесь с сексом намутил? Секс и митинги? Хм...
РЫЩЕТ ЛЁХА ПО СТРАНЕ

01.06.2017 16:33

СЛОВНО ЛЫЦАРЬ НА КОНЕ!
ГДЕ ПРОЕДЕТ, ТАМ НАВАЛИТ
СКОРО БУДЕМ ВСЕ В Г...........

Естественно , и Ильдарашка тоже старается.
Сергей

01.06.2017 20:32

Он в сравнении с нами что-то делает, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему, а мы сидим на диване и смакуем кто его чпокнул. Когда написали про гей лобби, то это обыкновенная дискредитация, чтобы разрознить его сторонников. Со временем выяснится, что это ложь, но время прошло, и цели достигнуты.

Возможно Дадин и ошибается, но он ошибается искренне и бескорыстно с риском для жизни. И только за это он заслуживает уважения.