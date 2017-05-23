Успех в единстве: ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова в преддверии очередного юбилея

Семнадцатого декабря текущего года ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова отметит свой 85–летний юбилей. Первая мельница в городе Алейске появилась в 1932 году и производила в сутки 150 тонн муки. Сегодня компания «Алейскзернопродукт» — это крупнейший в России зерноперерабатывающий комплекс с элеватором, мельницами, заводами и производственными цехами. Современные технологии производства, опытные кадры, широкий ассортимент, четко выстроенная структура сбыта. Плюс ко всему, осуществляется жесткий контроль качества сырья и готовой продукции. И это далеко не все слагаемые успеха «Алейскзернопродукт».

Сегодня в группу компании ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова входят: свинокомплекс «Чистогорский» в Кемеровской области и птицефабрика «Комсомольская» в Алтайском крае, цех по производству макаронных изделий в Благовещенске Амурской области. Активно занимаются реализацией 12 структурных подразделений (филиалов), расположенных в основном на востоке России, также совместные торговые предприятия в Монголии и Китае. Кроме этого, по дилерским договорам отгрузка ведется в европейскую часть нашей страны, в Поволжье, на Урал, другие регионы, в ближнее и дальнее зарубежье.

В преддверии юбилея компания не стоит на месте и совершенствует свое производство, условия труда и выпускаемую продукцию. Введен в эксплуатацию силосный корпус №7, теперь завод может хранить больший объем зерна на 12 000 тонн, в сентябре дополнительно будет введен еще один подобный силосный корпус на 27 000 тонн для единовременного хранения зерна, что в период заготовки играет не маловажную роль. Построен и введен в эксплуатации склад готовой продукции №4, этим компания увеличила скорость отгрузки продукции клиентам. На мельзаводе №1 для улучшения качества продукции установили новые фотосепараторы. В настоящее время ведется установка новой линии немецкой фирмы Fawema, на которой будет фасоваться мука пшеничная хлебопекарная ТМ «Алейка» в бумажные пакеты весом 1кг., 2кг., и новинка 5 кг.

На комбикормовом заводе произвели реконструкцию оборудования. Заметным событием стал запуск новой линии по изготовлению экструдированного корма для рыб под ТМ «АквАлей», на данный момент ассортимент включает в себя корма для сома, карпа и осетра. Увеличили объемы производства и расширили ассортиментную линейку полнорационного корма для собак ТМ «Дилли».

Специалистами компании «Алейскзернопродукт» была разработана и внедрена системы менеджмента безопасности пищевой продукции. По итогам аудитов, независимым международным сертификационным органом Алейскзернопродукту были присвоены регистрационные сертификаты системы управления безопасностью пищевых продуктов. Получение сертификатов еще раз доказывает, что компания ЗАО «Алейскзернопродукт» им С. Н. Старовойтова следует неукоснительно принципу: «Забота о потребителе путем создания полезного и безопасного продукта для здорового питания человека».

Обновлен автопарк грузовых и легковых автомобилей.

ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старовойтова не стоит на месте и постоянно находится в динамике развития, все благодаря слаженной и грамотной работе, как руководящего состава, так и работников компании, а это значит, что свой 85- летний юбилей компания встречает под лозунгом – «Успех в единстве»!