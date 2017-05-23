«Барнаулкапстрой» «зачищает» ветхие двухэтажки под новый микрорайон

01.06.2017 12:32
30 мая в Барнауле начали снос первого из шести аварийных домов по улице Советской Армии в рамках реализации пилотного для Алтайского края проекта по развитию застроенной территории. Этим занялось АО «Барнаулкапстрой», которое еще в 2015 году выиграло аукцион и заключило договор с администрацией Барнаула на развитие территории, ограниченной улицами Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова, сказано на сайте компании.
По информации пресс-службы «Барнаулкапстроя», вместо аварийных домов на указанном участке появится современный микрорайон, площадь которого составит около 4,2 га, где разместится порядка 50 тысяч кв. м жилья. В настоящее время сотрудники компании разрабатывают концепцию застройки нового микрорайона. Здесь планируется возвести семь многоэтажных жилых домов, а также гараж-стоянку. Застройщик взялся также полностью заменить на данной территории все инженерные сети. На первых этажах жилых домов по улице Советской Армии предполагается разместить предприятия торговли.
Как сообщалось ранее, рыночную стоимость квартир оценивали эксперты. Собственникам жилья на выбор предлагалось либо продать их застройщику, либо получить недвижимость в зачет. Еще в начале текущего года у администрации Барнаула возникали опасения по поводу трудностей с расселением домов, поскольку жильцы якобы до конца не понимают сути программы. Так, заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин заявлял altapress.ru, что из-за несговорчивости собственников квартир сроки строительства могут сдвинуться. «Некоторые жители полагают, что их будут расселять по схеме, которую практикуют строители: выкупят квартиры по договорной цене. Но в данном случае этого не будет. Дома признаны аварийными. Закон говорит о том, что квартиры будут выкупать по цене, которую назвал оценщик. Если гражданин откажется, начнутся суды. Конечно, это нежелательный сценарий. Суд, скорее всего, все равно обяжет собственника продать квартиру. Но вот сроки строительства могут сдвинуть», - беспокоился чиновник. Однако, по всей вероятности, решить проблему застройщику все же удалось, так как старт строительства нового микрорайона запланировано на начало 2018 года.
Фото: АО «Барнаулкапстрой»
01.06.2017 12:51
01.06.2017 12:52
01.06.2017 15:33
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Предлагаю заместителю главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергею Демину ознакомиться с Обзором судебной практики Верховного Суда РФ по аварийному жилью, расселению, сносу домов, утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29 апреля 2014 года.
Из статьи ясно, что дом признан аварийным в рамках реализации проекта.
Некоторые моменты из Обзора Верховного Суда РФ:
"Изучение судебной практики показало, что в основном споры указанной категории возникают в связи с ненадлежащим исполнением органами местного самоуправления обязанностей, возложенных на них жилищным законодательством.
Вместе с тем, если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник жилого помещения в таком доме в силу пункта 3 статьи 2, статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" имеет право на предоставление другого жилого помещения либо его выкуп.
Выкупная цена изымаемого жилого помещения определяется по правилам, установленным частью 7 статьи 32 ЖК РФ, и включает в себя рыночную стоимость жилого помещения, убытки, причиненные собственнику его изъятием, в том числе упущенную выгоду, а также сумму компенсации за непроизведенный капитальный ремонт."
01.06.2017 15:41
"Предоставляемое в связи с выселением из аварийного жилья другое жилое помещение должно по общему правилу находиться в границах того же населенного пункта, что и ранее занимаемое жилое помещение.
Требования органа местного самоуправления о выселении нанимателя и членов его семьи из аварийного жилого помещения не могут быть удовлетворены, если будет установлено, что предлагаемое для переселения жилое помещение не отвечает уровню благоустроенности, достигнутому в данном населенном пункте, или может привести к ухудшению жилищных условий.
Требование органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение об изъятии жилого помещения, о выселении собственника такого жилого помещения и членов его семьи с предоставлением другого жилья на праве собственности не может быть удовлетворено, если между этими органом власти и собственником не достигнуто соглашение о предоставлении иного жилого помещения взамен изымаемого."
Сергей Демин, вы либо солгали, чтобы ввести в заблуждение, либо вы не знаете закон…
01.06.2017 16:42
01.06.2017 17:02
01.06.2017 17:25
185 закон не работает, денег на него не дают из Москвы. Это чисто городская программа поэтому условия 185 на нее не распространяются. Расселяют просто по условиям ЖК - выкуп по среднерыночной цене. Демин имеет в виду, что кое кто из жителей решил, что бога за бороду поймал и требует как с застройщиков в центре неадекватные суммы или хорошую квартиру за маленькую без удобств.
Знаю ибо продаю хатку на потоке в аварийном тоже доме.
01.06.2017 18:17
ну да!, денег нет, но вы держитесь! т.е. получается следующее: казна пуста, - то и закон по боку! Застройщик продает недвижимость по рыночной цене, а место застройки покупает у собственников по "договорной" цене...
01.06.2017 18:37
У меня живет там знакомая. Так ничего там подобного нет. Жильё в "зачет" никто им не предлагал. Предлагают подписать документы, что согласны на энную сумму. А деньги обещают выплатить через 4 месяца. Я понимаю людей. Боятся подписывать. Рынок нестабилен и . Через 4 месяца цены могут измениться и денег не хватит. Да и стабильности в государстве никакой. Может через 4 месяца - эти деньги будут фантиками. Одним словом намудрил там чего-то застройщик в паре с администрацией краевой или городской...
01.06.2017 18:41
Кстати. В квартире у неё хорошо. По мере возможности поддерживает техническок состояние. В квартире чисто, уютно. А то часто пишут в интернете, что в этих домах - сборище алкашей проживает. Это не так. Чисто по человечески за людей обидно
01.06.2017 19:14
у меня, не далеко от моего дома, соседи связались вот с такими "застройщиками": подписали договор, сняли квартиру, дом в котором они жили снесли, теперь ни денег ( по договору должны были получить через несколько месяцев), ни собственного жилья - одна лишь земля.
01.06.2017 20:25
01.06.2017 20:27
К сожалению, вы ошибаетесь, программа федеральная работает и закон 185 –ФЗ работает.
И не просто работает, но и деньги выделяются Алтайскому краю.
Если интересно, прочитайте отчет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по ссылке: http://fondgkh.ru/wp-content/uploads/2016/05/God_ot4et_13_05_razvorot-na-sayt-1.pdf.
Это отчет за 2015 год.
В отчете указано, что Алтайскому краю для реализации программы расселения граждан из аварийного жилфонда выделено на основании заявки для 8 муниципальных образований 1 012,9 млн. рублей, т.е. более 1 миллиарда!
В этом же отчете указано, что в реализации программы за 2015 год участвовало 103 многоквартирных дома, 784 помещения общей площадью 33,19 тыс м2 и 2078 жителей края переселено из аварийного жилья.
На сайте Фонда имеется информация, что за 2016 год фонд выделил Алтайскому краю
1 383 ,97 млн. рублей для расселения из аварийного жилья для 1 муниципального образования. Количество МКД, которые расселили в 2016 году = 209, помещений = 1457 общей площадью 45,25 тыс. м2, численность жителей, которые переселены = 4117 человек.
Программа работает, деньги Москвой выделяются….
Для информации сайт Фонда - http://fondgkh.ru