×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

12 |
Есть мнение
Редактор «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев о «цензуре» в Заксобрании: «Алтайские депутаты нашли, кто защитит их от журналистов»
41
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

С начала года алтайские судебные приставы арестовали имущество более 700 алиментщиков
Набсовет ВТБ избрал членов правления банка
«Танцуй». Блог участника проекта. Дмитрий Макаренко. Запись первая
Площадь Сахарова в Барнауле сегодня стала территорией детства


Резонанс
Темы недели
«Чтобы таких фотографий у вас не было»: глава аппарата Алтайского Заксобрания рассказала журналистам, как «правильно» освещать сессии
67
Путинграду не бывать: лидер алтайских единороссов прокомментировал идею переименования Барнаула
46
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

12
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

38
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Главная Лента новостей «Билайн» запускает первый в России маркетплейс для корпоративных клиентов и партнеров

«Билайн» запускает первый в России маркетплейс для корпоративных клиентов и партнеров

01.06.2017 11:29

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о создании собственной цифровой экосистемы – DECOS. В основе новой системы лежит технология виртуализации сетевых функций (NFV) и принцип маркетплейса. DECOS будет использовать открытый код, что позволит партнерам «Билайн» интегрировать свои сервисы в систему максимально быстро, а корпоративным клиентам даст широкий выбор цифровых продуктов в качестве услуг по запросу («as a service»). Проект планируется полностью завершить в 2018 году.

Экосистема DECOS представляет из себя набор модулей для предоставления VAS и OTT услуг, IoT и M2M решений, облачных колл-центров, телефонии и видеосервисов. Она реализована по аналогии с мобильными магазинами приложений и делится на два сегмента: для партнеров и для клиентов. Наши партнеры получают унифицированные инструменты для разработки собственных сервисов под нужды клиентов, а также интерфейс для их подключения. В свою очередь корпоративные клиенты могут выбрать необходимый сервис на «витрине» и подключить его в личном кабинете с помощью мобильного приложения или WEB-интерфейса платформы.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»:

Создание цифровой экосистемы – это еще один значительный шаг трансформации в digital-компанию. Мы первыми в России запускаем подобную экосистему в собственной сети используя самые последние технологические решения. Переход к виртуализации позволит нам предлагать клиентам сервисы и услуги, ранее нереализуемые телеком-операторами. Кроме того, такой подход позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру сети.      

В рамках новой цифровой концепции DECOS уже запущены облачные решения для корпоративных клиентов. В их основе лежит технология виртуализации конечных устройств заказчика в облаке оператора (vCPE). На данное решение уже переведены B2B сервисы «Билайн», включая «Облачную АТС». Новое виртуальное решение отличается от традиционного сетевого подключения возможностью работать в любых сетях доступа: мобильной, фиксированной или Wi-Fi, открытом Интернете.

Сегодня корпоративные клиенты «Билайн» в Москве и Санкт-Петербурге могут воспользоваться необходимыми услугами во всех своих офисах вне зависимости от их географического расположения благодаря возможностям виртуальной платформы. Начиная со второй половины 2017 года планируется расширение географии и количества услуг, предоставляемых при помощи vCPE.

На правах рекламы

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0