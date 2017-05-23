День защиты: антимонопольщики раскрыли планы алтайских компаний на новорожденных

01.06.2017 17:53
Арбитражный суд Алтайского края подтвердил нарушения монопольного законодательства тремя барнаульскими компаниями. Фирмы сговорились, чтобы удержать цену контракта по поставке кроватей и столиков для отделения новорожденных детей КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7 Барнаул». Об этом сообщает УФАС по Алтайскому краю.
Электронный аукцион проводился еще в 2016 году, к нему было допущено сразу 10 компаний. Как выяснили антимонопольщики, в их числе были ООО «Организационно-правовой центр «Тендер», ООО «ИСК «Маркетинг Закупок» и ООО «Алтайторг», которые вступили в сговор. Во время торгов две первые компании подали низкие и заведомо не выгодные ценовые предложения, снизив начальную (максимальную) цену контракта на 86,5 %. При этом они заранее знали об отклонении их заявок из-за отсутствия необходимого пакета документов. На последних минутах ООО «Алтайторг» вышло с ценовым предложением, имея минимальный ценовой отрыв от последнего «реального» предложения, став в итоге победителем аукциона.
Комиссия УФАС признала, что своими действиями все три фирмы нарушили ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Компаниям выдали предписание ежемесячно предоставлять в антимонопольный орган информацию об участии в государственных закупках и их результатах. Однако фирмы попытались оспорить это решение в арбитражном суде. Сделать этого им не удалось.
01.06.2017 18:58
На практике конкурирующим организациям намного выгоднее сотрудничать, удерживая высокую цену товара, от чего они выигрывают ВСЕ, нежели реально конкурировать.
Но расследовать и доказать подобное на деле практически невозможно.
01.06.2017 19:22
01.06.2017 20:48
Меня всегда удивляет, вот рассчитали специалисты стоимость работ или изделий, ведь они не закладывают люфт, берут настоящие цены на материалы, на изготовление за определенный промежуток времени. Потом происходит аукцион. В результате торгов цена снижается, бывает существенно. Как исполнить заказ, если это теперь стОит меньше, чем изначально посчитано по насколько возможно низкой цене?
Было желание поучаствовать в тендере, но смысла в результате не было бы, цена снизилась до нереальной. Чтобы изготовить по тендерной цене, пришлось бы либо использовать ворованные материалы, либо не получить зарплату мне и работникам. Как извернулись в том случае победители? Вроде им доплатили потом по каким-то другим основаниям, не знаю подробностей.
Поэтому думаю, а если за более низкую цену нельзя изготовить кроватки, в которые без опаски можно положить ребенка?
01.06.2017 23:18