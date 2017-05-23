«Барнаулкапстрой» «зачищает» ветхие двухэтажки под новый микрорайон

В Барнауле сносят аварийный дом по улице Советской Армии

30 мая в Барнауле начали снос первого из шести аварийных домов по улице Советской Армии в рамках реализации пилотного для Алтайского края проекта по развитию застроенной территории. Этим занялось АО «Барнаулкапстрой», которое еще в 2015 году выиграло аукцион и заключило договор с администрацией Барнаула на развитие территории, ограниченной улицами Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова, сказано на сайте компании.

По информации пресс-службы «Барнаулкапстроя», вместо аварийных домов на указанном участке появится современный микрорайон, площадь которого составит около 4,2 га, где разместится порядка 50 тысяч кв. м жилья. В настоящее время сотрудники компании разрабатывают концепцию застройки нового микрорайона. Здесь планируется возвести семь многоэтажных жилых домов, а также гараж-стоянку. Застройщик взялся также полностью заменить на данной территории все инженерные сети. На первых этажах жилых домов по улице Советской Армии предполагается разместить предприятия торговли.

Как сообщалось ранее, рыночную стоимость квартир оценивали эксперты. Собственникам жилья на выбор предлагалось либо продать их застройщику, либо получить недвижимость в зачет. Еще в начале текущего года у администрации Барнаула возникали опасения по поводу трудностей с расселением домов, поскольку жильцы якобы до конца не понимают сути программы. Так, заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин заявлял altapress.ru, что из-за несговорчивости собственников квартир сроки строительства могут сдвинуться. «Некоторые жители полагают, что их будут расселять по схеме, которую практикуют строители: выкупят квартиры по договорной цене. Но в данном случае этого не будет. Дома признаны аварийными. Закон говорит о том, что квартиры будут выкупать по цене, которую назвал оценщик. Если гражданин откажется, начнутся суды. Конечно, это нежелательный сценарий. Суд, скорее всего, все равно обяжет собственника продать квартиру. Но вот сроки строительства могут сдвинуть», - беспокоился чиновник. Однако, по всей вероятности, решить проблему застройщику все же удалось, так как старт строительства нового микрорайона запланировано на начало 2018 года.