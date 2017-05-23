Физкульт-пока: министр спорта России назвал Республику Алтай одним из самых неатлетичных регионов

Министр спорта России Павел Колобков включил Республику Алтай в число самых неспортивных регионов страны. По его словам, вовлеченность населения в занятия физкультурой здесь минимальная, и в ближайшие годы потребуется усиление работы в этом направлении. Правительство для этого готово строить небольшие спортивные объекты по месту жительства. Об этом г-н Колобков говорил, выступая перед Советом Федерации, сказано на сайте верхней палаты.

По словам министра, в России систематически занимается физкультурой и спортом 34,2 % населения – это более 46 млн человек. В лидерах – Краснодарский край, Белгородская и Кемеровская области, Татарстан, Дагестан и другие регионы. Одновременно есть субъекты, где требуется усиление работы – это Орловская, Амурская, Брянская, Иркутская области, Республика Алтай, Ингушетия и Камчатский край, отметил министр. В ближайшее время здесь нужно усилить работу, чтобы достичь заявленных в федеральной программе планов. «В целом имеются все предпосылки к выполнению ключевого индикатора нашей госпрограммы — к 2020 году не менее 40 % населения страны, то есть, более 60 млн человек должны регулярно заниматься физкультурой и спортом», — сказал Павел Колобков.

По словам министра, общий объем финансирования федеральной целевой программы развития физкультуры и спорта до 2020 года составил 77 млрд рублей, из которых 55 млрд рублей – средства федерального бюджета. На объекты шаговой доступности будет потрачено 5,8 млрд рублей. Глава Минспорта отметил, что работа ведомства сейчас нацелена на строительство недорогих спортивных объектов по месту жительства.

Отметим, что в Республике Алтай сейчас строится сразу несколько спортивных объектов, однако они относятся к другой категории. Самым заметным из них является горнолыжный курорт «Манжерок», который принадлежит дочерней компании Сбербанка. Недавно Минэкономразвития Республики Алтай объявило электронный аукцион на строительство механической системы оснежения комплекса, на нее планируют потратить 543,3 млн рублей. Кроме того, регион известен большим количеством сплавов и соревнований воздухоплавателей, однако в них в основном принимают участие иногородние спортсмены.

Согласно информации на сайте комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Республики Алтай, в регионе довольно широко представлены этнические варианты спортивных дисциплин — например, верховая езда, стрельба из лука или местный вид борьбы. Они, однако, в силу ряда причин не являются массовыми. Между тем, поскольку заметная доля населения живет в непосредственном контакте с природой, люди часто просто вынуждены работать физически, не числясь ни в каких секциях.

Г-н Колобков также рассказал, что одним из основных проектов министерства начиная с 2014 года является внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2015 года за ним был закреплен статус программной и нормативной основы системы физического воспитания в России. Министр сообщил, что сейчас в подготовку спортивного резерва вовлечены 3,3 млн граждан. По его словам, в стране проходит порядка 10 тысяч спортивных мероприятий ежегодно, при этом по линии массового спорта — около 300 мероприятий. В 2016 году проводятся 16 всероссийских мероприятий для людей с ограниченными возможностями. В адаптивный спорт вовлечено 17,5 тысяч организаций, отметил Павел Колобков.