Физкульт-пока: министр спорта России назвал Республику Алтай одним из самых неатлетичных регионов

01.06.2017 15:33
Министр спорта России Павел Колобков включил Республику Алтай в число самых неспортивных регионов страны. По его словам, вовлеченность населения в занятия физкультурой здесь минимальная, и в ближайшие годы потребуется усиление работы в этом направлении. Правительство для этого готово строить небольшие спортивные объекты по месту жительства. Об этом г-н Колобков говорил, выступая перед Советом Федерации, сказано на сайте верхней палаты.
По словам министра, в России систематически занимается физкультурой и спортом 34,2 % населения – это более 46 млн человек. В лидерах – Краснодарский край, Белгородская и Кемеровская области, Татарстан, Дагестан и другие регионы. Одновременно есть субъекты, где требуется усиление работы – это Орловская, Амурская, Брянская, Иркутская области, Республика Алтай, Ингушетия и Камчатский край, отметил министр. В ближайшее время здесь нужно усилить работу, чтобы достичь заявленных в федеральной программе планов. «В целом имеются все предпосылки к выполнению ключевого индикатора нашей госпрограммы — к 2020 году не менее 40 % населения страны, то есть, более 60 млн человек должны регулярно заниматься физкультурой и спортом», — сказал Павел Колобков.
По словам министра, общий объем финансирования федеральной целевой программы развития физкультуры и спорта до 2020 года составил 77 млрд рублей, из которых 55 млрд рублей – средства федерального бюджета. На объекты шаговой доступности будет потрачено 5,8 млрд рублей. Глава Минспорта отметил, что работа ведомства сейчас нацелена на строительство недорогих спортивных объектов по месту жительства.
Отметим, что в Республике Алтай сейчас строится сразу несколько спортивных объектов, однако они относятся к другой категории. Самым заметным из них является горнолыжный курорт «Манжерок», который принадлежит дочерней компании Сбербанка. Недавно Минэкономразвития Республики Алтай объявило электронный аукцион на строительство механической системы оснежения комплекса, на нее планируют потратить 543,3 млн рублей. Кроме того, регион известен большим количеством сплавов и соревнований воздухоплавателей, однако в них в основном принимают участие иногородние спортсмены.
Согласно информации на сайте комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Республики Алтай, в регионе довольно широко представлены этнические варианты спортивных дисциплин — например, верховая езда, стрельба из лука или местный вид борьбы. Они, однако, в силу ряда причин не являются массовыми. Между тем, поскольку заметная доля населения живет в непосредственном контакте с природой, люди часто просто вынуждены работать физически, не числясь ни в каких секциях.
Г-н Колобков также рассказал, что одним из основных проектов министерства начиная с 2014 года является внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2015 года за ним был закреплен статус программной и нормативной основы системы физического воспитания в России. Министр сообщил, что сейчас в подготовку спортивного резерва вовлечены 3,3 млн граждан. По его словам, в стране проходит порядка 10 тысяч спортивных мероприятий ежегодно, при этом по линии массового спорта — около 300 мероприятий. В 2016 году проводятся 16 всероссийских мероприятий для людей с ограниченными возможностями. В адаптивный спорт вовлечено 17,5 тысяч организаций, отметил Павел Колобков.
01.06.2017 16:05
Открывая доску почета, председатель совета депутатов Юрий Нечаев поздравил спортсменов и тренеров с их успехами и пожелал им новых спортивных рекордов и достижений. На Доску почета попали следующие спортсмены:
Родион Асканаков – мастер спорта России по греко-римской борьбе, мастер спорта России по самбо, мастер спорта Республики Алтай по национальной борьбе «алтай куреш», неоднократный победитель по «алтай куреш» на Эл Ойыне в составе сборной команды Горно-Алтайска, многократный чемпион Сибири по самбо и греко-римской борьбе, бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо 2014—2017 годов, победитель Кубка мира по боевому самбо 2017 года;
Геннадий Бачимов – заслуженный тренер Республики Алтай по греко-римской борьбе, отличник физической культуры и спорта РФ, подготовил многократного чемпиона Сибири по греко-римской борьбе;
Людмила Горячева – учитель физической культуры кадетской школы №4, заслуженный учитель Республики Алтай, победитель регионального этапа проекта ВПП «Единая Россия» на звание «Лучший детский тренер» в номинации «Школьный тренер», победитель всероссийского конкурса «Лучшие учителя образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в Республике Алтай», учащиеся школы становились победителями летних Олимпиад среди учащихся Республики Алтай по гандболу, воспитанница школы одна из первых учащихся Республики Алтай выполнила норматив ГТО на золотой значок на Всероссийском фестивале ГТО;
Вадим Иродов – тренер-преподаватель по биатлону «ДЮСШ Горно-Алтайска», подготовил победителя Открытых Всероссийских соревнований среди биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SkiMiR» 2017 года, его воспитанники вступают на региональных, всероссий
01.06.2017 16:16
Дмитрий Кошагачев – выполнил норматив мастера спорта России по легкой атлетике (спорт глухих), чемпион России по легкой атлетике среди глухих (эстафета 4 по 100) 2016 года, занял четвертое место в первенстве России по легкой атлетике 2015 года;
Элбек Куюков – мастер спорта России по боевому самбо, победитель первенства Европы среди молодежи 2015 года, победитель первенства Мира среди молодежи 2015 года, победитель первенства России 2015 года, бронзовый призер Чемпионата России среди студентов 2016 года;
Евгения Латышкова – учитель физической культуры гимназии №3, общий стаж работы 31 год. Подготовила победителя и призера XV летней Олимпиады школьников региона, 2016 год, победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, более 50 победителей и призеров муниципальных спортивно-массовых мероприятий. Ее воспитанники выполнили норматив ГТО в 2016 году: 12 человек на золотой значок, шесть человек на серебряный значок, два человека на бронзовый значок;
Владислав Тайпинов – заслуженный тренер Республики Алтай по самбо, подготовил четырех мастеров спорта по самбо, является тренером победителей чемпионатов и первенств Европы и мира;
Борис Щербинин – тренер-преподаватель по легкой атлетике РСДЮСШ, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, Заслуженный тренер Республики Алтай, воспитанники входят в состав сборных команд Горно-Алтайска и Республики Алтай;
01.06.2017 16:18
01.06.2017 16:22
Команда ГАГУ, выступающая за Россию в группе до 23 лет, одержала победу во всех дисциплинах — спринте, параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, которая испытывает спортсменов на выносливость, скорость и способность выбирать лучшую линию по реке.
Команда ГАГУ (мужчины) заняла первое место в параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, завоевала «серебро» в спринте и также в общем зачете стала чемпионом Европы.
«Два из пяти комплектов золотых наград России получены под флагом спортивного клуба ГАГУ», — подчеркивает пресс-служба университета.
01.06.2017 16:28
А остальное население, действительно, "живет в непосредственном контакте с природой, люди часто просто вынуждены работать физически, не числясь ни в каких секциях".
Какие им секции? Они физически должны работать, чтобы выжить
Хочется такому министру сказать: "Пока!"
01.06.2017 17:14
01.06.2017 18:36