Презентация нового Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Уже в эти выходные вы сможете познакомиться с внедорожником особой породы! 4 июня, в первые выходные этого лета, мы организуем для вас встречу с новым Skoda Kodiaq. Вас будут ждать не только тест-драйв и знакомство со всем функционалом автомобиля, но также фуршет, необычные розыгрыши и развлечения для самых маленьких гостей!

Получите ваше приглашение по ссылке или по телефону +7 3852 450 450.

Мероприятие пройдет в формате день открытых дверей по адресу: улица Попова, 165. Начало в 11:00. Подробнее.