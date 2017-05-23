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Главная Лента новостей День защиты: антимонопольщики раскрыли планы алтайских компаний на новорожденных

День защиты: антимонопольщики раскрыли планы алтайских компаний на новорожденных

01.06.2017 17:53

Арбитражный суд Алтайского края подтвердил нарушения монопольного законодательства тремя барнаульскими компаниями. Фирмы сговорились, чтобы удержать цену контракта по поставке кроватей и столиков для отделения новорожденных детей КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7 Барнаул». Об этом сообщает УФАС по Алтайскому краю.

Электронный аукцион проводился еще в 2016 году, к нему было допущено сразу 10 компаний. Как выяснили антимонопольщики, в их числе были ООО «Организационно-правовой центр «Тендер», ООО «ИСК «Маркетинг Закупок» и ООО «Алтайторг», которые вступили в сговор. Во время торгов две первые компании подали низкие и заведомо не выгодные ценовые предложения, снизив начальную (максимальную) цену контракта на 86,5 %. При этом они заранее знали об отклонении их заявок из-за отсутствия необходимого пакета документов. На последних минутах ООО «Алтайторг» вышло с ценовым предложением, имея минимальный ценовой отрыв от последнего «реального» предложения, став в итоге победителем аукциона.

Комиссия УФАС признала, что своими действиями все три фирмы нарушили ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Компаниям выдали предписание ежемесячно предоставлять в антимонопольный орган информацию об участии в государственных закупках и их результатах. Однако фирмы попытались оспорить это решение в арбитражном суде. Сделать этого им не удалось.

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Комментарий

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Комментариев 4
Куратор

01.06.2017 18:58

Вопли либерастов о "свободной конкуренции, способствующей прогрессу" - наглый трёп.
На практике конкурирующим организациям намного выгоднее сотрудничать, удерживая высокую цену товара, от чего они выигрывают ВСЕ, нежели реально конкурировать.
Но расследовать и доказать подобное на деле практически невозможно.
Вика, сделай каминг-аут

01.06.2017 19:22

Чо не пишешь, продажная девка: http://politsib.ru/news/95897 Максименко сунул в рот пачку бабла? Сосни пачку!
гость

01.06.2017 20:48

Куратор писал(а):
На практике конкурирующим организациям намного выгоднее сотрудничать, удерживая высокую цену товара, от чего они выигрывают ВСЕ, нежели реально конкурировать.

Меня всегда удивляет, вот рассчитали специалисты стоимость работ или изделий, ведь они не закладывают люфт, берут настоящие цены на материалы, на изготовление за определенный промежуток времени. Потом происходит аукцион. В результате торгов цена снижается, бывает существенно. Как исполнить заказ, если это теперь стОит меньше, чем изначально посчитано по насколько возможно низкой цене?
Было желание поучаствовать в тендере, но смысла в результате не было бы, цена снизилась до нереальной. Чтобы изготовить по тендерной цене, пришлось бы либо использовать ворованные материалы, либо не получить зарплату мне и работникам. Как извернулись в том случае победители? Вроде им доплатили потом по каким-то другим основаниям, не знаю подробностей.
Поэтому думаю, а если за более низкую цену нельзя изготовить кроватки, в которые без опаски можно положить ребенка?
Владимир

01.06.2017 23:18

Вот пидарасы!