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«Кошачья» разметка по-алтайски

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Начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых: «Аномальный ураган конца мая может повториться этим летом»
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Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

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И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

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Главная Лента новостей Презентация нового Skoda Kodiaq

Презентация нового Skoda Kodiaq

02.06.2017 10:32

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Уже в эти выходные вы сможете познакомиться с внедорожником особой породы! 4 июня, в первые выходные этого лета, мы организуем для вас встречу с новым Skoda Kodiaq. Вас будут ждать не только тест-драйв и знакомство со всем функционалом автомобиля, но также фуршет, необычные розыгрыши и развлечения для самых маленьких гостей!

Получите ваше приглашение по ссылке или по телефону +7 3852 450 450.

Мероприятие пройдет в формате день открытых дверей по адресу: улица Попова, 165. Начало в 11:00. Подробнее.

На правах рекламы

Фото: «АЕМ-Авто»

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