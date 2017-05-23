И мочалок командир: экс-начальника военной части на Алтае отправили в колонию за связь с «Чистюлей»

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира воинской части 69806-Н, экс-майора Юрия Сергиевского к 10 годам лишения свободы за взятку в 10,55 млн рублей и «отлучил» от воинского звания. Он получил ее от уже известной правоохранителям в связи с уходом от налогов и предыдущие взятки компании «Чистюля». Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

Следствие и суд установили, что в соответствии с подписанными госконтрактами ООО «Чистюля» оказывало услуги по санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающих территорий военных городков войсковой части 21984 (базируется в Славгороде) – аэродромов «Северный», «Панфилово», стоянки авиационной техники «Новомихайловка». Со 2 марта 2013 года по 15 января 2014 года за подписание актов сдачи-приемки без проверки полноты и качества оказанных услуг Сергиевский получил от представителя указанного общества взятку в размере 10,55 млн рублей.

В итоге обо всем стало известно стражам порядка. Было возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Решением Барнаульского гарнизонного военного суда Сергиевскому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы сроком с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили майорских погон.

Отметим, что компания специализируется на оказании клининговых услуг военных городкам и широко известная в Алтайском крае. Ранее военная прокуратура установила, что коммерсанты необоснованно получили от государства 36 млн рублей за работы, которые не выполняли.

Вскрылась также схема махинации с налогами, в которой оказалось замешано руководство УФНС по Алтайскому краю. Следствие установило, что с января 2011 года по декабрь 2013 года гендиректор «Чистюли» организовала преступную схему, согласно которой, была уменьшена налоговая база по НДС. Уплаченный обществом в бюджет налог составил порядка 20 млн рублей. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Для того, чтобы избежать оплаты налогового долга и ответственности по уголовным делам, руководство «Чистюли» обратилось за помощью в вышестоящий налоговый орган — УФНС России по Алтайскому краю. За 7 млн рублей руководитель одного из отделов краевого ведомства якобы обязалась организовать повторную выездную проверку и установить незаконность доначисления налогов. На этом основании компании не пришлось бы доплачивать в бюджет 26 млн рублей, а возбужденные уголовные дела «развалились» бы из-за отсутствия составов преступления. В итоге при подготовке к передаче сотрудники силовых ведомств изъяли 5 млн рублей — часть запланированной взятки.