Новый Audi Q5 обгоняет время

Audi Q5

Новый Audi Q5 убеждает сразу — и комфортом, и стилем, и динамикой. Мощный двигатель, система полного привода #quattro, адаптивная пневматическая подвеска, просторный эргономичный салон и лучшая аэродинамика в своем классе позволят любое путешествие сделать легкой и приятной прогулкой.

3 июня с 12:00 до 17:00 в «Ауди Центре Барнаул» состоится презентация иновационного Audi Q5. Вас ждет приятная праздничная атмосфера, фуршет, непревзойденная музыкальная программа, мастер-класс по флористике, тест-драйв нового Audi Q5 и особые условия на весь модельный ряд Audi в наличии.

Запишитесь на презентацию по телефону: +7 (3852) 29 00 00. Ждем Вас в шоу-руме «Ауди Центра Барнаул» на Павловском тракте, 164.

Все будет Audi.