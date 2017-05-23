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Главная Лента новостей И мочалок командир: экс-начальника военной части на Алтае отправили в колонию за связь с «Чистюлей»

И мочалок командир: экс-начальника военной части на Алтае отправили в колонию за связь с «Чистюлей»

02.06.2017 09:54

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира воинской части 69806-Н, экс-майора Юрия Сергиевского к 10 годам лишения свободы за взятку в 10,55 млн рублей и «отлучил» от воинского звания. Он получил ее от уже известной правоохранителям в связи с уходом от налогов и предыдущие взятки компании «Чистюля». Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

Следствие и суд установили, что в соответствии с подписанными госконтрактами ООО «Чистюля» оказывало услуги по санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающих территорий военных городков войсковой части 21984 (базируется в Славгороде) – аэродромов «Северный», «Панфилово», стоянки авиационной техники «Новомихайловка». Со 2 марта 2013 года по 15 января 2014 года за подписание актов сдачи-приемки без проверки полноты и качества оказанных услуг Сергиевский получил от представителя указанного общества взятку в размере 10,55 млн рублей.

В итоге обо всем стало известно стражам порядка. Было возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Решением Барнаульского гарнизонного военного суда Сергиевскому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы сроком с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили майорских погон.

Отметим, что компания специализируется на оказании клининговых услуг военных городкам и широко известная в Алтайском крае. Ранее военная прокуратура установила, что коммерсанты необоснованно получили от государства 36 млн рублей за работы, которые не выполняли.

Вскрылась также схема махинации с налогами, в которой оказалось замешано руководство УФНС по Алтайскому краю. Следствие установило, что с января 2011 года по декабрь 2013 года гендиректор «Чистюли» организовала преступную схему, согласно которой, была уменьшена налоговая база по НДС. Уплаченный обществом в бюджет налог составил порядка 20 млн рублей. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Для того, чтобы избежать оплаты налогового долга и ответственности по уголовным делам, руководство «Чистюли» обратилось за помощью в вышестоящий налоговый орган — УФНС России по Алтайскому краю. За 7 млн рублей руководитель одного из отделов краевого ведомства якобы обязалась организовать повторную выездную проверку и установить незаконность доначисления налогов. На этом основании компании не пришлось бы доплачивать в бюджет 26 млн рублей, а возбужденные уголовные дела «развалились» бы из-за отсутствия составов преступления. В итоге при подготовке к передаче сотрудники силовых ведомств изъяли 5 млн рублей — часть запланированной взятки.

Справка:

ООО «Чистюля» зарегистрировано в ФНС в 2010 году по адресу улица Мало-Тобольская, 20 «а» в Барнауле. Единственным учредителем является Светлана Гранкина, уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Функции гендиректора фирмы сейчас исполняет Владимир Шпотин. Основным видом деятельности компании «Чистюля» является оптовая торговля чистящими средствами. Среди других видов деятельности указаны строительство зданий, отделочные работы, а также чистка и уборка помещений.


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Комментарий

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Комментариев 3
МЛЯ-а...

02.06.2017 10:53

....уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. ...

Это какой же из коммуняк узаконил такие уставные капиталы? Борюсик, вован или димон?

ЕР- троль Батек и Ко сморозь-те чё-нить про ООО и экс -майора, пока никого из славгородских нету. А то Валя Бредер опередит вас )))
Ишь какие нечистоплотные оказались

02.06.2017 11:04

эти дельцы Чистюли !
гость

02.06.2017 12:48

а как там пени и штрафы в Эваларе , там ведь тоже НДС накрыли в особо крупном размере???