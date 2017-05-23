День защиты: антимонопольщики раскрыли планы алтайских компаний на новорожденных

Арбитражный суд Алтайского края подтвердил нарушения монопольного законодательства тремя барнаульскими компаниями. Фирмы сговорились, чтобы удержать цену контракта по поставке кроватей и столиков для отделения новорожденных детей КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7 Барнаул». Об этом сообщает УФАС по Алтайскому краю.

Электронный аукцион проводился еще в 2016 году, к нему было допущено сразу 10 компаний. Как выяснили антимонопольщики, в их числе были ООО «Организационно-правовой центр «Тендер», ООО «ИСК «Маркетинг Закупок» и ООО «Алтайторг», которые вступили в сговор. Во время торгов две первые компании подали низкие и заведомо не выгодные ценовые предложения, снизив начальную (максимальную) цену контракта на 86,5 %. При этом они заранее знали об отклонении их заявок из-за отсутствия необходимого пакета документов. На последних минутах ООО «Алтайторг» вышло с ценовым предложением, имея минимальный ценовой отрыв от последнего «реального» предложения, став в итоге победителем аукциона.

Комиссия УФАС признала, что своими действиями все три фирмы нарушили ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Компаниям выдали предписание ежемесячно предоставлять в антимонопольный орган информацию об участии в государственных закупках и их результатах. Однако фирмы попытались оспорить это решение в арбитражном суде. Сделать этого им не удалось.